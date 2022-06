Vanuit het strafkamp zag Marju de wolken koken

De dag voordat Marju Toom tien jaar werd, mocht ze kiezen: wilde ze een cake voor haar verjaardag, of een taart? Een taart natuurlijk, had Marju geantwoord. De volgende dag stond die al klaar op tafel. Ze zou er echter geen hap van proeven – om 5 uur in de ochtend, op 25 maart 1949, werden Marju en haar moeder van hun bed gelicht om afgevoerd te worden naar een kolchoz in Siberië.

Op het treinstation van Pöltsaama, een stadje in het midden van Estland, werden ze in een veewagon gestopt, samen met honderden anderen burgers. Nooit hoorden ze waarom ze werden afgevoerd, een proces of veroordeling kwam er niet. Na een uitputtende reis van drie weken kwamen ze aan bij een kolchoz in het zuiden van Siberië, waar ze als landarbeiders te werk werden gesteld.

Marju Toom in 1943, ze is dan 8 jaar, twee jaar later zal ze naar Siberië worden gedeporteerd. Rechts: Marju Toom in haar woonkamer in 2017. Ze zet zich actief in voor erkenning van de slachtoffers van de Sovjet-kernproeven,

Claudia Heinermann Marju Toom in haar woonkamer in 2017. Ze zet zich actief in voor erkenning van de slachtoffers van de Sovjet-kernproeven,

Claudia Heinermann Claudia Heinermann

Claudia Heinermann: Siberian Exiles 3. Uitgave in eigen beheer, 520 blz, € 75. Te bestellen op www. siberianexiles.com

Marju zou er vijf jaar blijven, tot ze in 1954, een jaar na de dood van Stalin, mocht terugkeren naar Estland. Haar moeder mocht pas jaren later vertrekken, maar kreeg van de autoriteiten – Estland was tussen 1944 en 1991 onderdeel van de Sovjet-Unie – geen toestemming in dezelfde stad als haar dochter te gaan wonen. Marju’s vader was eerder al, in 1945, plotseling verdwenen. Pas in 2001 zou ze erachter komen dat hij ervan werd verdacht Estse partizanen te hebben geholpen en naar een goelag was gestuurd, waar hij in 1949 onder erbarmelijke omstandigheden was overleden.

Het leven van Marju, nu 83 jaar, is opgetekend door documentaire fotograaf Claudia Heinermann (55), die sinds 2016 werkt aan een lijvige trilogie over de deportaties onder het Sovjetregime van inwoners van de Baltische staten naar Siberië.

Heinermann, die is geboren in Duitsland en sinds 1985 in Nederland woont, maakte eerder series over de gevolgen van de oorlogen in Srebrenica en Rwanda. Haar boek Wolfskinderen (2015) – over verweesde Duitse kinderen die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Litouwen vluchtten en daar overleefden in de bossen en in boerenschuren – bracht haar op het spoor van de Baltische bannelingen. „De voormalige wolfskinderen, nu bejaarde mannen en vrouwen, vertelden me dat Litouwse families hun soms onderdak gaven of opnamen in hun familie, maar dat ze dan wel het gevaar liepen naar Siberië te worden gestuurd. Goh, waarom weet ik daar eigenlijk niks over, vroeg ik me af. Gelijk na Wolfskinderen ben ik in die geschiedenis gedoken.”

072-08 Hydrogyne bom 1953 Detail van het monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van het communisme in Tallinn. 22.000 mannen, vrouwen en kinderen stierven tussen 1940 en 1991 tijdens hun verbanning of werden in gevangenschap vermoord. De vader van Marju Toom is één van hen: hij stierf in 1949 in een goelagkamp in Kazachstan. De 22.000 bijen op de muren van het monument representeren de slachtoffers.

Claudia Heinermann In Malinovka, Kazachstan, bevond zich het kamp Alzhir, het ‘Akmolinsk Kamp voor vrouwen van verraders van het Moederland’. Meer dan 18.000 vrouwen werden hier ondergebracht – echtgenotes van ‘landverraders’, maar ook zangeressen, danseressen, actrices en schrijfsters. Kinderen werden bij hun moeders weggehaald, ze werden ‘heropgevoed’ en naar weeshuizen gebracht, waar ze ter adoptie werden aangeboden. Later zou blijken dat in het kamp 1.500 kinderen werden geboren als gevolg van verkrachtingen.

Claudia Heinermann Claudia Heinermann

Over haar fascinatie voor dit soort onderwerpen: oorlog en de gevolgen ervan, zegt Heinermann: „Ik kom uit Duitsland, ik vermoed dat dat een rol speelt. Dan denk je toch bewuster na over hoe je je tot je eigen geschiedenis verhoudt. En mijn ouders zijn allebei jong overleden, mijn moeder toen ik zeven was, mijn vader op mijn elfde. Ik denk dat ik daardoor gevoeliger ben geworden voor ‘overlevers’ en voor dit soort ‘moeilijke’ onderwerpen. Het is een taal die ik begrijp.”

Kernproeven

Het eerste deel van Siberian Exiles verscheen twee jaar geleden en richt zich op Litouwse bannelingen. Deel twee is vanwege de coronapandemie nog in de maak, het derde deel verscheen deze week en gaat vooral over de Estse bannelingen – in totaal werden er 20.000 Esten gedeporteerd, van wie 500 naar Zuid-Siberië.

Zie je nou waar Rusland toe in staat is, zeiden ze

Op de nucleaire testsite bij Semipalatinsk (het huidige Semey in Kazachstan) staan nog de oude torens waar metingen werd verricht en waar data werden verzameld. De torens, de zogeheten ‘Geese’, stonden op verschillende afstanden van Ground Zero, waar de ontploffing daadwerkelijk plaatsvond, zodat gemeten kon worden op welke afstanden er welke effecten optraden – zoals de hoeveelheid straling op verschillende afstanden tot de explosie.

Claudia Heinermann Het Semipalatinsk-gebied, waar vroeger kernproeven plaatsvonden.

Claudia Heinermann Tijdens haar bezoek aan het Semipalatinsk-gebied, waar vroeger kernproeven plaatsvonden, werd fotograaf Claudia Heinermann vergezeld door onafhankelijke gidsen, die op verschillende plaatsen de radio-activiteit maten. Het dragen van beschermende kleding was verplicht.

Claudia Heinermann Claudia Heinermann

Aan de hand van de getuigenis van Marju vertelt Heinermann niet alleen het barre verhaal van een regime dat zijn onderdanen onder de duim hield met repressie en uitbuiting, maar laat zij ook zien hoe het Sovjetregime zijn inwoners blootstelde aan kernproeven. Toen na de Tweede Wereldoorlog de Koude Oorlog losbarstte en de nucleaire wapenwedloop op stoom kwam, was de jonge Marju vanaf de steppe rondom de kolchoz daarvan ooggetuige. „Plotseling zag ik wolken in de verte, die stegen op alsof ze kookten. Ik had nog nooit zoiets gezien. […] Een enorme storm stak op, gras en zand dwarrelden door de lucht, het werd donker en mistig”, vertelt ze in het boek. Later zal ze erachter komen dat het ging om de ontploffing van de eerste waterstofbom van de USSR, in augustus 1953, op de nucleaire testlocatie in het toenmalige Semipalatinsk (het huidige Semey in Kazachstan), op amper 400 kilometer afstand van de kolchoz. Tussen 1949 en 1989 hield de Sovjet-Unie hier 456 kernproeven, volgens de gezondheidsautoriteiten in Kazachstan werden meer dan 1,6 miljoen mensen blootgesteld aan de gevolgen van deze nucleaire explosies.

Heinermann vertelt de verhalen met indrukwekkende en vaak poëtische foto’s – portretten, landschappen, stillevens – die ze maakte tijdens haar reizen naar de Baltische Staten, naar Kazachstan en Rusland, en met intrigerende zwart-witfoto’s uit archieven en familiealbums. Behalve Marju interviewde ze voormalige medewerkers van de testsite en bewoners die nu nog in en rond het gebied wonen.

Sholpan Satkombayeva (1940, Semipalatinsk) werkte vanaf 1965, toen ze afstudeerde als kinderarts in Dispensary No. 4 (D4) in Semipalatinsk, waar tussen 1957 en 1989 onderzoek werd gedaan naar de gevolgen van de kernproeven. ,,Ons werd verteld dat het een geheim instituut was en dat we nooit met iemand over ons werk mochten praten. […] Ik wist natuurlijk dat er nucleaire tests werden uitgevoerd maar ik had geen idee van de schaal van de gevolgen daarvan.”

Claudia Heinermann Foto van de jonge Sholpan Satkombayeva (1940, Semipalatinsk), die vanaf 1965, toen ze afstudeerde als kinderarts in Dispensary No. 4 (D4) in Semipalatinsk werkte, waar tussen 1957 en 1989 onderzoek werd gedaan naar de gevolgen van de kernproeven.

Claudia Heinermann Claudia Heinermann

Bolat Baltabek (1959) groeide op in Sarzhal (Kazachstan), zo’n 30 tot 40 kilometer van het Semipalatinsk-gebied, waar vroeger kernproeven plaatsvonden. Zijn ouders hadden hem verteld dat ze werden geëvacueerd voor de grote explosie van de waterstofbom, in augustus 1953, en onmiddellijk daarna weer terug konden keren. Veel mensen in zijn dorp zijn ziek, of stierven al op jonge leeftijd. Het zelfmoordcijfer is hoog, Bolat denkt dat dat komt omdat het zenuwsysteem van veel mensen is aangetast. Er kwamen regelmatig onderzoekers naar Sarzal om mensen mee te nemen naar het D4-ziekenhuis in Semipalatinsk. Ook Bolat werd meegenomen, toen hij 15 of 16 was, en hij werd tien dagen lang onderzocht: bloeddruk, röntgenfoto’s, ze namen bloed af. Hij hoorde nooit waar het voor was en kreeg ook nooit bericht over de uitslagen.

Claudia Heinermann Begraafplaats in Sarzhal (Kazachstan), zo’n 30 tot 40 kilometer van het Semipalatinsk-gebied, waar vroeger kernproeven plaatsvonden. Veel mensen in het dorp zijn ziek, of stierven al op jonge leeftijd.

Claudia Heinermann De keuken van Bolat Baltabek in Sarzhal (Kazachstan), zo’n 30 tot 40 kilometer van het Semipalatinsk-gebied, waar vroeger kernproeven plaatsvonden.

Claudia Heinermann

Heinermann werkt nu aan deel twee van de trilogie „Daarin richt ik me vooral op het verzet van de partizanen tegen de Sovjetoverheersing en op de goelags. De dag dat ik naar Riga vloog om het project weer op te pakken, brak de oorlog in Oekraïne uit. Diezelfde avond nog werd het vrijheidsmonument in Riga uitgelicht in de kleuren geel en blauw, bij de Russische ambassade waren grote protesten gaande. De solidariteit met Oekraïne is enorm, net als de bereidheid, de wil en de inzet om Oekraïense vluchtelingen te helpen. Al stijgen de gas- en de benzineprijzen en is de levensstandaard er niet zo hoog als in Nederland, er is een vanzelfsprekendheid om te helpen en die ontroert me diep. De interviews die ik daar met voormalige verzetsstrijders had, kregen ineens zoveel meer betekenis. Zie je nou waar Rusland toe in staat is, zeiden ze. Jullie in het Westen hebben nooit begrepen wie je tegenover je hebt. Wij weten dat al heel lang.”

Werknemers in het labotarium in Dispensary No. 4 (D4) in Semipalatinsk, waar tussen 1957 en 1989 onderzoek werd gedaan naar de gevolgen van de kernproeven. Terwijl de nucleaire testsite onder militaire supervisie stond, was de Russische geheime dienst, de KGB, verantwoordelijk voor D4. Het was een geheim instituut – voor de buitenwereld was D4 een onderzoekscentrum voor veeziekten. Na elke explosie werden monsters genomen van de grond, planten, wol, haar, urine, bloed et cetera. Ook was er een ziekenzaal waar mensen werden onderzocht en waar ze als proefkonijn werden gebruikt bij verschillende tests en experimenten. Claudia Heinermann Het Lenin Park in Semey (Semipalatinsk), Kazachstan, dat vanaf 1936 tot de onafhankelijkheid in 1991 onderdeel was van de Sovjet-Unie. Claudia Heinermann