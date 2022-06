Kevin De Bruyne – van eenzaam talent naar populaire wereldster

De obsessie manifesteerde zich al lang voor hij lid mocht worden van een voetbalclub. Waar en wanneer het precies begon, is moeilijk te zeggen, maar het moet haast wel bij opa op de bank in Londen zijn geweest, kijkend naar voetbalprogramma Match of the Day op de BBC. Zijn vader gaat nog verder, denkt dat het iets aangeboren is. Want het was altijd alleen maar voetbal, voetbal, voetbal.

Kevin de Bruyne (30), onlangs voor de tweede keer uitgeroepen tot beste speler van de Premier League en volgens velen ’s werelds beste middenvelder van dit moment, wilde voor zijn vierde verjaardag maar één ding; een videoband met trainingsbeelden van Michael Owen, destijds de spits van Liverpool en de Engelse nationale ploeg. Die cassette is grijsgedraaid, de enige in huize-De Bruyne die versleten was. De kleine Kevin keek er minutieus naar, pakte dan zijn bal en bootste in de tuin alles wat Owen deed na. Ander speelgoed interesseerde hem niet, zegt zijn vader. Ja, de Gameboy, voor in de auto. Daarop speelde hij, uiteraard, „een voetbalspelleke”.

Herwig De Bruyne (58) – zelfde blauwe oogopslag, zelfde gereserveerde glimlach – haalt niet voor de eerste en allicht niet voor de laatste keer herinneringen op aan de jongere jaren van zijn beroemde zoon. Het is maandagmiddag en in de kantine van voetbalclub KVE Drongen, onder de rook van Gent, is het ongewoon druk. Vrijwilligers zijn overal bezig het sportpark terug te brengen in de oorspronkelijke staat, nadat 14.000 mensen het voorbije weekend afkwamen op de vijfde editie van de KDB Cup, een internationaal jeugdtoernooi vernoemd naar de trots van Drongen.

Op vrijdag verscheen Kevin De Bruyne er onaangekondigd, maar door een berichtje op sociale media was het hele dorp binnen de kortste keren uitgelopen. Hij speelde wedstrijdjes met Bekende Vlamingen en deed even mee met een G-elftal. De keeper die zijn gesigneerde voetbalschoenen kreeg, ging door het dolle heen. Een dag later stonden duizenden kinderen ’s ochtends in lange rijen te wachten om met hun idool op de foto te kunnen, op de plek waar het voor hem ook ooit begon.

Zijn vader herinnert zich levendig het eerste toernooitje dat Kevin als ‘duiveltje’ speelde, amper zes jaar oud. Hij speelde in twee teams, omdat ze ergens een jongetje tekortkwamen. „Hij had nieuwe voetbalschoenen, dus die hielkes lagen helemaal open. Maar Kevin hoorde je niet zeuren. Voortspelen, voortspelen! De hele dag. Hij zou profvoetballer worden, dat beeld had hij in zijn hoofd. En het is gebeurd.”

Jan Van Troos, oud-hoofdscout bij AA Gent, werd dat jaar door een vriend getipt. „Er loopt in Drongen een witte kop rond, daar moet je eens gaan kijken”, zegt Van Troos aan de telefoon. „Het was een baggerveld waar ze op speelden. Moeilijk om op te voetballen. Maar de passes van Kevin kwamen aan, ook over 20 meter. Op die leeftijd rent iedereen tegelijk op de bal af. Niet Kevin. Na twee minuten had ik genoeg gezien.”

Het zou nog anderhalf jaar duren voor Herwig zijn zoon de overstap liet maken naar de jeugd van AA Gent. Daar viel zijn ongekende focus op, en de diepe hekel aan verliezen. Van Troos: „Als ze verloren, bleef hij soms gewoon zitten in de middencirkel.”

Op zijn veertiende gaf De Bruyne zelf aan dat hij bij KRC Genk wilde gaan voetballen. Daar had hij mogelijkheden gezien om beter te worden. Het betekende dat hij het ouderlijk huis van de een op de andere dag verliet, en 150 kilometer verderop bij een gastgezin ging wonen, om nooit meer terug te keren. „Ik heb daardoor altijd het gevoel gehad dat ik enig kind ben”, zegt zijn drie jaar jongere zus Stephanie. „We hebben nooit een heel hechte band ontwikkeld. Het draaide ook altijd om Kevin in ons gezin. Soms voel je je dan minder. Maar tegenwoordig kunnen we goed met elkaar lachen, hoor.”

Je mag twee keer op zijn tenen staan, maar daarna schuift hij je aan de kant Herwig De Bruyne vader

Het eerste jaar boterde het niet in Genk. In het gastgezin kregen ze geen hoogte van Kevin. Mensen die hem goed kennen, omschrijven hem als introvert, direct. Als iets hem niet zint, dan zal hij het zeggen ook. Andersom heeft hij ook graag dat mensen duidelijk tegen hem zijn. Precies daar ontbrak het aan in Genk, zegt zijn vader. Kevin zat vaak op zijn kamer huiswerk te maken, en was anders op het voetbalveld te vinden. Hij praatte weinig. Herwig: „Hij wilde niemand tot last zijn. Maar dat gezin praatte ook niet met hem.” Toen hij na een jaar te horen kreeg dat het gezin hem ingeschreven had op een internaat, kreeg De Bruyne een flinke tik.

„Kevin is er wantrouwend van geworden”, zegt zijn vader. „Omdat hij niet altijd zeker is hoe mensen over hem denken. Zijn vriendengroep breidt daarom bijvoorbeeld niet uit. Hij heeft vijf, zes goede vrienden. Daar houdt het op. Hij was, in het begin van zijn carrière, soms eenzaam.”

Toen De Bruyne niet langer welkom was bij het gastgezin en bij een ander introk, zei hij hardop dat hij wel eens zou laten zien wat hij waard was. Twee maanden later had hij een profcontract bij Genk verdiend. Hij debuteerde in het eerste elftal op zijn zeventiende, en speelde daarna achtereenvolgens bij Chelsea, Werder Bremen, VfL Wolfsburg en sinds 2015 bij Manchester City.

Bij zijn transfer naar Wolfsburg in 2014 streek zijn zaakwaarnemer Patrick De Koster 9 miljoen euro aan commissies op. Vijf jaar later sleepte De Bruyne de man die hij eens als „tweede vader” omschreef, voor de rechter, op verdenking van valsheid in geschrifte en witwassen. Omdat het onderzoek nog altijd niet is afgerond, wil vader Herwig niet ingaan op de zaak. „Kevin kan enorm kordaat zijn”, zegt hij wel. „Je mag twee keer op zijn tenen trappen, maar daarna schuift hij je aan de kant. En hij weet nu: een zaakwaarnemer heb je eigenlijk niet nodig in het voetbal.”

De onderhandelingen voorafgaand aan zijn contractverlenging bij City vorig jaar deed De Bruyne dan ook zelf. Juridisch liet hij zich bijstaan door twee advocaten en ook zijn vader hielp hem. Hij vroeg allerhande analyses van topclubs op omdat hij wilde zien waar hij de meeste kans had om de komende jaren prijzen te pakken. Hij kon bij City blijven of naar Bayern München gaan. Uiteindelijk zag hij bij zijn huidige club de grootste kans om de Champions League te winnen. Die titel ontbreekt nog op zijn palmares. Dit seizoen strandde De Bruyne met City in de halve finale tegen Real Madrid. Het eerste duel (4-3 winst in Manchester) was een van de meest beklijvende Europese wedstrijden in jaren.

128ste editie Derby der Lage Landen In een uitverkocht Koning Boudewijn-stadion in Brussel spelen België en Nederland vrijdag tegen elkaar voor de Nations League. De wedstrijd in groep 4 van Divisie A begint om 20.45 uur. Het is de 128ste keer dat het Nederlands elftal tegen de ‘Rode Duivels’ speelt. De laatste ontmoeting was in oktober 2018, ook in Brussel; die wedstrijd eindigde in 1-1. De allereerste Derby der Lage Landen werd gespeeld op 30 april 1905 in Antwerpen. Nederland won met 4-1. In 127 edities vielen in totaal 500 doelpunten: 220 voor de Belgen en 280 voor het Nederlands elftal. De meeste duels (109) waren vriendschappelijk. Oranje won vaker (55 om 41), 31 wedstrijden eindigden in een gelijkspel. In de Nations League zijn deze maand Wales (woensdag 8 uit en 14 juni thuis ) en Polen (11 juni thuis) de andere tegenstanders van Oranje. In september staan nog Polen-uit en de thuiswedstrijd tegen de België op het programma.

Onder coach Pep Guardiola is Kevin De Bruyne uitgegroeid tot de dwingende spelmaker die hij nu is. „Ik heb Pep wel eens gevraagd waarom het altijd lijkt alsof Kevin in de wedstrijd een seconde meer tijd heeft dan de rest”, zegt Herwig. „Dat is omdat hij sneller denkt en handelt. Als je let op zijn ogen, dan zie je dat hij ook zonder de bal voortdurend kijkt waar zijn medespelers lopen, waar hij moet zijn. Als er iets gebeurt, is hij al bezig met de volgende stap.”

Zijn vader ziet bovendien een ander mens op het veld staan, een completere voetballer zelfs, sinds zijn zoon zelf vader werd (van drie kinderen). „Als hij vroeger verloren had, vrat dat aan hem. Maar als hij nu thuiskomt, is daar geen ruimte voor. Het relativeert. Zijn kinderen hebben voor een soort innerlijke rust gezorgd. En dat straalt hij ook uit op het veld.”

Maar het is een lang seizoen geweest voor De Bruyne. Nadat hij terugkeerde van een enkelblessure, opgelopen op het EK waar hij vorig jaar met de Rode Duivels als derde eindigde, speelde hij nagenoeg alle wedstrijden in de Premier League en werd hij voor de vierde keer kampioen met Manchester City, op de laatste speeldag. Nu is hij leeg.

Afgelopen zaterdag verscheen hij zichtbaar vermoeid voor de camera’s, bij zijn eigen KDB Cup in Drongen. Gevraagd naar zijn verwachtingen voor de vier veredelde oefenwedstrijden die hij de komende weken moet spelen in de Nations League, te beginnen met die tegen het Nederlands elftal vrijdagavond, haalde hij gelaten zijn schouders op. „Voor mij is de Nations League onbelangrijk”, zei hij onomwonden. Maar zijn vader weet: „Als hij eenmaal op het veld staat, dan wil hij winnen ook.”