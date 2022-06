Belegger niet blij met plannen De Jonge: ‘De huurmarkt wordt kapot gereguleerd’

Zijn bedrijfsnaam, UMW Management, staat voor Uitsluitend Mooie Winkels. Maar sinds een jaar of vijftien bezit Herman Drenkelford, die zijn vermogen verdiende met vastgoed, ook woningen – en een aantal grondposities. Als middelgrote speler – met zo’n 75 panden met 200 huurders – is hij actief in zo’n tien plaatsen, vooral in stand- en woonplaats Amsterdam.

Drenkelford wil wel uitleggen waarom huurders niet geholpen zijn met de plannen van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) om vrijwel de hele huurmarkt te reguleren. We zitten in zijn gemoderniseerde kantoor in een oud hoekpand in Amsterdam-Zuid, met wit marmer op de vloer.

„Er is een maatschappelijk probleem: de markt stagneert, terwijl er een enorme behoefte is aan woningen”, zegt hij. „Ik wil dat graag helpen oplossen. Maar de politiek is nu zo vijandig dat van samenwerking met marktpartijen nauwelijks sprake is. En eigenlijk ook niet van stimulering. Men reguleert de markt kapot.”

Minister De Jonge wil dat 90 procent van de huurhuizen een maximale huurprijs krijgt van 1.000 of 1.250 euro per maand, zo maakte hij half mei bekend. De precieze grens moet hij nog vaststellen, maar zeker is dat het puntenstelsel, waarmee de prijs van huurwoningen wordt bepaald, wordt uitgebreid, zodat er straks veel meer woningen onder vallen. Nu geldt dit alleen voor sociale huurwoningen: de rest heeft een vrije huurprijs. Het plan moet zorgen voor meer zogenoemde middenhuur, met huurprijzen tussen de 750 en 1.000 euro per maand.

Dat is fijn voor de huurders: beleggers zullen voor een deel van hun woningen de huur moeten verlagen. Maar dat betekent ook dat het rendement van die beleggers slinkt. En daardoor, klinkt het in de vastgoedwereld, is het verhuren en bouwen van huurwoningen nauwelijks meer „recht te rekenen”, in de woorden van Drenkelford.

Het resultaat, volgens hen: per saldo minder huurwoningen – iets waar ook experts voor waarschuwen. „Je moet sociaal doen, maar wel zakelijk denken”, zegt Drenkelford. „Want met onzakelijk denken kom je tot niks. Dit plan heeft een averechts effect op de markt.”

Veel geduld, diepe portemonnee

Drenkelford rekent voor: eerst voor de categorie ‘bestaande bouw’. Een belegger, zegt hij, wil bruto tussen de 4 en 5 procent rendement maken op zijn geld. „Anders is het zakelijk onverstandig. Want je zit ook met inflatie. En je hebt onderhoudskosten. En je moet verduurzamen.”

Met een verhouding tussen de huur- en koopprijs van ongeveer twintig, haal je dat zogenoemde aanvangsrendement. „Als ik een woning koop voor 300.000 euro, dan wil ik in het eerste jaar dus 15.000 euro huur ontvangen: 1.250 euro per maand. Maar als ik nog maar 1.000 euro huur per maand mag vragen, en ik kan diezelfde woning verkopen voor 350.000 euro, dan heb ik liever mijn geld. Dat is zakelijk gezien verstandiger: dan maak ik daar wel rendement op.”

Voor die rekensom maakt het vanzelfsprekend een verschil wanneer een woning is gekocht. Is dat lang geleden, toen de huizenprijzen een stuk lager lagen, dan kan een lagere huur rendabel zijn. Maar voor recenter gekochte woningen geldt dat volgens Drenkelford niet – zeker niet als ze ook nog zijn verbouwd. „Al mijn relaties die woningbelegger zijn, zeggen: als deze regels er komen, verkoop ik het. Dat effect heeft Hugo de Jonge nou juist niet voor ogen.”

De gevolgen voor nieuwbouw zijn mogelijk groter, omdat dit om grotere aantallen gaat. De komende jaren wil het Rijk dat er 100.000 woningen per jaar worden bijgebouwd om het woningtekort in te lopen. Een lagere huurprijs maakt het minder aantrekkelijk voor ontwikkelaars en beleggers om nieuwe woningen te ontwikkelen.

Dat vergt nu ook al veel geduld en een diepe portemonnee, legt Drenkelford uit. Gemiddeld duurt het proces om een woning te bouwen, van de tekentafel tot een bewoner de sleutel krijgt, zeven tot tien jaar. „Dat betekent veel risico voor marktpartijen, want je weet niet wat de huizenprijzen in die tijd gaan doen. What goes up, must come down – de bomen groeien niet tot aan de hemel. Voor een institutionele belegger maakt dat misschien niet zoveel uit, die heeft lang de tijd om rendement te maken. Maar een particulier van zestig of zeventig jaar oud, die denkt: ik wil het zelf nog wel meemaken.”

Dat het zo lang duurt, komt onder meer door een wirwar aan regels. „Een ontwikkelaar moet aan ongelofelijk veel eisen voldoen en kosten maken voordat een project überhaupt kan starten. Archeologische onderzoeken, asbestonderzoeken, geluidsonderzoeken, parkeeronderzoeken. Voordat je het weet, ben je twee, drie jaar bezig om alle plannen en rapporten klaar te hebben.”

Bij een recent project voor 26 woningen in Badhoevedorp was zijn bedrijf 250.000 euro kwijt aan plankosten. „Op een project van 5 miljoen. Dat is dus 5 procent aan het indienen van tekeningen en berekeningen.”

De eisen worden steeds complexer. „Vroeger mocht je op basis van het bestemmingsplan iets ontwikkelen. Nu wordt er geëist dat je 40 procent sociale huur bouwt, 40 procent middenhuur en 20 procent vrij.” Sociale huur is vanwege de gereguleerde huurprijs meestal onrendabel – de bouw moet worden terugverdiend met dure huur- of koopwoningen.

„En dan zeggen ze vaak ook nog dat woningen een bepaalde grootte moeten hebben. En dat er een bepaalde hoeveelheid parkeerplekken nodig is, waardoor je bijvoorbeeld een kelderbak moet graven voor een garage: een enorm dure grap. Daardoor is het lang niet altijd haalbaar.”

Wij zeggen toch ook niet: ambtenarencowboys?

Vastgoedcowboys

Ook fiscale maatregelen, zoals verhoging van de overdrachtsbelasting voor beleggers van 6 naar 8 procent (en binnenkort 10,1) leiden tot hogere kosten. En de bouwkosten stijgen. „Voor renovatie van een woning van zestig vierkante meter in Amsterdam was ik eerst 80.000 euro kwijt, nu zeker 130.000 euro. Nieuwbouw kon je eerst bouwen voor 2.500 euro per vierkante meter, nu is het zeker 3.500 euro.”

Maar: heeft de vastgoedwereld de afgelopen jaren dan niet ongelofelijk goed geboerd? „Natuurlijk is er geprofiteerd. Er zullen best misstanden zijn. Vastgoedjongens die het onderste uit de kan hebben gehaald en zich enorm hebben verrijkt. Maar is een heel klein deel, en gebeurt in het hele zakenleven – Apple rekent ook te veel voor z’n telefoons en verdient een vermogen dankzij ons.”

Wat hem het meest stoort (dusdanig dat hij weleens een ingezonden brief naar het Parool heeft geschreven): de vijandigheid. Bij gemeenten én in de pers, waar het woord ‘cowboys’ geregeld wordt gebruikt. „Het scoort natuurlijk politiek makkelijk, rijke mensen aanpakken. Iedereen die een pand heeft, is bij wijze van spreken al een rijke stinkerd. Je moet eens proberen een gesprek te voeren met de gemeente Amsterdam: je wordt al veroordeeld voordat je gedag hebt gezegd. Terwijl er ook nobele beleggers zijn, die gewoon iets moois willen toevoegen aan het woningbestand. Wij zeggen toch ook niet: ‘ambtenarencowboys’?”

Een project ontwikkelen, zegt hij, kost „ongelofelijk veel energie”. „En daar wordt dan zo minachtend over gedaan.”

Het zou veel schelen als het Rijk met ontwikkelaars en beleggers zou sámenwerken in plaats van de markt tegenwerken met nog meer regels, waardoor het bouwen van woningen onhaalbaar wordt, vindt Drenkelford. „In China zegt men: met een gebalde vuist kun je geen hand geven. En zo is het.”