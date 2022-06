Bezetters Sterrebos opnieuw geen straffen opgelegd

Weer drie bezetters van het Sterrebos in het Limburgse Born stonden vrijdagochtend terecht bij de politierechter. Twee van hen zijn vrijgesproken van diefstal van een bord met ‘verboden toegang’ en het betreden van verboden gebied. Een ander is wél schuldig bevonden aan het dreigend aflopen op een politieagent met een houten protestbord, maar de rechtbank in Maastricht heeft besloten de 62-jarige man niet te straffen. Dat bevestigt een woordvoerder aan NRC. Een vierde zaak was eerder geseponeerd door het Openbaar Ministerie wegens gebrek aan bewijs.

De man die schuldig is bevonden aan het bedreigen van een politieagent krijgt om „zwaarwegende persoonlijke omstandigheden” geen straf opgelegd door de rechtbank. Zo was hij zich niet echt bewust van enige dreiging die hij zou vormen, aldus de woordvoerder. Ook had hij een blanco strafblad en zou hij ter plekke getaserd zijn, terwijl hij gezondheidsproblemen heeft en „op leeftijd” is.

Lees ook dit artikel: Met de laatste actievoerders nog in de boom, gaat het Sterrebos toch plat

Hangmatten

Begin april werden 41 activisten eveneens schuldig bevonden zonder daarvoor straffen opgelegd te krijgen. Een kantonrechter vond het recht van demonstratie en vrijheid van meningsuiting zwaarder wegen dan de overtredingen en vond dat het OM niet voldoende kon bewijzen dat het beëindigen van de actie een „dringende maatschappelijke noodzaak” had. In het geval van een zogenoemd ‘rechterlijk pardon‘ kan noch het OM, noch de verdachte in hoger beroep gaan.

Milieuactivisten bezetten eind januari 2022 het Sterrebos, een stuk natuurgebied in Limburg tussen Sittard en Susteren, om te voorkomen dat bomen werden gekapt voor de uitbreiding van een autofabriek van VDL Nedcar. Meerdere actievoerders nestelden zich hoog in de bomen met hangmatten en weigerden naar beneden te komen. Het protest duurde tot 8 februari, waarbij zeker vijftig actievoerders werden aangehouden. Vier bezetters kregen eerder boetes opgelegd van 90 tot 240 euro.