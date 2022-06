Een Mexicaan citeren gebeurt niet zo gauw

Het Matthew-effect – de rijken worden rijker, de armen armer – gaat ook op in de wetenschappelijke literatuur. Zegt Charles Gomez, socioloog en data-analist aan de City University in New York. Met twee Amerikaanse collega’s analyseerde hij 20 miljoen wetenschappelijke publicaties, verdeeld over 150 disciplines, over de periode 1980-2012. In hun artikel dat deze week verscheen in Nature Human Behaviour beschrijven ze een trend die ze citational lensing noemen: citeren door een lens.

Publicaties uit landen als de Verenigde Staten, China, Nederland en Zwitserland worden onevenredig vaak aangehaald. Publicaties uit bijvoorbeeld Turkije, Brazilië en Mexico onevenredig weinig. Ook al gaat het over identieke onderwerpen. Over tijd gaan de veelgeciteerde kernlanden (31 landen) en de periferie (147 landen) steeds verder uit elkaar lopen. Het sterkst is dit het geval in de natuur- en wiskunde. De onderzoekers hebben hierbij gecorrigeerd voor de toename van het aantal wetenschappelijke tijdschriften.

„Het gevolg is dat kennis uit bepaalde landen minder wordt geïntegreerd in de wereldwijde wetenschap dan je op basis van het onderwerp zou verwachten”, laat Gomez via e-mail weten. Kennis circuleert dus minder goed dan gehoopt.

Subsidies en prijzen

Het aantal keren dat een publicatie wordt aangehaald, is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een belangrijke graadmeter voor kwalitatief goed onderzoek. Een wetenschapper die vaak wordt aangehaald krijgt makkelijker subsidies en prijzen toegekend. „En via subsidies en prijzen bouwen ze een nog groter dividend op”, schrijft Gomez.

Bij de ranking van universiteiten en wetenschappelijke tijdschriften speelt deze citatie-index ook een belangrijke rol. „Ook al is al lang aangetoond dat het geen ideale maatstaf voor kwaliteit is”, reageert Vincent Traag, die aan het Centrum voor Wetenschap- en Technologiestudies (CWTS) van de Universiteit Leiden onderzoek doet naar citatienetwerken, en niet bij de nu gepubliceerde studie is betrokken. Wetenschappers kunnen in de citatielijst eigen onderzoek, of dat van een beperkt netwerk aan bekenden, onevenredig veel aanhalen. Wetenschappelijke tijdschriften stellen het op prijs als onderzoekers in hun referentielijsten eerder onderzoek uit datzelfde tijdschrift noemen.

Een land dat in de citatie-analyse opvalt, is China. „Diens opkomst is meteorisch”, schrijft Gomez. Waar die „over-citering” aan te wijten is, durft Gomez niet te zeggen.

Hoewel de wetenschap is geïnternationaliseerd, werken onderzoekers nog steeds veelal samen in lokale verbanden, zegt Traag. „Vaak binnen hetzelfde instituut, of dezelfde stad.” Daarnaast wordt er tegenwoordig zó enorm veel gepubliceerd, dat kan een onderzoeker nooit allemaal bijhouden. „Dus de kans bestaat dat een onderzoeker uit Nederland minder bekend is met werk uit bijvoorbeeld Brazilië.” Gomez noemt ook de „zorgwekkende mogelijkheid” van vooroordelen en stereotypen. „Bijvoorbeeld het idee dat onderzoek uit een minder prominent land ook wel van mindere kwaliteit zal zijn.”