Als je wilt verwijzen naar niemand

Men zou zeggen dat je ze steeds vaker hoort op tv. Nee, niet hen maar ze, het woord. Dat anonieme, lompe woord dat duidt op een amorfe massa. Een ongrijpbare klomp, die achter de schermen van alles doet en vindt of zelfs aan de touwtjes trekt. Zoals in: „Ze hebben uitverkoop.” Fijn, maar wie?

Ook in Hilversum zijn ze zover. Er gaat bijna geen NOS Journaal voorbij of presentator Rob Trip, de man die verder helder en smetteloos Nederlands spreekt, laat „ze” wel een keer langskomen. In Engeland, zegt hij, daar gaan „ze” morgen stemmen. In Oekraïne, weet hij, daar graven „ze” mensen onder het puin uit. In China, meldt hij, daar zijn „ze” nog niet klaar met corona. Het kan ook in een vraag, bijvoorbeeld in gesprek met de Haagse redactie: zeg, in het kabinet, wat vinden „ze” er daar van?

Huiselijk

Het zal huiselijk bedoeld zijn, om het nieuws dichtbij de mensen te brengen. Maar toch. Wie zijn eigenlijk die ‘ze’, die overal anoniem opduiken om te gaan stemmen, puinruimen of meer? Een legioen klonen van Koot en Bie’s wethouder Hekking, gebiologeerd door de camera? Of, wat vriendelijker, een planetaire Forrest Gump, die het nieuws volgt met een feilloos gevoel voor where the action is?

Uit het aanloopje moet kennelijk duidelijk zijn wie er is bedoeld. Eerst noemt men (de voorloper van ‘ze’) een land, plaats of partij en daarna kloppen ‘ze’ aan de deur.

De eerste vraag in de journalistiek, zo leerden ze me op school, is: wie?

De eerste vraag in de journalistiek, zo leerden ze me op school, is: wie? En graag zo concreet mogelijk, met naam en toenaam. Pas daarna komen de broertjes wat, waar, wanneer, waarom en hoe om de hoek kijken. Dus niet ‘ze’ gaan morgen stemmen, maar de Engelsen of de Engelse kiezers. Wie ruimen er oorlogspuin? Oekraïense burgers, omwonenden, het nationale leger, het Rode Kruis, of wie weet Sywert en zijn filantropische vrienden?

‘Ze’ is niemand. Het is kleurloos als das Man (het Men) van de Duitse filosoof Heidegger, een vormeloze massa waarin dooddoeners en tegeltjeswijsheden de dienst uitmaken, individuen kunnen duiken, en geen verantwoordelijkheid bestaat.

Uitverkoop

Tenzij ‘ze’ niet wij zijn, maar de anderen, natuurlijk. Dan is het eerder: ‘ze’ doen maar, daar in Den Haag of Brussel, de hoge dames en heren of andere ‘boven ons gestelden’. Opnieuw houden ‘ze’ dan uitverkoop – alleen nu van ons, het arme volk. Tegenover ‘ze’ sta je machteloos.

Zo roept dit ene woord het onmachtige wereldbeeld op van een getergd populisme: ‘ze’ doen van alles en wij kunnen er niks aan doen. Wij tegen zij, volk tegen elite, boeren tegen burgers, werkende mensen tegen gestudeerde betweters en alle complotdenkers tegen Bill Gates.

‘Ze’-zeggen is een nabrander van de knieval die de media sinds 2002 maakten voor dat populisme. Het lijkt me onwenselijk het te bestendigen of verder aan te jagen. Men zou dus hopen dat ze, daar bij de omroep en elders in de media, ook bij deze krant, een keer ophouden met dat ‘ze’-zeggen. ‘Ze’ bekijkt het maar.