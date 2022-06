Waarom hebben we de voortekenen van oorlog gemist?

In 1755, op 8 juni om precies te zijn, kwamen de Franse marineschepen Lys, Alcide en Dauphin-Royal vlakbij Newfoundland in een dikke mist terecht. Ze verloren contact met de rest van de vloot. Toen, ineens, hoorden de Fransen vlakbij mensen Engels praten. Dit bleek van drie Britse marineschepen te komen, waaronder de HMS Dunkirk, een schip met zestig kanonnen.

De commandant van de Alcide, Toussaint Hocquart de Blincourt, riep richting de Britten: „Zijn we in vrede, of zijn we in oorlog?”

„In vrede, in vrede!” riep de Britse kapitein, Richard Howe, door de mist terug. En liet prompt het vuur openen op de Franse schepen. De zeeslag die erop volgde, leidde met andere schermutselingen in het voorjaar van 1756 tot de Zevenjarige Oorlog. Volgens sommigen was dit de eerste echte wereldoorlog.

Op de vraag hoe het mogelijk was dat Howe was gaan schieten, ook al had hij nota bene zelf geroepen dat Frankrijk en Engeland niet in oorlog waren, zei de toenmalige premier, de hertog van Newcastle, later dat ‘de bedoelingen meer in de richting van oorlog gingen, maar dat we die [oorlog] niet zouden uitroepen’.

Deze episode beschrijft Thomas Gomart, directeur van het Franse Institut des Relations Internationales (IFRI), in zijn nieuwe boek Guerres Invisibles. Volgens hem bewijst het twee dingen: dat dubbelzinnigheid altijd deel is geweest van buitenlandpolitieke strategieën, en dat een groot conflict vaak begint met een kleiner incident. Dat diepe, ondergrondse en verborgen factoren ineens zichtbaar worden gemaakt door kleine, waarneembare gebeurtenissen, schrijft hij, komt vaak door een toevallige samenloop van omstandigheden. Tegelijkertijd speelt het doorzettingsvermogen van de dominante actoren – Machiavelli noemde dat virtù – een rol.

Gomart, wiens analyses momenteel gewild zijn tot in het Elysée, schreef dit boek in 2021, voor de oorlog in Oekraïne begon. Zijn belangrijkste punt is dat we in een gevaarlijke wereld leven, gevaarlijker dan wij Europeanen lange tijd hebben gedacht. We hebben decennialang in vrede geleefd. Voordat Vladimir Poetin eind februari Oekraïne binnenviel, herkenden we de voortekenen van oorlog nauwelijks meer en konden we ons amper voorstellen dat oorlog nog voor iemand een optie was. Het probleem is ook, schrijft Gomart, dat we waren vergeten dat het onderscheid tussen oorlog en vrede vaag kan zijn. Hij probeert zijn lezers wakker te schudden.

Hybride oorlogsvoering

Niet alleen lijkt het gedrag van Poetin in sommige opzichten nogal op dat van kapitein Howe – bezweren dat je Oekraïne niet zult binnenvallen, en het vervolgens toch doen. Maar Gomarts punt is ook dat Poetin eigenlijk al jaren bezig was met oorlog voeren. Tegen Oekraïne en andere voormalige Sovjetlanden, maar ook tegen het Westen. Soms zette hij daarbij het leger in, zoals in Georgië in 2008 en op de Krim en in de Donbas in 2014. Maar hij gebruikte vooral ook andere, ‘hybride’ middelen: cyberaanvallen op westerse overheidsinstellingen en bedrijven, nepnieuws via Russische sites en tv-kanalen, gestunt met gasprijzen en -leveranties, vluchtelingen die Europese grenzen over worden geduwd, internationale organisaties die met veto’s worden lamgelegd. Al die acties hebben we jarenlang waargenomen. De laatste paar jaar hebben we in Europa zeker geprobeerd om ons daartegen te wapenen. Maar om te zeggen dat we deze bedreigingen zagen als het voorportaal van een grote oorlog – nou, nee.

Daarom is de oorlog in Oekraïne een keerpunt. Ineens is duidelijk dat het eigenlijk al een tijdlang oorlog was in Europa. En dat we min of meer partij zijn.

Europeanen hebben lang gedacht dat de globalisering een manier was om de wereldvrede te garanderen. Hoe afhankelijker landen, bedrijven en mensen van elkaar werden, was het idee, hoe minder reden ze zouden hebben om oorlog te voeren. Make trade, not war. Iedereen zou afhankelijk worden van iedereen. In een wereld waarin Renault 17.000 toeleveranciers heeft en ze bij Volkswagen zeggen dat ‘de toekomst afhangt van wat er op de Chinese markt gebeurt’, zou eenieder die een oorlog begon zichzelf in de voet schieten. Ook zou wederzijdse afhankelijkheid leiden tot intensieve contacten, was de gedachte – tot openheid, tot culturele uitwisseling. Mensen zouden zien hoe andere landen en volkeren, soms aan het andere eind van de wereld, dingen aanpakten. Ze zouden elkaar inspireren. Dit zou uiteindelijk de politieke verschillen afvlakken.

Schade aan een appartement in Kiev dat doelwit was van Russische artillerie, 17 maart 2022 Foto EPA/Roman Pilipey

Dat is allemaal ook deels gebeurd. Maar er is ook iets anders gebeurd: globalisering kan tot moordende competitie leiden, waarbij grootmachten elkaar naar het leven gaan staan. Dit is wat Gomart beschrijft. Zijn boek bevat weinig nieuwe inzichten, maar is overzichtelijk en goed gedocumenteerd. Hij beent alle thema’s die grootmachten afgelopen jaren als wapen zijn gaan gebruiken, vakkundig uit – klimaat, handel, migratie, cyber, enzovoort. Steeds beschrijft hij wat China, de VS en de EU, de drie grootste spelers wat hem betreft, van plan zijn. Over Rusland, intrigerend genoeg, schrijft hij vrijwel geen woord.

Hetzelfde geldt voor The Age of Unpeace van Mark Leonard, die zich op hetzelfde onderwerp heeft gestort: niet-vrede, ofwel het schemergebied tussen oorlog en vrede. Leonard, directeur van de denktank European Council of Foreign Relations, neemt wat meer afstand van zijn onderwerp dan Gomart. Hij citeert minder documentatie en meer denkers, en gaat op pad om met mensen te praten. Dat maakt zijn boek leesbaarder. Maar de strekking is dezelfde.

Onderlinge afhankelijkheid van landen, betoogt Leonard, lijkt de kans op conventionele oorlogen kleiner te maken, maar vergroot de kans op conflicten. Hij voert de Amerikaanse politicoloog Eric Gartzke op, die afgelopen jaren 100.000 politieke, economische en militaire conflicten in 150 landen bestudeerde. Traditionele oorlogen, concludeert Gartzke, zijn peperduur geworden vanwege de globalisering. Ze vragen veel offers – kijk maar naar de enorme directe en indirecte kosten van de oorlog in Oekraïne. In een wereld vol kernwapens kunnen echte oorlogen bovendien catastrofaal zijn. Dus hebben landen afgelopen tijd zoveel mogelijk geprobeerd grote, directe confrontaties te vermijden. In plaats daarvan focussen ze op de zwakheden van hun rivalen: onbeschermde infrastructuur, afhankelijkheid van brandstof uit één land, lakse mediawetten, weinig grensbewaking, enzovoort. Die zwakheden, die in de globalisering vaak als ‘openheid’ te boek stonden en als pluspunten werden gezien, probeerden ze uit te buiten en te saboteren. Maar op die manier vindt hun frustratie geen uitweg. Er komt geen ontlading. Integendeel: ze kroppen hun frustratie langzaam op.

Nepnieuws

Omdat landen op zoveel gebieden afhankelijk van elkaar zijn geworden en omdat velen dit nu tegen elkaar gebruiken – ransom-aanvallen op Zweedse dorpen, verspreiding van fake nieuws, Chinese aankopen van vitale Europese infrastructuur als haventerminals – broeit het nu overal. Dit toont volgens Leonard ‘dat er een middenweg is tussen praten en oorlog, waarbij militaire conflicten goeddeels worden vermeden maar het aantal niet-militaire conflicten over kleinere onderwerpen steeds toeneemt’. Zo leidt de globalisering niet tot een plattere wereld, zoals velen dachten, maar tot meer machtsstrijd.

Waarom? Die vraag probeerde een Pools-Joodse wetenschapper, Henri Tajfel, zijn leven lang te beantwoorden. In 1940 studeerde hij chemie aan de Sorbonne. Hij vocht vervolgens met het Franse verzet tegen de nazi’s, tot hij gevangen werd genomen. Hij zei niet dat hij Pools was, maar Frans. Daarom werd hij naar een gevangenenkamp gestuurd, niet naar een vernietigingskamp. Zo overleefde hij de oorlog. Zijn Pools-Joodse familie werd compleet uitgemoord. De rest van zijn leven deed Tajfel experimenten met groepsgevoel. Waarom haatten groepen elkaar zo, en stonden ze elkaar naar het leven? Zelfs liefhebbers van Kandinsky’s schilderijen voelden zich meteen superieur over liefhebbers van Klee, en andersom. Hij concludeerde dat lid zijn van een groep voor mensen iets elementairs is, een grote bron van trots – ook al is dat lidmaatschap totaal arbitrair.

Lees ook dit essay van Anne Applebaum: De aftocht uit Kiev en Charkov wijst erop dat Poetin toch niet irrationeel is

Vandaag de dag is het land dat het meest ‘connected’ is met anderen, het meest kwetsbaar – zie hoe gemakkelijk Poetin een import- en exportland als Duitsland destabiliseert tijdens de oorlog in Oekraïne. Een breed netwerk kan een voordeel zijn als je, zoals Poetin of de Chinese president Xi met zijn zijderoutes en strategisch opererende staatsbedrijven, doortrapt genoeg bent om het als wapen te gebruiken. Leonard identificeert een aantal succesvolle strategieën van zogeheten ‘connectivity warriors’ – zo moet je zorgen dat je jezelf in een positie manoeuvreert waarin anderen jou meer nodig hebben dan jij hen (Rusland met zijn energiemarkt), waarin jij degene bent die kan beslissen wie er toegang krijgt tot het netwerk en wie niet (Washington, dat Iran uit het almachtige dollarsysteem gooide), en waarin jij de regels voor het hele netwerk bepaalt (de EU met zijn privacywetten).

Knooppunten

Voor de fijnproevers die Gomart te feitelijk vinden en Leonard met zijn ‘five-step programme for the age of unpeace’ iets te veel vinden klinken als een Amerikaanse Ted-talker, is er ten slotte ook The Uses and Abuses of Weaponised Interdependence: een dik, doorwrocht boek van de denktank Brookings Institution in Washington, met allerlei artikelen van academici over hybride oorlogsvoering. Het begint met Henry Farrell (Johns Hopkins universiteit) en Abraham Newman (universiteit van Georgetown), met hun baanbrekende artikel in International Security in 2019: ‘Weaponised Interdependence’. Daarin leggen ze aan de hand van concrete voorbeelden als het internationale betaalsysteem Swift uit hoe ‘de globalisering een wereld heeft geschapen waarin alles oorlog werd’: landen en multinationals proberen knooppunten in internationale netwerken te bezetten om machtiger te worden dan hun rivalen. Farrell en Newman verwijzen in hun (eindeloze) voetnoten keurig naar het eerste artikel van Mark Leonard hierover, en Leonard verwijst in zijn boek naar hen: de hele exercitie begon jaren geleden op een seminar waar ze allen bij waren.

Interessant in dit boek, en actueel, is het hoofdstuk over de impact van hybride oorlogen op het internationale recht – zoals president Trump eens beweerde dat bombardementen op Iraanse culturele monumenten legaal zijn, gebruikt Poetin nu bepalingen uit het internationale recht om te ‘bewijzen’ dat zijn invasie van Oekraïne legaal is. Ook het hoofdstuk over hoe zwakkere landen kunnen profiteren van hybride oorlogen is boeiend. Door de handelsoorlog tussen de VS en China stijgt de export van veel ándere Aziatische landen naar de VS. Tijdens de pandemie ‘zat’ India plotseling op een enorm knooppunt: 70 procent van het anti-malariamedicijn hydroxychloroquine, waarvan sommigen dachten dat het tegen Covid hielp, werd daar geproduceerd. De regering stelde meteen exportrestricties in. De prijs schoot omhoog. Alleen ‘aardige landen’ werden bevoorraad. Dit lijkt op Turkije, dat ineens ontdekte dat het politieke en financiële concessies van de EU kan krijgen door de ‘vluchtelingen’-kraan naar believen open en dicht te draaien – nog zo’n knooppunt.

Geen van de auteurs geeft lezers veel hoop dat deze hybride oorlogen binnenkort zijn uitgeraasd.