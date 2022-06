Facebook-topvrouw Sheryl Sandberg vertrekt na veertien jaar

Sheryl Sandberg stopt na veertien jaar met haar functie als operationeel directeur van Meta, het moederbedrijf van Facebook. Sandberg is bij het socialemediabedrijf de nummer twee onder directeur Mark Zuckerberg. Woensdagavond kondigde ze haar vertrek aan via een Facebookbericht.

Sandberg (52) kwam in 2008 over van Google naar Facebooks moederorganisatie - die sinds vorig jaar Meta Platforms heet. Als operationeel directeur gaf ze onder meer leiding aan de advertentietak van Facebook. Vier jaar na haar aantreden ging het socialemediabedrijf naar de beurs en mede onder haar leiding werd het een miljardenbedrijf. Afgelopen jaar boekte het concern een omzet van ruim 117 miljard dollar. Sandberg spreekt zich vaak publiekelijk uit over kwesties zoals vrouwen op de werkplek en recentelijk pleitte ze ook voor abortus. In 2013 schreef ze het boek Lean in - vrouwen, werk en de weg naar succes.

In de herfst zal Sandberg terugtreden. „Toen ik deze baan in 2008 aannam, hoopte ik dat ik deze rol vijf jaar zou vervullen. Veertien jaar later is het tijd dat ik het volgende hoofdstuk van mijn leven ga schrijven”, schrijft ze. Sandberg zegt „niet helemaal zeker” te zijn wat ze in de toekomst gaat doen. „Maar ik weet dat ik me meer zal concentreren op mijn stichting en filantropisch werk, wat belangrijker dan ooit is voor mij gezien het cruciale moment voor vrouwen.” Ook laat ze weten zich op haar gezin te gaan concentreren.

Directeur Zuckerberg liet in een eigen Facebookbericht weten dat Javier Olivan, een andere hoge Meta-bestuurder, benoemd zal worden tot nieuwe operationeel directeur van Meta, hoewel hij Sandberg niet zal vervangen in de organisatiestructuur „omdat ze een superster is die de COO-rol op haar eigen unieke manier definieerde”. Olivan werkt sinds 2007 bij Facebook.