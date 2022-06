Canada betaalt inheemse gemeenschap 1,3 miljard dollar schadevergoeding

Canada gaat de inheemse Siksika-gemeenschap 1,3 miljard Canadese dollar (960 miljoen euro) betalen als schadevergoeding voor het innemen van delen van haar land in West-Canada aan het begin van de twintigste eeuw. De schikking is een van de grootste compensaties ooit voor het onteigenen van land in Canada.

De regering spreekt van een „historische schikking” in de aanpak van „misstanden en blijvende gevolgen van het kolonialisme”. „We zijn vandaag samengekomen om een ​​onrecht uit het verleden recht te zetten”, zei de Canadese premier Justin Trudeau donderdag tijdens een ceremonie in Alberta op het land van de Siksika.

20.000 dollar

In 1910 nam de Canadese regering bijna de helft van het land, ruim 46.500 hectare, in beslag van de Siksika-gemeenschap om dat vervolgens door te verkopen aan kolonisten. Daarmee brak Canada een verdrag dat het land dertig jaar eerder had ondertekend met de inheemse gemeenschap. Volgens Trudeau handelde Canada op een „onwaardige manier” en beroofde de regering de gemeenschap van haar „landbouwkundig productieve en mineraalrijke grond”.

Siksika-hoofd Ouray Crowfoot zei tijdens het ondertekenen dat de schikking de fouten uit het verleden niet goedmaakt, maar dat het bedrag wel een verschil zal maken in de levens van mensen en aan hen „kansen zal bieden die ze voorheen niet hadden”. Volgens hem werd de zaak in 1960 al door een van zijn voorgangers ingediend. De Siksika-gemeenschap bestaat uit bijna achtduizend leden. Volgens Crowfoot ontvangen ze allemaal eenmalig een bedrag van rond de 20.000 Canadese dollar als onderdeel van de schikking, dat melden Canadese media.