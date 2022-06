Door de hoge inflatie dreigt nu een flinke huursprong voor winkeliers

Toen winkelier Pieter Renkema vorig jaar zijn nieuwe huurcontract tekende, kwam de vraag niet in hem op of het wel zo verstandig was de jaarlijkse huurverhoging aan de inflatie te koppelen. Renkema Kaas, speciaalzaak in kaas en noten, was als essentiële winkel de lockdowns en de coronacrisis goed doorgekomen. Het familiebedrijf zit al sinds 1987 in hetzelfde pand in Amersfoort, en over al die jaren was de gemiddelde inflatie 1,9 procent.

„Ik weet als kaasboer alles van kaas, maar ik ben niet onderlegd in de kleine lettertjes van huurcontracten”, zegt Renkema. „Wie had kunnen voorspellen dat de inflatie zo’n enorme vlucht zou nemen?”

Toch staat het er echt: de jaarlijkse huurverhoging wordt gekoppeld aan de consumentenprijsindex, die aangeeft wat Nederlanders maandelijks kwijt zijn aan levensonderhoud. Dat de geldontwaarding sinds de oorlog in Oekraïne in de dubbele cijfers loopt, zorgt voor onrust binnen brancheverenigingen van midden- en kleinbedrijf en detailhandel. Winkeliers die in juli en augustus hun jaarlijkse huurverhoging krijgen, kunnen zomaar tegen 9 tot 10 procent indexering aanlopen.

Tussen het huren van bedrijfspanden en woningen bestaat verschil. Voor vrijesectorwoningen geldt dat de inflatie van het voorgaande jaar leidend is voor de huurverhoging. De huur van bedrijfspanden kan echter met de inflatie van de afgelopen vier maanden als richtpunt worden geïndexeerd. Dat ligt vast in de meeste standaard huurcontracten. Daardoor staat naar schatting 15.000 ondernemers deze zomer een ongeëvenaarde huurverhoging te wachten, zo waarschuwen brancheverenigingen als InRetail, MKB-Nederland, Koninklijke Horeca Nederland en Bovag.

Kerninflatie

In een brief bepleiten de brancheverenigingen bij verhuurders om ondernemers te ontzien, door niet met de consumentenprijsindex, maar met de kerninflatie te rekenen bij het verhogen van de huur. In de kerninflatie zijn sterk in prijs schommelende producten als energie en voedingsmiddelen niet meegenomen.

Die kerninflatie is volgens Marcel Evers, bij winkelbranchevereniging INretail verantwoordelijk voor onderzoek en beleid, daarom een veel eerlijker cijfer. „Winkeliers betalen immers de kostenstijgingen voor energie al bij het verwarmen en verlichten van hun winkel. Een extra huurverhoging die grotendeels wordt veroorzaakt door gestegen energiekosten, zou dus dubbelop zijn.”

In plaats van op 10 procent zou de huurverhoging dan uitkomen op zo’n 3,5 procent. „En let wel: dan stijgt de huur al twee keer zo hard als vorig jaar.”

Evers zegt zich te realiseren dat de oproep juridisch weinig kans maakt. „Toch hopen we dat de verhuurders inzien dat dit niet onredelijk is, en dat ze met ons mee willen denken.”

Verhuurders ‘Constructief overleg’ Het verzoek van de retailbrancheorganisaties om mildheid bij de huurverhoging was gericht aan organisaties van grote verhuurders. Directeur Judith Norbart van IVBN, de vereniging voor institutionele beleggers, laat weten dat ze de zorgen heeft gehoord, en met haar leden „constructief in overleg” gaat.

De huidige inflatiegolf is voor veel ondernemers een nieuwe klap, na twee jaar coronamaatregelen, lockdowns en opgebouwde schulden. Vanaf oktober moeten ze beginnen met het alsnog betalen van lang uitgestelde belastingen. Sinds enkele maanden blijkt dat steeds meer bedrijven er slecht voor staan en uitstel van betaling moeten aanvragen. De Kamer van Koophandel en het CBS stelden onlangs vast dat het aantal faillissementen – heel laag tijdens de coronacrisis – weer toeneemt.

Gaten in winkelstraten

Bas Kamst moest zijn vijf damesmodezaken tussen Dalfsen en Emmen gedurende de coronacrisis meermaals gesloten houden. Twee van zijn bedrijfspanden huurt hij van een grote vastgoedondernemer uit Emmen. „We hebben goed contact met onze verhuurder, en hij staat erom bekend altijd in overleg te willen als er problemen spelen rond de huur.” Kamst zegt zich niet te kunnen voorstellen dat verhuurders de huren met dubbele cijfers indexeren. „Ik geloof in samenwerking. Als vastgoedpartij en hurende ondernemer moet je samen zorgen dat iedereen een boterham kan verdienen.”

Volgens Kamst snijden verhuurders zichzelf in de vingers als ze er echt 10 procent bovenop gooien. „Naarmate meer faillissementen volgen, vallen er gaten in de winkelcentra, en dat zorgt weer voor nieuwe leegstand. En dat is ook niet in het belang van de verhuurder.”

Voor kaasboer Renkema komt de jaarlijkse huurverhoging in augustus. Als dat 10 procent is, zou dat dankzij de relatief hoge omzetten in de coronajaren niet meteen de nekslag betekenen, zegt hij. „Alarmfase 1 zou ik het niet noemen, maar alarmfase 2 toch zeker wel. Ik kan die kosten niet zomaar doorberekenen. Als speciaalzaak staan wij al te boek als relatief duur, en als ik nog verder moet stijgen met mijn prijzen dan ik nu al doe, gaan klanten toch naar andere opties kijken.”

Zou mode-ondernemer Kamst straks 10 procent meer huur moeten betalen, dan weet hij het wel. „Als ze me echt het vel over de oren trekken, ga ik kijken naar een nieuwe locatie met nieuwe kansen. Zo’n ondernemer ben ik dan ook wel weer.”

Huurverhoging Hoe werkt het met particulieren? Sinds vorig jaar geldt dat de huurverhoging voor particulieren wordt gebaseerd op de inflatie in het voorgaande jaar. Daar kan dan nog 1 procent bovenop komen. Omdat dit met de huidige hoge inflatie een verhoging betekent die in de dubbele cijfers loopt, kondigde het kabinet recent een wetswijziging aan om dat te voorkomen. Hoe precies, is nog onduidelijk.