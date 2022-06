Kortgeleden verordenden de Taliban dat vrouwen in Afghanistan verplicht de boerka moeten dragen. Enkele tv-presentatrices negeerden uit protest het bevel en kregen steun van hun mannelijke collega’s die zich solidair verklaarden door een mondmasker op te zetten. Maar onder de Taliban ben je je leven niet zeker; inmiddels dragen de presentatrices gezichtsbedekkende kleding.

Het nieuws werd opgepikt door Nederlandse kranten en talkshows, maar waar bleef het protest en de solidariteitsverklaring van vrouwenorganisaties? Terwijl in augustus 2019 maar liefst twintig Nederlandse vrouwen-, zwarte- en islamitische organisaties, waaronder Women Inc. en Bureau Clara Wichmann – naar aanleiding van een veiligheidswetsvoorstel in 2019 om gezichtsbedekkende kleding zoals bivakmutsen, helmen en nikabs in bepaalde openbare ruimtes waar een identificatieplicht geldt, te verbieden – gezamenlijk betoogden dat vrouwen het recht hebben om een nikab te dragen, blijft het nu oorverdovend stil. De organisaties stelden dat het verbieden van gezichtsbedekkende kleding een moderne heksenjacht is; dat vrouwen autonoom genoeg zijn om zelf hun kledingstukken uit te kiezen; dat het ‘racistische’ symboolpolitiek was, want het betrof maar een kleine groep van 200 à 400 nikabdraagsters. Op het Malieveld werd gedemonstreerd, er werden gratis nikabs uitgedeeld, Sylvana Simons van BIJ1 voorop.

Als seculiere feminist voelde ik mij vervreemd van dit luidkeelse boerka-enthousiasme van vrouwenorganisaties. Uiteraard, je mag als vrouw aantrekken wat je wilt; je mag kiezen voor conservatisme en het bijbehorende religieuze uiterlijk, dat heet zelfbeschikking. En ja, het blote dan wel bedekte vrouwenlichaam is tot vermoeiens toe een politiek en maatschappelijk speelveld van allerlei projecties. Maar: was dit nu echt de belangrijkste feministische kwestie, het opkomen voor een van de meest conservatieve, religieuze kledingstukken? Ter vergelijking: strijdend voor de vrouwenzaak ligt mijn prioriteit niet bij het demonstreren voor het recht op streng gereformeerde zwarte kousen of zwarte lange rokken. Wat ik kwalijk vond, was dat de organisaties het meest eenvoudige middel uit de kast trokken om kritiek onschadelijk te maken: het verwijt van racisme. Zo gaf de politieke partij BIJ1 een lang statement uit ‘Handen af van de Niqab’, waarin zij een ‘boerkaverbod’ ‘racistisch’ noemde. Ik raakte het spoor bijster. Islam is een geloof, ook door witte mensen beleden, niet een ‘ras’. Nog een spagaat: enerzijds zeggen dat vrouwen autonoom genoeg zijn om zelf te bepalen wat ze aantrekken, en tegelijkertijd beargumenteren dat ‘kwetsbare’ vrouwen niet meer naar ziekenhuizen zouden durven. Verder: als je beweert het op te nemen voor homo- en transgenderrechten, hoe verenig je dat met de samenwerking met enkele zeer conservatief gelovige organisaties? Voorts: er geldt helemaal geen algeheel verbod. Tot slot: als het ‘boerkaverbod’ inderdaad symboolpolitiek is, waarom neem je dit symbool dan over als het belangrijkste goed om voor te strijden?

Gelukkig zijn er vrouwenorganisaties die niet mee gaan in het ‘racisme’-frame, en die religiekritiek niet reflexmatig afdoen als ‘islamofoob’. Femmes for Freedom keerde zich tegen het gedweep met boerka’s. Ook feminist en directeur van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Kaouthar Darmoni, verklaarde in Nieuwsuur onomwonden dat ze de boerka beschouwde als een instrument dat vrouwen onderdrukt, lichamelijk en mentaal. Haar optreden vond ik een verademing, en ik was geschokt dat het voor haar klaarblijkelijk nodig was om publiekelijk je boerkastandpunt te moeten bijstellen zodra je directeur wordt van een organisatie die daarover anders denkt.

Terug naar Afghanistan. Al meerdere malen riep de politieke partij BIJ1 op om alle mensen uit Afghanstian te helpen, het is de morele plicht van Nederland. Eens, ik denk daarbij aan asiel en hulp voor alle vrouwen die moeten leven onder het meest vrouwonvriendelijke regime ter wereld. Ik zou bovenal graag zien dat de vrouwen, zwarte en islamitische organisaties die zich destijds gezusterlijk zó druk hebben gemaakt om het recht overal een nikab te mogen dragen, nu even hartstochtelijk opkomen voor vrouwen die ervoor kiezen iets niet (meer) te willen dragen, de vrouwen in Afghanistan en Nederland die de boerka, nikab of hoofddoek af willen doen. Bied deze vrouwen een veilige haven, opdat dat ze niet hoeven vrezen voor verstoting of hun leven. Geen boerka mogen dragen, laat dat óók de missie zijn van al die (vrouwen)organisaties die zo hard beweren dat zij voor inclusiviteit en diversiteit staan. En, beste Sylvana Simons, als de vrouwen in kwestie dan hier zijn, leg jij ze dan uit dat ze in een land terecht zijn gekomen waar, als het om de vrouwenzaak gaat, het de hoogste prioriteit is om te strijden voor de nikab, ja, ze uit te delen tijdens demonstraties?

Stine Jensen is filosoof en schrijver. Ze schrijft om de week een column op deze plek.