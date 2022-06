Van links tot rechts: Kamer unaniem kritisch over de NCTV

Een wetsvoorstel dat terrorismecoördinator NCTV de mogelijkheid geeft om burgers online te volgen, moet terug naar de tekentafel. Dat is donderdag duidelijk geworden tijdens een debat in de Tweede Kamer. Een Kamermeerderheid wil dat minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) de activiteiten van de NCTV inperkt.

Het debat werd gehouden naar aanleiding van berichtgeving in NRC over misstanden bij de NCTV. Zo werden online uitingen van onder meer activisten en religieuze voormannen verzameld om er analyses over te schrijven, zonder wettelijke basis. Yesilgöz wil de NCTV alsnog die bevoegdheid geven.

Zegt u nou dat de NCTV geen open bronnen meer mag raadplegen? Dilan Yesilgöz minister Justitie en Veiligheid

Volgens de minister kan de NCTV zonder deze wet belangrijke taken niet uitvoeren. De coördinator kan nu bijvoorbeeld niet meer onderzoeken waar extreemrechts online mee bezig is, of hoe Nederlandse jihadisten op sociale media reageren op de aanstelling van een nieuwe IS-leider. Ook zouden meerdere burgemeesters Yesilgöz hebben gezegd de analyses van de NCTV te missen.

De Tweede Kamer toonde zich unaniem uiterst kritisch over de NCTV. Meerdere partijen trokken zelfs het bestaansrecht van de coördinator in twijfel. Kan het online onderzoek niet beter worden uitgevoerd door de AIVD, opperde Hanneke van der Werf (D66). En waar diende de rest van de NCTV eigenlijk nog voor? Diverse partijen dienden moties in om de NCTV in de nieuwe wet geen bevoegdheid te geven voor het uitvoeren van online onderzoek naar burgers.

Lees ook: ‘NCTV moet net als de geheime dienst onder toezicht worden gesteld’

Begrip en onbegrip

Yesilgöz toonde begrip voor de kritiek. „Ik begrijp dat de wet, zoals die nu voorligt, wel enige aanpassing behoeft”. Maar er was ook veel onbegrip tussen minister en Kamer. „Zegt u nou dat de NCTV geen open bronnen meer mag raadplegen?”, zei Yesilgöz tegen Van der Werf. „Dan moeten we kijken wat de NCTV überhaupt nog mag doen van de Kamer. Want dit gaat wel héél ver”. De NCTV zou dan helemaal worden „lamgeslagen”.

Eerder keerde er een minderheid van overwegend linkse partijen als SP, D66, Denk, GroenLinks, Bij1, PvdD en PvdA zich tegen de uitbreiding van de bevoegdheden van de NCTV. Nu zijn ook partijen op de rechterflank als PVV en BBB tegen het wetsvoorstel, en was de VVD kritisch. Dat de stemming is gedraaid, komt vooral omdat recent bleek dat de NCTV ook analyses verspreidde waarin werd gewaarschuwd voor partijen zoals de PVV. Ten onrechte, zei Yesilgöz. Ze beloofde de Kamer dat dit soort analyses „nooit meer” gemaakt zullen worden. Of het genoeg is voor de Kamer, zal dit najaar blijken. Dan stuurt Yesilgöz haar aangepaste wetsvoorstel naar de Kamer.