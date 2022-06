De aap werd slim door te denken aan de vruchten die hij wilde eten

Met vrolijk gejoel van uitgelaten kinderen en periodiek getrompetter van olifanten op de achtergrond, vertelt primatoloog Karline Janmaat over de suikerliefde van jonge primaten en over de gezelligheid van de Bayaka-pygmeeën bij wie ze in Congo al jaren onderzoek doet. „Ik had al de eerste keer mijn gitaar mee, dat heeft me echt geholpen bij de kennismaking”, zegt Janmaat. „Ze bleken dol op mijn vertolking van Bob Marley’s ‘Jamming’, ook omdat het lijkt op hun woord voor honing, jamé, hahaha. Liedjes met een goed ritme vinden ze sowieso het leukst.” Wij zijn in Artis, want Karline Janmaat is Artis-hoogleraar in Leiden geworden, met als leeropdracht ‘cognitieve gedragsecologie’. Op 10 juni houdt ze haar inaugurele rede. Daarnaast blijft Janmaat verbonden aan het Amsterdamse Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica, waar ze onder meer evolutionaire psychologie doceert.

Overal in het dierenpark komt ze haar studenten tegen. Sommige in een bijbaantje als portier, anderen actief bezig met onderzoek, zoals de twee die voor een experiment een Artisbezoeker begeleiden op een tocht door een virtueel grasland vol fruitbomen. Met haar vinger beweegt de bezoeker over het scherm, begerig naar de appels in de verte. „Precies hetzelfde experiment doen we hier ook met chimpansees”, zegt Janmaat, „om te vergelijken hoe ze navigeren.”

Die verschillen in navigatie onderzocht Janmaat ook al ‘in het wild’, in Congo, bij chimpansees én de Bayaka. Precies in dat foerageren en voedselzoeken zou wel eens de basis van ons bijzondere primatenbrein kunnen liggen, zo concludeert ze in haar inaugurele rede: De wortels en vruchten van ons primatenbrein.

CV Voedselstrategie

Karline Janmaat (1975) studeerde in 2002 af in de ecologie aan UvA, op navigatieconflicten tussen thomaslangoeren in de Sumatraanse jungle. Ze promoveerde in 2007 aan de Schotse University of St Andrews op de voedselstrategieën van mangabeys in Oeganda en Ivoorkust. Daarna werkte zij bij Max Planck Instituten in Leipzig en Konstanz. Nu is ze verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden en doet ze onderzoek in Artis, aan chimpansees in Ivoorkust, Oeganda en Rwanda. Ook leidt ze een project in Congo, dat onderzoek doet bij de Bayaka-pygmeeën.

Nou, vertel maar: wat zijn die wortels van ons brein?

Janmaat: „Voor mij is dat een kernvraag: waar komen onze geestelijke vermogens vandaan en hoe zijn die geëvolueerd? Ik denk dat planning en kansberekening daarvan erg belangrijke onderdelen zijn. Daarom heb ik al dat veldonderzoek gedaan: hoe goed kunnen apen plannen, waarom staan ze voor een verre vijgenboom wel vroeg op, maar niet voor andere bomen? Hoe schatten ze in welke boom op welk moment vruchten draagt? Dat soort planning vormt nog altijd een centraal deel van ons denken! En mijn conclusie is duidelijk: het levert een evolutionair voordeel op bij het zoeken naar vruchten. Apen vertrekken alleen vroeg naar bomen die populair zijn én ver weg staan, zó kun je de concurrentie voor blijven.”

U laat dat knappe primatenbrein van ons dus ontstaan bij de vruchtbomen?

„Ja. Er zijn veel theorieën over het ontstaan van de eerste primaat, maar eentje is erg overtuigend: dat we samen met de bedektzadige planten zijn geëvolueerd, door hun energierijke vruchtvlees te eten. Die bedektzadigen zijn zo’n 56 miljoen jaar geleden geëvolueerd. Dat valt precies samen met het ontstaan van de eerste primaten uit een spitsmuisachtig beestje. Toen kregen wij die handjes en allerlei andere eigenschappen die knaagdieren niet hebben: ons opmerkelijke vermogen om dóór een bladerdek heen te kunnen kijken, maar ook ons reukvermogen. We kunnen véél beter fruit ruiken dan honden.”

Maar bij bijzondere vermogens van primaten denk je toch niet aan navigatie, planning en reuk maar juist aan samenwerking en sociale interactie?

„Ja, dáár ligt altijd de nadruk op, maar dat komt omdat wij mensen dat zo belangrijk vinden. Ik vind de interactie met die plantensoorten veel interessanter dan de sociale interactie binnen de eigen soort. Het vermogen voedsel te vinden lijkt mij fundamenteel voor het ontstaan van allerlei cognitieve ontwikkelingen. Zoals de psycholoog Maslov al zei: in the end it is all about food! In de huidige maatschappij staan we daar helemaal los van, we gaan naar de supermarkt, of we laten het bezorgen. Toch zijn er best veel analogieën tussen ons leven hier en dat voedsel zoeken: om een doel te bereiken moet je al die informatie verwerken die op je afkomt.”

Nou, dan kan je echt 21 kilometer lopen zonder dat je een geschikte vruchtenboom vindt

Maar hoe moeilijk is het, je loopt naar een boom en pakt een vrucht?

„Ha! Je moet die boom dan toch eerst vinden. In het territorium van een chimpansee staan 800.000 potentiële voedselbomen! En die hebben zeker niet allemaal op ieder moment vruchten. Collega’s van mij hebben ooit voedselverdelingstransecten gelopen, in Ivoorkust, Oeganda en Congo. Dan loop je in rechte lijnen door het bos en kijk je wat je tegenkomt. Nou, dan kan je echt 21 kilometer lopen zonder dat je een geschikte vruchtenboom vindt. En ieder bos is dan weer anders. In Oeganda zitten veel kleine apen en vogels, die eten bomen snel leeg, daar is veel concurrentie voor chimpansees. Je ziet dat daar de chimpanseegroep zich snel opsplitst omdat er voor de hele groep nooit genoeg eten op één plek is. In Ivoorkust houd je grotere groepen omdat er meer eten is. En zelfs daar staan de chimps vroeg op om als eerste bij een vijgenboom te zijn waarvan ze vermoeden dat er veel vruchten in zitten. Dat vond ik zo fascinerend. Dan ging ik in het maanlicht achter die schimmen aan. Als ik dan op een tak trapte, keken ze schichtig om. Ze waren echt bang, kennelijk is zo’n gevaarlijke vroege tocht echt nodig om voldoende voedsel te vinden!

„Dat vruchtenzoeken is een heel cognitief proces. Om voldoende voedsel te vinden heb je allereerst je persoonlijke informatie nodig, wat herinner je je? Wat zat er ooit in die boom, wie kunnen nog meer van die boom weten, hoe lekker vinden die andere dieren die vruchten? En dan is er de publieke informatie: je hoort een vogel roepen vanuit die boom, zit die soms al te eten? En je ruikt iets, waar komt dat vandaan? In die boom zat toch niets? Of zit er toch iets in? Al die verschillende informatie moet je afwegen. Welke informatie negeer je? Dat is helemaal niet zo verschillend van hoe wij leven, met zo veel informatie om ons heen.

„En in die afweging zie je dat primaten heel vaak vasthouden aan bekende routes en patronen. De bekende gebaande paden! Daar wil ik nu onderzoek naar doen, hoe zit dat bij de mens en onder welke omstandigheden gebeurt dat? Je bent op weg naar een voedselboom en je ziet ineens een andere boom met meer voedsel… wijk je dan van je oude plan af? Maar wat als het al donker wordt? Dat doen we nu dus met die virtuele landschappen, waar mensen en chimpansees doorheen mogen navigeren. Conclusies hebben we nog niet.”

Als je eenmaal samenwerkt heb je ook nieuwe vragen. Dat zie je ook bij chimps

Oké, vruchteneters. Maar je hoort toch altijd dat de roofdieren het slimst zijn?

„Nou, in vergelijkende studies, vooral bij primaten, zie je dat vooral de fruit-etende apen de meeste herseninhoud hebben, en dat is ook zo bij fruit-etende vogels en vleermuizen. Om vruchten te vinden heb je grote hersenen nodig, en met die suikerrijke vruchten kun je ze óók onderhouden! Als je met fruit eten begint als dier kom je makkelijk in een soort versnelde hersengroei terecht, want kleine verbeteringen leveren snel veel meer voedsel op en dus energie voor meer hersengroei . Het ene dier heeft toevallig een wat groter cerebellum, die kan wat beter plannen. En een ander heeft een grotere hippocampus, die kan beter locaties onthouden, en zo verder.”

Maar de mens heeft zijn brein toch wel te danken aan samenwerking?

„Wij hebben drie keer grotere hersenen dan onze meest naaste verwanten, de chimpansees en bonobo’s, dat is echt heel veel. En over onze hersengrootte zijn nog veel meer theorieën dan over die van primaten in het algemeen. Misschien is het menselijk brein inderdaad gegroeid om het sociale verkeer in grote groepen te kunnen volhouden, maar je kan óók naar het menu kijken. De eerste mensen met wat grotere hersenen, Homo erectus, bijna 2 miljoen jaar geleden, hadden vooral een heel gevarieerd en breder dieet dan andere primaten. Die grotere hersenen hebben waarschijnlijk dáármee te maken en niet zozeer met onderlinge sociale interacties.”

En ook niet met vleeseten en de jacht?

„Nee, daar vinden we gewoon weinig sporen van. Later in de evolutie komt dat wel, maar niet in die eerste fase van hersengroei. En nu nog: als je naar huidige jagers en verzamelaars kijkt in tropische gebieden is het merendeel van hun voedsel plantaardig.

„Het verhaal van die samenwerking is heel leuk, dat wij mensen daar zo goed in zijn, en dat geloof ik ook wel. Maar die samenwerking heb je óók nodig om knollen te vinden, en om kennis te delen: waar ga je graven? Waar ga je vissen zoeken in de modder van een meer? En als je eenmaal samenwerkt heb je ook nieuwe vragen. Dat zie je ook bij chimps. We gaan naar die boom maar passen we daar allemaal wel in? En ook dat als we daar heen gaan dan krijg ik niks want ik sta laag in rang, ik ga proberen die groep een andere kant op te laten gaan.

„En écht belangrijk in de menselijke evolutie wordt dan het gezamenlijk grootbrengen door moeder én vader, maar ook de grootouders, de ooms en tantes enzovoorts. Dat je je kind in het kamp kan achterlaten bij oma, waardoor moeder efficiënt naar voedsel kan zoeken.”

Dat bewustzijn van het belang van het samen delen missen wij een beetje

En nu in de dierentuin, zie je primaten ineens heel ander gedrag vertonen. Gorilla’s gaan stokjes gebruiken, chimpansees gaan tekenen op beasemd glas! Is dat nog natuurlijk gedrag?

„Dat maakt het onderzoek in Artis juist zo interessant, voor veldwerkers, je ziet dieren andere dingen doen. Hoe kan dat nou?

„Ik zie de dierentuin ook gewoon als een ándere leefomgeving, met de bezoekers en verzorgers, de onderlinge interacties enzovoorts. Omdat ze niet de hele dag meer naar voedsel hoeven zoeken, hebben ze meer tijd om dingen uit te proberen en hun vermogens om causale verbanden te leggen verder te ontwikkelen. Dat is toch interessant? Daar hoeven we niet negatief over te denken.

„Juist die vergelijking kan ons veel leren. Chimpansees in de dierentuin, de savanne en het regenwoud: allemaal andere uitdagingen! Dan kan je zien wat ze allemaal kunnen met die vermogens van ze. Neem die Bayaka waarvan wij ontdekten dat ze moeiteloos met zes graden nauwkeurigheid een richting kunnen aanwijzen. Als je dat alleen hier in de stad zou meten zou je het menselijk navigatievermogen zwaar hebben onderschat. En hier laten gorilla’s zien dat ze wel degelijk werktuigen kunnen gebruiken om voedsel te vinden. De omgeving bepaalt de ontwikkeling van de vermogens. In Ivoorkust had ik een assistent die een bril nodig had. We gingen samen naar Abidjan, de hoofdstad. Toen kwamen we daar die brillenzaak uit en zei ik: we gaan terug naar de auto. Maar die jongen wist totaal niet waar-ie naar toe moest! Terwijl hij mij in het doolhof van het woud moeiteloos de weg wijst en altijd weet waar hij is. Ik moest hem naar de auto leiden!”

U bent ook vaak in Congo, bij de Bayaka. Wat heeft u van hen geleerd?

„Ik heb die bezoeken als heel positief ervaren. Ze waren ook zo trots om te laten zien wat ze konden in dat bos. Het mooist was om te zien dat de Bayaka heel goed weten hoe afhankelijk ze van elkaar zijn. En daarom leren ze van jongs af aan dingen met elkaar te delen. Dat bewustzijn van het belang van het samen delen missen wij een beetje, wij betalen de belasting, en dat is het dan.

„Ook de kinderen waren trots op wat ze konden. Die klimmen zo dertig meter hoog de boom in, ze zijn ontzettend zelfverzekerd over wat ze kunnen met hun lichaam. Ze voelen zich vrij om dingen uit te proberen. De ouders lieten hun kleine kinderen bijvoorbeeld gewoon met messen noten uitpulken. Het effect is dat die kinderen goed in hun vel zitten. Er waren ook wel kinderen die in hun vingers sneden, maar daar hadden ze dan weer een bepaald soort bladeren voor om die ontstekingen te genezen…

„Dat is zo mooi en hoopvol, dat je je bewust bent van je vermogens en krachten! Dat wil ik ook graag meegeven aan mijn studenten. Veel studenten hebben het moeilijk, psychologisch. Ik moet dan vaak denken aan een lied van Nina Simone, ‘Ain’t Got No, I Got Life’. Geweldige tekst: ik heb niks, geen vrienden, geen geld, maar ik heb wel vingers, ik heb een brein, ik heb een neus, ik heb leven! Geweldig, ik zou heel graag willen dat jonge mensen zich realiseren hoeveel kracht ze hebben als primaat.”

