24 februari: hoewel het moeilijk is om informatie uit Oekraïne te verifiëren over de oorlog met Rusland, is duidelijk geworden dat Oekraïne meermaals met raketaanvallen is bestookt. Een gewonde vrouw, Olena Kurilo, staat na zo'n aanval buiten haar appartement in de noordoostelijke plaats Charkov. De volgende dag stond haar foto op drie Nederlandse voorpagina’s (Trouw, de Volkskrant, NRC) en talloze nieuwssites.

Foto Wolfgang Schwan / Anadolu Agency