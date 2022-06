Vertrekkend directeur Vereniging Rembrandt: ‘Liberalen en cultuurbeleid, dat gaat niet samen’

Tijdens haar sollicitatiegesprek 22 jaar geleden werd doodleuk gevraagd of ze betaald wilde krijgen voor de baan. Fusien Bijl de Vroe (66), die later deze maand vertrekt als directeur van de Vereniging Rembrandt, moet lachen als ze de anekdote vertelt. „Mooi toch, zo’n vraag? De leden geven geld om kunstaankopen van musea te steunen. Vele vrijwilligers werkten onbezoldigd voor dat goede doel. Maar ik solliciteerde naar de eerste fulltime baan bij de vereniging. Het leek me toch wel fijn als ik daarvoor een salaris zou krijgen.”

De Vereniging Rembrandt zocht iemand die voor meer naamsbekendheid kon zorgen. Sinds de oprichting in 1883 had de vereniging honderden museale aankopen ondersteund, van Het melkmeisje van Vermeer in het Rijksmuseum tot De marskramer van Jheronimus Bosch in Museum Boijmans. Mooie successen, maar het enigszins naar binnen gekeerde genootschap telde slechts drieduizend leden. Volop ruimte dus voor groei, oordeelde het toenmalig bestuur.

Fusien Bijl de Vroe had gereageerd op een bescheiden personeelsadvertentie in de krant. Ze werkte al jaren bij de Rijksvoorlichtingsdienst en bekommerde zich om het Koninklijk Huis. Niet een heel geschikt cv voor een baan die marketingvaardigheden vereiste, besefte ze. Lachend: „Het Koninklijk Huis en marketing, dat gaat niet echt samen.”

Wel had ze kunstgeschiedenis gestudeerd en de nodige ervaring in de omgang met pers. Bij haar sollicitatie wist ze bovendien een mooi verhaal te vertellen. „Als klein meisje ging ik vaak met mijn moeder naar musea. Zij liet bij de entree altijd een kaart zien en dan mochten we doorlopen. Ik gloeide steeds van trots: ‘Wat is mijn moeder toch belangrijk.’ Pas later begreep ik die voorkeursbehandeling: het ging niet om haar, maar om haar lidmaatschap van de Vereniging Rembrandt.”

Beatrix geen beletsel

Iedereen die er toe doet in de Nederlandse museumwereld koesterde de afgelopen decennia het 06-nummer van Fusien Bijl de Vroe. Onder haar leiding groeide de Vereniging Rembrandt uit tot een steeds belangrijkere speler in de Nederlandse museumwereld, als medefinancier van zo’n vijfhonderd museale aankopen. Zij was het vanzelfsprekende aanspreekpunt en gaf leiding aan het team dat indrukwekkende groeicijfers realiseerde. Sinds haar benoeming tot directeur in 2011 kwamen er zesduizend leden bij, verdubbelden de jaarlijkse inkomsten en droeg de vereniging vorig jaar een recordbedrag van 23,5 miljoen euro bij aan aankopen van bijna dertig musea verspreid over het land.

Als boegbeeld van de vereniging manifesteerde Bijl de Vroe zich ook regelmatig in het publieke debat. En anders dan veel andere bestuurders sprak zij niet met meel in de mond. Toen een lid van de koninklijke familie in 2019 voor ophef zorgde door nationaal erfgoed naar de veiling te brengen, zei ze bijvoorbeeld hardop dat het beter was geweest als die kunstwerken eerst aan musea waren aangeboden. Dat de Vereniging Rembrandt al decennialang Beatrix als beschermvrouwe heeft, vormde geen beletsel voor die opinie.

Fusien Bijl de Vroe(1955) studeerde kunstgeschiedenis en publiceerde in 1987 een monografie over de schilder, dichter en kunstcriticus Jan Veth (1864-1925), een van haar overgrootvaders. Ze was zeven jaar in dienst bij de Rijksvoorlichtingsdienst en werkt sinds 2000 bij de Vereniging Rembrandt, de laatste elf jaar als directeur. Ze leest graag poëzie (favoriete dichter: Toon Tellegen) en speelt piano (Chopin). Na haar pensionering hoopt ze eindelijk weer tijd te hebben voor aquarelleren. Met haar echtgenoot Cees heeft ze een dochter en twee zoons.

Afgelopen maandag verraste het bestuur van de Vereniging Rembrandt de vertrekkend directeur met een symposium met ruim tweehonderd ingewijden uit de museumwereld. Hoogtepunt van de avond was de presentatie van het Fonds Fusien, met donaties van de aanwezigen. Dat fonds is geënt op een stokpaardje van de naamgever: het mantra van Fusien Bijl de Vroe is het optimaal delen van kunst met iedereen, dat geldt ook voor onderlinge bruiklenen binnen de Nederlandse musea. „De ‘Collectie Nederland’ is tenslotte van ons allemaal”, heeft ze dikwijls gezegd.

Musea kunnen bij het fonds aanvragen indienen voor aan bruiklenen verbonden kosten, zoals transport-, verzekerings- en inrichtingskosten. Terloops geeft ze nog een opvallend voorbeeld van wat er met het nieuwe fonds gestimuleerd kan worden. Ze wijst op de islamitische collecties die diverse Nederlandse musea in hun depots hebben staan. Die zouden de basis kunnen vormen voor een Nederlands islamitisch museum. Dat zou ze „dolgraag” willen, zegt ze. „Laten we kijken wat in de depots staat en die rijkdom delen, daar anderen blij mee maken.”

Op haar kantoor in Den Haag raakt Bijl de Vroe een dag na het symposium geëmotioneerd als ze vertelt over de aanwezigheid van haar drie kinderen. „Het was altijd moeilijk om de impact van de Vereniging Rembrandt aan ze uit te leggen. Dus ik was ontroerd toen ik zag hoe trots ze waren. Het zit heel diep bij me: het willen delen, helpen de wereld mooier te maken en door kunst met elkaar in gesprek te raken. Museale aanwinsten mogelijk maken, daar komt veel energie en liefde bij kijken. Dat ik aan zoveel aankopen heb mogen meewerken, kunstwerken die van ons allemaal zijn geworden, dat maakt me zielsgelukkig.”

Fusien Bijl de Vroe: „Mijn generatie was van groei, groei, groei. Ik zie veel jonge mensen die de beperkingen van het kapitalisme inzien en meer oog hebben voor de intrinsieke waarde van kunst.” Lars van den Brink

Met wat voor verwachtingen begon u destijds bij de Vereniging Rembrandt?

„De eerste jaren moest ik vechten voor een marketingbudget. Van het bestuur moest ik op zoek naar free publicity. Dat viel niet mee. Berichtgeving over museum-aankopen gaat meestal over het hoge aankoopbedrag of over het kunsthistorisch belang. Wat nodig is om zo’n aankoop mogelijk te maken, ons werk, blijft meestal onderbelicht. Kunst komt nooit zomaar zelf het museum inwandelen.

„De noodzaak voor een marketingbudget nam ook steeds meer toe. Musea begonnen zelf actief fondsen te werven en vriendenverenigingen op te zetten. Ook kregen we concurrentie van andere goede doelen die het mecenaat in Nederland benaderden. We moesten echt op zoek naar meer leden en hogere inkomsten. Je kunt als vereniging nog zo’n groot hart voor kunst hebben, je moet wel geld hebben en boter bij de vis kunnen doen.”

Wanneer begon het te lopen?

„Bij ons jubileum in 2008. We gaven opdracht voor een boek over 125 jaar openbaar kunstbezit en onze rol daarin. Daarbij organiseerden we een tentoonstelling in het Van Goghmuseum over door ons gesteunde aankopen, zoals Het melkmeisje, De marskramer en het grote Matisse-knipsel van het Stedelijk. Daar kwamen 300.000 bezoekers op af. Op slag verdubbelde ons ledental.

En toen?

„Het belang van naar buiten treden was voor iedereen bij de vereniging duidelijk. Daarna is de machine gaan lopen, is ons kantoor gegroeid naar nu twintig werknemers. Voor alleen vrijwilligers waren we te groot geworden. Je hebt handen nodig om te kunnen groeien. Een voorbeeld: het Metropolitan Museum in New York had een vriendencirkel van jonge mensen. Die betaalden een vast bedrag per jaar voor aankopen. Het leek me belangrijk dat wij ook duidelijk maakten dat onze vereniging niet alleen bestond uit grijze zestigers en zeventigers. Dat heeft geleid tot de Titus Cirkel, met jonge kunstliefhebbers die jaarlijks 1.000 euro betalen voor aankopen van hedendaagse kunst. Liep als een trein en heeft nog altijd honderd leden. Daarna kwamen allerlei ander cirkels die samen jaarlijks goed zijn voor een half miljoen euro.”

Wat moet uw opvolger aanpakken?

„Waar ik niet aan toe ben gekomen, is het opzetten van een onderzoek naar de universitaire leerstoelen kunstgeschiedenis. Ik maak me zorgen over ons onderwijs. Toen zo’n tien jaar geleden CKV (culturele kunstzinnige vorming, red.) afgeschaft dreigde te worden als verplicht eindexamenvak, net als eerder geschiedenis, tekenden we als vereniging protest aan. Je kunt toch niet van musea verlangen dat ze jong publiek binnenhalen, als we kinderen het belang van cultuur niet bijbrengen?

„Diverse leerstoelen zijn onbezet, en ik vrees dat te weinig collectie-gerelateerd onderwezen wordt. Spijtig, want van alleen theoretisch onderwijs leer je niet echt kijken. Als dit blijkt te kloppen, is dat rampzalig. Ons openbaar kunstbezit vereist conservatoren met kennis van zaken. Die moeten wel opgeleid worden. Wat ons belang is? Goede conservatoren zorgen voor de goede steunaanvragen.”

We wisten al jaren dat Rembrandts Vaandeldrager boven de markt hing, daar had het Rijksmuseum ons over geïnformeerd

Het vermogen van de vereniging verdubbelde het afgelopen decennium naar 56,5 miljoen euro. Hoe komt dat en waarom is dat nodig?

„We hebben meer leden en verschillende vormen van lidmaatschappen. We ontvangen ook meer nalatenschappen, de fondsen op naam groeien en we krijgen ook bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en loterijgelden. De reserve is bedoeld voor klappers, zoals onlangs, toen we 15 miljoen bijdroegen aan De vaandeldrager van Rembrandt.”

Dat was met afstand het hoogste steunbedrag ooit. Kostte dat veel hoofdbrekens?

„We wisten al jaren dat het schilderij boven de markt hing. Daar had het Rijksmuseum ons over geïnformeerd. We kenden dus de droom van het museum en wisten dat het bij ons zou aankloppen, en niet voor een dubbeltje. Alle Rembrandts die na 1900 door musea zijn aangekocht, hebben wij immers ondersteund. Dat het schilderij te koop kwam tijdens de pandemie was hoogst ongelukkig.

„Als vereniging kregen we ook wel kritiek van leden. Blijft na die 15 miljoen nog wel geld over voor aankopen door andere musea? Hadden we wel kijk op wat er maatschappelijk speelt om tijdens een pandemie zo’n aankoop te steunen? En hebben we niet al genoeg Rembrandts in Nederland? Belangrijke vragen. Ik heb de leden in ons bulletin geantwoord dat ik superblij ben met zulke commentaren. We zijn tenslotte een vereniging, zo weten we wat belangrijk gevonden wordt.

„De discussie was overigens niet nieuw. Na de rijksaankoop in 1906 van Het melkmeisje volgde in de Eerste en Tweede Kamer een soortgelijke discussie. De Vereniging Rembrandt droeg toen 200.000 gulden bij, de Staat betaalde de rest, een half miljoen, enorme bedragen. Wezen parlementariërs bij De vaandeldrager op de zzp’ers in de kunstsector, bij Het melkmeisje werd gevraagd of het aankoopbedrag niet beter naar armenzorg kon gaan. Politici vroegen destijds ook of de aankoop niet te nationalistisch was, of het niet betere reclame voor Nederland zou zijn als de Vermeer naar het buitenland ging, en of we niet beter jonge kunstenaars konden steunen. Grappig hè, exact dezelfde discussie.”

„Het melkmeisje is nu een icoon van Nederland. Om Frits Duparc te citeren, de oud-directeur van het Mauritshuis: van een slechte aankoop vergeet je het aankoopbedrag nooit. Bij een goede aankoop vergeet je de aankoopsom snel. Dat vertrouwen hebben we ook bij De vaandeldrager.”

Kort na het uitbreken van de coronapandemie stelde u op de opiniepagina van NRC dat de crisis de kwetsbaarheid blootlegde van tien jaar cultuurbeleid. Door bezuinigingen en het sturen op meer eigen inkomsten waren musea in problemen gekomen. Vertrouwt u dat het goed komt?

„Ik heb veel vertrouwen in Gunay Uslu (D66), onze staatssecretaris van Cultuur. In tegenstelling tot sommige van haar voorgangers gelooft Uslu in het belang van kunst. Eerder hadden we bewindslieden, en dan heb ik het niet over Ingrid van Engelshoven, die vooral rekenmeesters waren.

„Mijn vertrouwen in jongere generaties is sowieso groot. Mijn generatie was van groei, groei, groei. Ik zie veel jonge mensen die de beperkingen van het kapitalisme inzien en meer oog hebben voor de intrinsieke waarde van kunst. Dat gaat verandering teweegbrengen, verwacht ik.”

U noemde in het artikel zijn naam niet, maar die tien jaar cultuurbeleid valt samen met de kabinetten Rutte. Is cultuurbeleid bij de liberalen in goede handen?

„Nee. Het was bij de laatste kabinetten een gevecht om cultuurbeleid een plek te geven in de regeerakkoorden. Liberalen zijn voorstander van vrijemarktwerking. Dat gaat bij musea nooit echt werken, die zullen nooit winstgevend worden. Alleen kijken naar economische spin-off van museumbezoek is kortzichtig. Dat is niet de bestaansreden van musea. En dan kom ik weer bij het onderwijs. Als zo langzamerhand alleen de cijfermatige vakken verplicht zijn, heb je best een probleem.”

Haar laatste werkdag is 25 juni, de algemene ledenvergadering van de Vereniging Rembrandt. Ze heeft nog geen idee wat ze daarna gaat doen. Best spannend, zegt ze: niet-werken is onbekend terrein voor haar. Ze gaat het Fonds Fusien voorzitten en heeft een bestuursfunctie geaccepteerd bij een kleine stichting. Zonder grote verantwoordelijkheden haar kennis delen, daar ziet ze naar uit. Ze overweegt een visitekaartje met haar nieuwe rol. De tekst, zegt ze: ‘Meedenker & dwarsdenker.’