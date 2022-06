Straks hoeft een vliegtuig pas naar de hangar als het bijna kapot is

Vier blauwe vliegtuigen en één witte staan deze middag in de onderhoudshangars van KLM. Dat is veel, vinden ze hier, een vliegtuig moet vliegen. Over een paar jaar hoeven hier misschien ook niet zoveel vliegtuigen tegelijk te zijn. Het onderhoud kan slimmer met behulp van kunstmatige intelligentie, blijkt uit ReMap, een door de EU gefinancierd onderzoek van KLM, de TU Delft en een aantal andere instellingen en luchtvaartbedrijven.

In de hangars ruikt het naar garage. Groene paden geven de looppaden aan. Een groepje mannen op steigers schrobt een vliegtuigromp. Een ander vliegtuig gaat net weg. Door de gigantische deuropening is een taxibaan te zien, en in de verte de verkeerstoren.

Hier wordt geteld in vlieguren. Afhankelijk van het type moet een vliegtuig na 1.000 tot 2.000 vlieguren, na 200 tot 700 keer landen of 3 tot 4 maanden – welke het eerst optreedt – ‘naar binnen’ voor een ‘A-check’. Dan staat hij 24 uur hier, en wordt het hele vliegtuig geïnspecteerd en geboend.

„Onderhoud op basis van tijd is niet efficiënt. Tijd geeft niet per se aan of een vliegtuig gezond is”, zegt Floris Freeman, die het onderzoek vanuit KLM uitvoerde. Regelmatig worden onderdelen vervangen die nog in orde zijn, omdat het onderhoudsschema het zegt. Veel liever zou KLM onderhoud doen op basis van de technische staat van een vliegtuig, condition based maintenance (CBM) in luchtvaartjargon. Dat voorkomt verspilling van tijd, materiaal en mankracht.

Een ander deel van het onderhoud is juist ongepland, ook daarvoor is CBM een uitkomst. „Sommige dingen mogen gewoon stukgaan”, zegt Freeman. Dat zijn niet-cruciale onderdelen, zoals een luchtregulatiesysteem, waarvan er meerdere in een vliegtuig zitten. „Maar de afspraak is dat zoiets meteen gerepareerd moet worden als je het opmerkt. Of een vliegtuig nou in thuishaven Amsterdam staat of in Paramaribo.” Het leidt regelmatig tot vertragingen. Straks moet zulk onderhoud gebeuren vlak voordat het stuk gaat.

Dubbel uitgevoerd

„Vliegtuigonderhoud gaat over het beheersen van falen”, zegt Paul Chün, directeur technologie van KLM’s onderhoudstak. „In de vorige generatie vliegtuigen werd veel meer dubbel uitgevoerd. Ze hadden bijvoorbeeld vier motoren, als er een stuk ging had je driekwart van de stuwkracht over. Nu zijn motoren zo betrouwbaar dat vliegtuigen met twee toe kunnen.” Conditiegebaseerd onderhoud ziet Chün als de volgende stap.

„Straks hoeft een vliegtuig alleen nog naar de hangar als het moet”, zegt Bruno Santos van de TU Delft. Talloze sensoren monitoren dan voortdurend wat in het vliegtuig gebeurt: temperatuur, druk, vibratie, hoeveel lucht er door een pijp stroomt, et cetera. Bij een Boeing 787, een groot langeafstandsvliegtuig, gaat het om 165.000 parameters.

„De volgende stap is begrijpen wat al die gegevens betekenen”, zegt Santos. Als een sensor kleine afwijkingen registreert, reageert een algoritme daarop. In een vergaderkamer in het hangarcomplex laat Santos op een scherm zien hoe de databrij wordt vertaald in een ‘gezondheidsindex’ met gekleurde bolletjes.

„We konden veel leren van anderen”, zegt Santos. Ook in de gezondheidszorg, bij infrastructuur en windmolens wordt veel onderhoud op basis van technische conditie gedaan. „Ze gebruiken daar soortgelijke sensoren, en soortgelijke algoritmes. Nieuw is dat we zoveel tegelijk doen, en ook het plannen van het onderhoud algoritmegestuurd doen.”

Algoritmes trainen

„Ook nieuw is het IT-platform dat we hebben ontwikkeld”, zegt Freeman. „We zochten een manier om algoritmes te trainen met data van meerdere vliegmaatschappijen, zonder dat zij concurrentiegevoelige sensordata hoeven te delen.”

Met 165.000 parameters over één vliegtuig zou je zeggen dat alleen bij KLM al genoeg data voorhanden is om de algoritmes te trainen. „Dat valt tegen. In de luchtvaartsector gaat veiligheid boven alles. Dus we hebben weinig data over falende systemen”, zegt Freeman. Dat is lastig. „Als je een algoritme wil leren om honden en katten te herkennen, en je traint hem met alleen plaatjes van honden, dan kan hij katten niet goed aanwijzen.” De oplossing: de modellen worden gedeeld, en geüpdatet als ze getraind zijn met data van meerdere maatschappijen.

De afgelopen zes maanden is er proefgedraaid, vooralsnog alleen met KLM-data en alleen op niet-cruciale systemen. „Minstens twee keer hebben we met een tijdige reparatie vertraging voorkomen”, zegt Freeman. Ook in het lab is getest. Vliegtuigen bestaan voor een groot deel uit constructies van composiet, met vezels versterkte kunststof. Lastig aan dat materiaal is dat beschadigingen vaak niet aan de oppervlakte zichtbaar zijn. Door delen van een vliegtuigromp in het lab machinematig te schudden om de omstandigheden in de lucht na te bootsen, zijn ook daarvoor op sensordata gebaseerde indicatoren opgesteld.

„Uit onze modellen blijkt dat de totale onderhoudstijd met 20 procent kan verminderen. Dat is een dag per jaar, per vliegtuig minder”, zegt Santos. „Op de lange termijn kan ook het gewicht van een vliegtuig met 10 procent afnemen.” Dat laatste zit hem in de conservatieve inborst van de branche, die altijd grote veiligheidsmarges aanhoudt. Als er betrouwbaarder inzicht in de technische staat is, hoeven minder systemen dubbel uitgevoerd te worden en kan zelfs de constructie dunner zijn.

Maar dat is toekomstmuziek. Het zal zelfs nog tot 2035 duren voordat conditiegebaseerd onderhoud breed is ingevoerd, zegt de adviesraad voor luchtvaartonderzoek in Europa in het persbericht over ReMap. „De vliegtuigen die we nu gebruiken zijn 20 jaar geleden ontworpen”, verklaart Chün. „De cyclus is lang, het duurt echt nog even voor vliegtuigen standaard hierop zijn ingericht.”