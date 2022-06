De EO onderzoekt baarschaamte en de éénkindpolitiek

Drie presentatoren van de EO onderzochten donderdagavond in Dit is de kwestie of het nou wel zo’n goed idee is dat de paus in zijn Kerst-toespraak opriep meer kinderen te krijgen. Een kind op de wereld zetten, kost zoveel CO2-uitstoot, dat je milieu- en klimaatbewuster bezig bent als je in een Hummer rijdt, een paar keer per jaar lekker ver vliegt en flink vlees eet, zolang je maar kinderloos blijft. Na vlieg- en vlees-schaamte introduceert de EO het begrip baarschaamte en Tijs van den Brink gaat op de negen-maandenbeurs in de RAI aan zwangere vrouwen en jonge moeders vragen of ze daar soms last van hebben. Heel even hè, kleinigheidje, maar toch. Hoor ik nou een EO-presentator praten over kinderen nemen? Ik ben wel eens voor minder naar mijn kamer gestuurd. Kinderen krijg je, Tijs, jij zal wel weten van wie.

Kefah Allush zit ondertussen aan de keukentafel bij een stel dat zich zoveel zorgen maakt om het klimaat dat ze geen gasfornuis, koelkast en zeker geen kinderen willen. Zij vindt het „moreel verwerpelijk” om een kind bloot te stellen aan de chaos die gegarandeerd zal komen, hij bekommert zich meer om duurzaamheid. „Hoe meer mensen, hoe meer uitstoot.” Margje Fikse bezoekt de familie Geerts, acht kinderen, vijf motoren en twee auto’s. Annemarie, de moeder des huizes lacht hartelijk om het verwijt dat ze „een barende natuurramp” is. Nee, dat zegt niemand in haar gezicht, maar op het schoolplein hoort ze gefluister.

Demograaf Jan Latten (0 kinderen) zegt dat ‘we’ in Nederland met onze 1,6 kinderen gemiddeld onder het vervangingsniveau zitten. Willen we het aantal Nederlanders in stand houden, dan moeten er méér nieuwe bij. Paul Gerbrands (3 kinderen) van de ‘club van tien miljoen’ vindt inmiddels vier miljoen mensen op de wereld ruimschoots genoeg. Een mooie dwarsdoorsnede van mogelijke meningen, maar een oplossing voor de kwestie ‘meer of minder kinderen’ krijgt de kijker niet. Onmogelijk, zei de demograaf al, om één maatregel voor de hele planeet te bedenken.

Dit kind had er niet mogen zijn

Eén maatregel voor één land kan al desastreus uitpakken. In 1979 werd in China de eenkindpolitiek ingevoerd, en in 1986 werd Louis Yi Liu geboren. Een illegaal kind, zijn ouders hadden al een dochter. Was het toeval dat de EO donderdagavond ook zijn documentaire Four Journeys uitzond? Gewapend met een camera vliegt Yi Liu de Amsterdammer naar zijn geboorteland, (7.800 kilometer). In Beijing keert hij het armoedige flatje van zijn ouders ondersteboven op zoek naar de foto waarop zijn bestaan nog verstopt zit onder het bollende jasje van zijn moeder. Ze reisden drie dagen en drie nachten naar hun geboortedorp in Noord-Oost China om bij familie te bevallen. De familie durfde het niet aan. Zij weer drie dagen en drie nachten in de trein terug. Zeven weken dwaalden ze rond op zoek naar een veilige plek. Waar hij ter wereld kwam, krijgen we niet te horen. Wel dat zijn komst bestraft werd met zeven straffen voor zijn vader, en een boete van drie jaarsalarissen.

Geholpen door zijn zus beukt Yi Liu in op het gestolde verdriet van zijn ouders. Zijn vader breekt, zijn moeder nog niet. Zij loopt weg, zwijgt, zegt dat het „dom” was hem te nemen en een „verkeerde beslissing” hem te krijgen. Pas als hij haar dwingt te praten over haar eerste, overleden zoontje zegt ze dat Yi Liu er is omdat de ander er niet meer was. Hij verdronk in een poel, nog geen twee jaar oud.

Yi Liu filmt ook zijn Franse vriendin. Ze zegt dat ze geen kinderen wil. Een reden geeft ze niet. Hij wil het misschien, maar over tien jaar. Dat gesprek voerden ze tien jaar geleden. Nu zijn ze 41. En? Geen kinderen. Waarom niet? Tja. Eén antwoord is er niet.

