Dinsdag viel de Duitse politie binnen bij vermogensbeheerder DWS, voor 80 procent in handen van Deutsche Bank. De reden: een onderzoek naar ‘greenwashing’. DWS, met 900 miljard euro onder beheer, had gesteld dat in 2020 459 miljard daarvan was belegd volgens ESG-criteria: enviromental, social en governance – behoorlijk bestuur. Maar nadat een oud-bestuurder had geclaimd dat dit grotelijks overdreven was, meldde DWS dat in 2021 plots slechts 115 miljard volgens ESG-doelen was belegd.

De Amerikaanse toezichthouder SEC deed onderzoek, daarna de Duitse BaFin. En nu volgde de inval. Bestuurder Asoka Wöhrmann gaat op non-actief. Het doet enigszins denken aan het dieselschandaal, waar Duitse autofabrikanten (en daarna ook veel in het buitenland) werden betrapt op het overdrijven van de milieuvriendelijkheid van hun automotoren. Maar hier is wellicht meer aan de hand.

Vorige week hield Stuart Kirk, ESG-vermogensbeheerder bij de Britse bank HSBC, een opmerkelijke toespraak tijdens het World Economic Forum in Davos. Hij was, vertelde hij in een voordracht, het zat om de zoveelste ‘idioot’ hem te laten vertellen dat het einde nabij is.

Kirk stelde dat er enorm veel geld en energie gaat naar ESG-beleid en -onderzoek terwijl er andere, acutere problemen zijn. „En wie kan het schelen dat Miami over honderd jaar zes meter onder water staat? Amsterdam staat al eeuwen zes meter onder de zeespiegel, en het is een fijne plek. We vinden er wel een oplossing voor.”

HSBC buitelde over zichzelf heen om de schade te repareren, met vrome getuigenissen dat klimaatverandering de bank aan het hart gaat. En Kirk zelf? Die was dermate direct geweest, dat hier en daar de indruk ontstond dat hij wellicht moedwillig aanstuurde op de schorsing die hem na zijn toespraak werd opgelegd.

Nu kun je zeggen: zie je wel, greenwashing is een veel dieper en breder probleem bij beleggingsinstellingen. Dat is ook plausibel. Veel professionele beleggers en bankiers gaan al wat langer mee dan de ESG-doelen en het zou toevallig zijn dat ze er allemáál nu plots heilig in zijn gaan geloven. Daarnaast: banken en beleggingsfondsen stappen net zo makkelijk in cryptoproducten ‘omdat hun klanten erom vragen’, en veel crypto is zo’n beetje de energieslurpende antithese van alles wat ESG is.

ESG beleggen heeft zo’n grote vlucht genomen dat het bovendien wachten was op ongelukken. De Financial Times wijst op cijfers van beleggersonderzoeker Morningstar, die aangeven dat in 2019 wereldwijd voor 950 miljard euro volgens ESG-doelen werd belegd. Dat is nu ruim 2.600 miljard.

Toch mogen de ESG-beleggers, de burger dus, ook wel een beetje naar zichzelf kijken. Je kunt je geld ook gewoon aan doelen schénken die ertoe doen. Dus waarom eigenlijk beleggen – een activiteit die nog niet zo lang geleden in hetzelfde politieke verdomhoekje zat als ‘vervuilen’?

Wat is er veranderd? Long shot, maar toch: de pandemie, een oorlog, dreigende (geo-)politieke instabiliteit en een uit de hand lopend klimaat beloven op dit moment niet veel goeds voor deze eeuw.

Zou het niet begrijpelijk zijn als mensen intuïtief een zo groot mogelijke vermogensbuffer aan het opbouwen zijn? Zodat zijzelf, hun kinderen en wat daarna komt, zo immuun mogelijk worden voor het naderende onheil?

Dat zou een ander licht werpen op de populariteit van ESG-beleggen, en óók best dubbelzinnig zijn: rendement willen halen uit het redden van planeet en samenleving, voor het geval dat laatste mislukt.

Maarten Schinkel schrijft over economie en financiële markten.

