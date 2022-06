Een zoon komt in opstand tegen zijn moeder. Het kan iedere zoon en iedere moeder gebeuren, maar ik heb het nooit eerder tijdens een tennispartij gezien – en zeker niet bij een belangrijke partij, want zo mag je een kwartfinale op Roland Garros wel noemen.

Daar stonden woensdag twee Scandinaviërs tegenover elkaar: de Noor Casper Ruud en de Deen Holger Rune, een 19-jarige tennishemelbestormer, van wie ik pas voor het eerst hoorde nadat hij in de achtste finales de Griek Stefanos Tsitsipas, nummer vier van de wereld, had verslagen.

Om een idee van de krachtsverhoudingen te geven: Ruud staat achtste op de wereldranglijst, Rune veertigste en Botic van de Zandschulp, die al tweemaal van Ruud won, negenentwintigste. Van de Zandschulp verloor laatst de ATP-finale in München van Rune toen hij om medische redenen moest opgeven.

Ik heb de partij Ruud-Rune niet gevolgd, omdat ik nog groggy was van een andere kwartfinale, die tussen Nadal en Djokovic. Dat was een partij om nooit te vergeten tussen twee spelers die zozeer aan elkaar gewaagd zijn dat ze bijna niet meer van elkaar kunnen winnen of verliezen. Ze hebben nu 59 keer tegen elkaar gespeeld, Djokovic won 30 maal, Nadal 29 maal. Hun partij in Parijs duurde ruim vier uur, Djokovic verloor pas na middernacht omdat hij nauwelijks meer op zijn benen kon staan. Ik verwacht dat ze de volgende keer doorgaan tot een van hen dodelijk uitgeput achterover in zijn graf valt; de ander zal zich over het graf buigen en stamelen: „Game, set and match.”

Ruud–Rune heb ik in een samenvatting gezien waarbij me het pittige spel van Rune opviel. We zullen nog veel meer van hem horen, zijn moeder vast ook. Want wat gebeurde er halverwege de derde set? Rune gooide zijn racket gefrustreerd op de grond na een verloren game, liep naar zijn stoeltje en begon boos tegen iemand op de tribunes te schreeuwen.

Nu is schreeuwen ook in het tennis helaas iets heel gewoons geworden. Meestal gebeurt het terwijl een speler zich concentreert op zijn service. Vanaf de tribune klinkt dan een soort dronkemansgebrul op van toeschouwers die ook weleens wat aandacht willen. De umpire vraagt soms om stilte, maar hij durft nooit te zeggen, zoals mijn leraren vroeger: „Wie nu nog één bek open doet, die vliegt eruit.”

Maar Rune draaide de rollen om: hij schreeuwde naar de tribune, steeds hetzelfde woord. En nog wel naar zijn eigen moeder, die nogal onrustig was. Hij had ook tijdens de partij regelmatig oogcontact met haar en zijn coach gezocht. Mijn Deens is niet meer wat het nooit geweest is, maar ik las op internet dat hij „Forlad” schreeuwde, wat „Ga weg” betekent. Ook voegde hij er eenmaal aan toe: „Als je me niet kunt helpen.”

Wat was er gebeurd? Had zijn moeder vanaf de tribune verbaal haar afkeuring („Holger, behéérs je”) laten blijken van het gesmijt met dat racket? Of had ze demonstratief tegen haar voorhoofd getikt? We zullen het nooit weten, ook omdat Rune na zijn nederlaag beweerde dat zijn geschreeuw voor „iemand anders” bedoeld was. Dat zou ik ook gezegd hebben, maar zijn moeder voelde zich wel degelijk aangesproken, reden waarom ze subiet de tribune verliet.

Nadal was reuze verstandig toen hij jarenlang niet zijn moeder, maar zijn oom Toni meenam naar zijn toernooien. Het heeft geloond.