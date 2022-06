Biden roept in emotionele televisietoespraak op tot strengere wapenwetgeving

President Joe Biden heeft donderdagavond in een live-televisietoespraak opgeroepen tot aanscherpingen van de wapenwet in de Verenigde Staten. In de speech, waarvoor zenders tijdens primetime hun programmering onderbraken, pleitte hij vanuit het Witte Huis onder meer voor een ban op (semi-)automatische wapens en het strenger doorlichten van mensen die een wapen willen aanschaffen.

„In godsnaam, hoeveel bloedvergieten willen we nog accepteren?”, vroeg Biden. Hij refereerde aan het Texaanse Uvalde, waar een achttienjarige jongen een week geleden negentien kinderen en twee docenten vermoordde op een school met een legaal verkregen wapen. En hij verwees naar Buffalo in de staat New York, waar een eveneens achttienjarige jongen een racistische aanslag pleegde die aan tien mensen het leven kostte, bijna allemaal zwart.

„Nu moet er écht iets veranderen,” sprak de Democraat Biden. „We kunnen Amerikanen niet nog een keer laten vallen.” De kans dat zijn wensen werkelijkheid worden, is klein. De Amerikaanse Senaat bestaat overwegend uit Republikeinen, die het recht op zelfverdediging vaak hoog in het vaandel hebben staan. Senatoren die strengere wapenwetgeving blokkeren, kregen in de toespraak van Biden een veeg uit de pan. Biden beschuldigde ze van „gewetenloosheid”.

18.000 mensenlevens

Op z’n minst wil Biden de leeftijdsgrens voor de verkoop verhogen van 18 naar 21 jaar, zoals in de staat New York vanaf deze vrijdag het geval is. Hij deed daarnaast een moreel appèl op de Amerikaanse televisiekijker: zet jullie woede om in een stem. In november worden in Amerika ‘midterm’-verkiezingen gehouden. Daarbij staat een groot deel van de zetels in het Congres — bestaande uit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden — op het spel.

Dit jaar gingen in de Verenigde Staten al meer dan 18.000 mensenlevens verloren door wapengeweld, blijkt uit cijfers van onderzoeksgroep Gun Violence Archive. Daar zitten ook moorden en suïcides tussen. In Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk leidden grootschalige schietpartijen allemaal tot strengere wapenwetgeving. In Amerika wordt een vergelijkbare ontwikkeling door zowel Republikeinen als Democraten tegengehouden, tegen de wil in van de meerderheid van de Amerikanen, zo blijkt uit onderzoek van Pew Research Center.