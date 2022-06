‘Niemand ontsnapt aan zijn lot, en dat van de Russen is dat ze worden geregeerd door afstammelingen van Ivan de Verschrikkelijke. Je kunt verzinnen wat je wilt – proletarische revolutie, ongebonden liberalisme – maar het resultaat is altijd hetzelfde: aan de top staan de oprichniki, de waakhonden van de tsaar.”

In Europa woedt een discussie over de vraag hoe gevaarlijk president Poetin is. Wat is zijn einddoel? Is Oekraïne het begin? Gaat hij ons aanvallen? Na lezing van Le Mage du Kremlin (‘De tovenaar van het Kremlin’), een gefictionaliseerd portret van een van Poetins naaste adviseurs – een „waakhond” – weet je het nog altijd niet. Maar dit fenomenale boek van de Italiaan Giuliano da Empoli, een bestseller in Frankrijk die al verscheen vóór de oorlog in Oekraïne, maakt wel duidelijk waar Poetin op uit is: een totalitair schrikbewind vestigen op de ruïnes van chaos die hij zelf veroorzaakt. Die chaos is per definitie oneindig.

Je kon van huis gaan om sigaretten te kopen en twee dagen later wakker worden in een chalet, halfnaakt, omringd door slapende schonen, zonder enig idee hoe je daar was beland

De hoofdpersoon, Vadim Baranov, is gemodelleerd naar Poetins ex-spindokter Vladislav Soerkov. Soerkov hielp Poetin eind jaren negentig met zijn overstap van chef geheime dienst (FSB) naar het presidentschap, als opvolger van de zwalkende Boris Jeltsin. Soerkovs theorieën over ‘verticale macht’ en ‘soevereine democratie’ (alleenheerschappij) bevielen Poetin. Rusland was een zootje. Het Sovjetsysteem was ingestort. Daarna was het een free for all. Da Empoli, een oud-adviseur van de Italiaanse oud- premier Renzi die nu doceert aan Sciences Po in Parijs, sprak Soerkov voor een boek over spindokters (Les Ingénieurs du Chaos, 2019) maar vond het materiaal zo goed dat hij besloot van Soerkov fictie te maken, zodat hij dingen extra kon aanzetten of veranderen. Het boek is één fascinerende, nachtelijke monoloog van Baranov. Baranov beschrijft onder meer het losgeslagen Moskou onder Jeltsin. „Je kon ’s middags van huis gaan om sigaretten te kopen, een vriend tegenkomen en twee dagen later wakker worden in een chalet in Courchevel, halfnaakt, omringd door slapende schonen, zonder enig idee hoe je daar was beland.” Baranov werkte (zoals Soerkov) voor Yukos-miljardair Michaïl Chodorkovski, en later voor mediatycoon Boris Berezovsky, die Poetin groot maakte met zijn talkshows. Toen de oligarchen kritiek kregen op Poetin – in het boek „tsaar” genoemd – werden ze afgestraft. De een verdween in de gevangenis, de ander werd op een dag dood aangetroffen, in Ascot, bungelend aan zijn das.

Volgens Baranov, gepassioneerd liefhebber van rap en absurdistisch theater, vormen oorlog en geweld de basis van Poetins macht. De president begint zwak, oncharismatisch. Dat verandert na mysterieuze explosies in Moskou, vermoedelijk door Tsjetsjeense terroristen (of FSB’ers?). Daarop bombardeert Poetin Tsjetsjenië plat. Dat maakt hem populair in Rusland. Later valt hij Georgië en Oekraïne binnen. Steeds bereidt Baranov alles voor. Rusland is zwak, zegt hij, het enige wat het kan doen is alles en iedereen destabiliseren die Rusland niet als grootmacht behandelt. Door Russische ultranationalisten te steunen én linkse opposanten, die je vervolgens laat clashen. Door Salvini en Le Pen en woke clubjes voor Europese transseksuelen tegen elkaar op te zetten. „Het doel van manipulatie met fakenews is niet mensen overtuigen, maar twijfel zaaien over de werkelijkheid. Zo kweek je apathie. En kun jij doen wat je wilt.” Geweld als raison d’état. Blaas het gevaar op in de media, maak mensen doodsbang, ga dan het Kwaad te lijf. Daarna komt rust, en triomfeert het Goede.” En repeat. Alles is geënsceneerd.

Uiteindelijk raakt Baranov uit de gratie, net als Soerkov. Dat is geen geruststelling, integendeel. De geest die hij twintig jaar heeft gekweekt, is uit de fles. Tegen een van ‘zijn’ provocateurs in Donbas zegt Baranov: „Jullie zijn acteurs in een veel groter drama, dat verder gaat dan dit hier.”

„Hoe ver?” vraagt de provocateur.

Antwoord: „Totdat wij het niet meer nuttig vinden.”

Tegenover zoveel onversneden nihilisme moet Europa behoedzaam manoeuvreren.

Caroline de Gruyter schrijft wekelijks over politiek en Europa.

