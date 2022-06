DSM vertrekt uit Nederland, en zal niet de laatste zijn

DSM-fabriek in het Limburgse Geleen in 1994 . Het chemiebedrijf verlaat Nederland.

Erg vaak was het Zwitserse Kaiseraugst de afgelopen decennia niet in het nieuws. In de jaren zeventig en tachtig was hier fel burgerverzet tegen de komst van een kerncentrale – na de kernramp in Tsjernobyl ging hier een streep door ging. Veel meer gebeurde er niet in het enkele duizenden inwoners tellende plaatsje.

Tot deze week. Toen bleek dat het Nederlandse DSM vanaf volgend jaar op papier gevestigd zal zijn in Noord-Zwitserland. Het bedrijf fuseert met geur- en smaakstoffenontwikkelaar Firmenich en is vanaf volgend jaar Zwitsers. DSM-Firmenich heeft dan twee hoofdkantoren: een in Maastricht én een in Kaiseraugst.

De mededeling kwam voor velen als een verrassing. Dat DSM zich wilde specialiseren, was bekend. De materialentak stond al een tijdje in de etalage – en vond een koper. Dat het Limburgse bedrijf vervolgens niet zelf op overnamepad ging maar fuseerde én statutair vertrok uit Nederland, leidde wél tot verbazing.

DSM is niet de eerste icoon uit het Nederlandse bedrijfsleven die de afgelopen jaren voor een ander vestigingsland koos. Eerst was er Unilever, dat in 2020 definitief besloot om zich in Londen te vestigen. Vorig jaar volgde olieconcern Shell. Beide bedrijven stonden met één been in het VK en één been in Nederland.

Nu volgt dus ook DSM, hoewel dat een ander verhaal is dan Shell en Unilever. Na de overname van Firmenich levert DSM zowel de nieuwe bestuurders (het huidige ceo-duo van DSM, Geraldine Matchett en Dimitri Vreeze) als de nieuwe president-commissaris (Thomas Leysen). Om de balans een beetje recht te trekken, vestigt DSM zich statutair in Kaiseraugst, in kanton Aargau.

DSM beweert zelf dat fiscaliteit geen rol gespeeld heeft bij de afweging om het hoofdkantoor naar Zwitserland te verplaatsen. Toch is de verhuizing wel opmerkelijk. DSM zou namelijk niet het laatste bedrijf zijn dat richting het buitenland kijkt. Is Nederland minder aantrekkelijk geworden voor grote bedrijven?

Fiscale verschillen kleiner

Een dergelijke beslissing begint nagenoeg nooit met alleen een fiscale prikkel, zeggen experts. Het vestigingsklimaat, de reden voor een bedrijf om zich in een bepaald land te willen vestigen, bestaat uit meer dan alleen belastingen. Neem het opleidingsniveau van de bevolking, de betrouwbaarheid van een overheid, het politieke klimaat, de infrastructuur. In het geval van DSM zijn die in Zwitserland minstens zo goed als in Nederland.

Ook fiscaal gezien zijn de verschillen de afgelopen jaren kleiner geworden. Onder druk van de OESO, de club voor ontwikkelde economieën, is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan de invoering van een minimumtarief voor winstbelasting. Dat is vorig jaar vastgesteld op minimaal 15 procent. Bedrijven die zich vestigen in landen die minder heffen, lopen het risico op naheffingen in landen waar zij bijvoorbeeld hun klanten hebben zitten. De scherpe randjes van de fiscale concurrentie, de race naar de bodem, zijn er sindsdien afgegaan, hoewel het minimumtarief nog in veel landen daadwerkelijk ingevoerd moet worden.

Voor DSM maakt de verhuizing naar Zwitserland materieel waarschijnlijk niet veel uit. Het tarief aan winstbelasting is er zelfs iets hoger dan in Nederland, maar per saldo zal de nieuwe combinatie DSM-Firmenich waarschijnlijk evenveel, of iets minder, belasting betalen in Zwitserland. Alleen loopt de Nederlandse schatkist wel enkele tientallen miljoenen aan dividendbelasting mis.

Toch zijn kenners van ondernemersbelastingen het erover eens dat de fiscaliteit óók een rol kan hebben gespeeld bij het besluit van DSM. Hoogleraar Belastingrecht Jan van de Streek van de Universiteit Leiden bijvoorbeeld, zegt dat er de afgelopen jaren in Nederland wat dat betreft veel is veranderd: „Het begon al rond de eeuwwisseling, toen Nederland door de Europese Commissie werd gedwongen een aantal gunstige regelingen af te bouwen. Dat heeft Nederland toen maar mondjesmaat gedaan, maar sinds de OESO in 2013 het debat over belastingontwijking is gestart, is het hard gegaan.” Van de Streek noemt onder meer de gestage verhoging van de vennootschapsbelasting voor bedrijven, bijvoorbeeld door het beperken van de renteaftrek voor ondernemingen en recent nog het niet doorgaan van de beloofde afschaffing van dividendbelasting voor multinationals.

Daniël Smit, associate partner bij advieskantoor EY en bijzonder hoogleraar Belastingheffing digitale economie aan de UvA (een met steun van EY ingestelde leerstoel), is het met Van de Streek eens. „De beloofde lastenverlichting voor het bedrijfsleven is er niet gekomen, sterker nog, de winstbelasting is verhoogd. En ook nu het kabinet een gat in de begroting heeft, wordt er eerst naar het grote bedrijfsleven gekeken om dat te dichten.”

Zo bezien is de opeenstapeling van versoberingen en niet nagekomen beloftes in Nederland niet de allerbeste basis om bedrijven aan je te binden. „Als er een natuurlijk, commercieel moment komt om te beslissen waar je je wilt vestigen, dan kan het sentiment daarover zeker een rol spelen”, zegt Smit.

Wat ook meespeelt, is dat Zwitserland en het VK landen zijn die geografisch gezien wel binnen Europa liggen, maar juridisch gezien geen onderdeel zijn van de Europese Unie. Dat betekent dat zij zich deels kunnen onttrekken aan de steeds strengere Europese fiscale regels. Van de Streek: „Dat hoor je veel terug van de fiscale lobby: Europa is zichzelf uit de markt aan het prijzen zonder landen als Zwitserland aan te pakken. Die lobby is overtrokken, want Europa heeft het afgelopen decennium Zwitserland fiscaal behoorlijk ingesnoerd. Onder druk van Brussel hebben de Zwitserse kantons belastingfaciliteiten moeten afschaffen.”

Volgens Smit zijn binnen de EU de fiscale regels voor bedrijven steeds strenger geworden en „worden ze ook echt nageleefd. Landen daarbuiten hebben meer vrijheid, en dat is de Commissie een doorn in het oog.” De Europese Commissie probeert landen als het VK en Zwitserland wel mee te krijgen in de aanscherpingen, maar echte middelen om ze te dwingen zijn er nauwelijks. In het uiterste geval zou de Commissie het VK en Zwitserland op de zwarte lijst van belastingparadijzen kunnen zetten, maar dat is een extreem zware sanctie.

Vierde grote vertrek aanstaande

Smit verwacht dat de aanscherpingen binnen EU- en OESO-verband de druk op landen zullen vergroten om op andere manieren aantrekkelijker te worden voor het bedrijfsleven. „Veel fiscale subsidies in de vorm van aftrekposten vallen binnen de definitie van het nieuwe minimumtarief, dus die zullen minder ingezet worden. Maar rechtstreekse subsidies, bijvoorbeeld voor duurzaamheid of innovatie, kunnen wel. Daarmee verlaag je via subsidies indirect toch de belastingdruk voor bedrijven”, zegt hij. Aargau, het kanton waar DSM zich nu gaat vestigen, kondigde twee jaar geleden aan innovatieve bedrijven veel faciliteiten te willen bieden. DSM en Firmenich draaien voor een groot deel op patenten en maken dus zeer waarschijnlijk veel gebruik van innovatiesubsidies.

Feit is dat landen altijd manieren zullen blijven zoeken én vinden om zich te onderscheiden en aantrekkelijk te zijn voor multinationals, ziet ook het kabinet. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken, VVD) zegt in eerste instantie dan ook blij te zijn dat DSM „volop in Nederland aanwezig” blijft, maar hoort ook „toenemende zorgen”. „Bijvoorbeeld over het tekort aan personeel en ruimte. Maar ook over de ontwikkeling van ons fiscale stelsel, de toegang tot financiering en de stabiliteit en voorspelbaarheid van overheidsbeleid.” Het kabinet is „daarmee bezig”.

Dat is ook hard nodig, vindt fiscalist Smit: „Tien tot vijftien jaar geleden was het echt ondenkbaar dat bedrijven als Shell, Unilever of DSM hun hoofdkantoor zouden weghalen uit Nederland. Maar nu is eigenlijk niemand in de fiscale adviespraktijk echt verbaasd.” Van de Streek: „Veel Nederlandse multinationals zitten vast aan Nederland. Zonder goede bedrijfsmatige reden is er geen aanleiding om puur om fiscale redenen je hoofdkantoor te gaan verplaatsen. Daarvoor zijn de mogelijkheden binnen Nederland nog steeds ruim genoeg, maar in de mix van afwegingen kan het.” Als voorbeeld noemt hij Philips. Dat heeft inmiddels het grootste deel van zijn afzetmarkt (medische apparatuur) in de Verenigde Staten. Dat kan een reden zijn om over een vertrek uit Nederland na te gaan denken. „En dan is er fiscaal tegenwoordig veel minder reden om te blijven dan vroeger.”

Smit van EY denkt dat het vertrek van DSM niet het laatste zal zijn. „Het zou mij niet verbazen als nummer vier gaat volgen”, zegt hij. Wie en op welke termijn, daar laat hij zich niet over uit.

