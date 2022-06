Universiteit van Amsterdam vernoemt nieuwe leerstoel Ballet en Dans naar choreograaf Hans van Manen

De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam krijgt een nieuwe leerstoel voor Ballet en Dans, genoemd naar een van de belangrijkste choreografen van Nederland, Hans van Manen. Met de vernoeming eert de Stichting Nationale Opera & Ballet, die de leerstoel instelde, de bijna negentigjarige Van Manen, die zelf ooit bijzonder hoogleraar was aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. De nieuwe leerstoel moet een impuls geven aan het interdisciplinaire onderzoek naar historische, hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen van ballet en dans in Nederland binnen een internationale context.

Als eerste zal de Duitse prof. dr. Gabriele Klein (1957) de leerstoel bekleden. In haar onderzoek zal zij zich onder meer richten op de relatief korte geschiedenis en de sociale en historische context van ballet en dans in Nederland, en op de internationale positionering van het Nationale Ballet. Sociologe en danswetenchapper Klein heeft jarenlange onderwijservaring; ze doceerde aan verschillende instellingen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en de Verenigde Staten. Aan de UvA zal ze onderwijs op het terrein van ballet en dans gaan geven binnen de bachelor- en masterprogramma’s van Theaterwetenschap en Muziekwetenschap. Ook gaat Klein promovendi begeleiden. Klein combineert de leerstoel aan de UvA met haar hoogleraarschap aan de Universiteit vanHamburg, waar zij sinds 2002 hoogleraar Sociologie en Psychologie van Menselijke Beweging, Dans en Performance is.