Acteur Depp wint smaadzaak van zijn ex-vrouw Amber Heard

De Amerikaanse actrice Amber Heard heeft zich schuldig gemaakt aan smaad tegen haar voormalige echtgenoot, acteur Johnny Depp. Dat heeft de jury in de Amerikaanse staat Virginia woensdag bepaald. Heard moet in totaal 15 miljoen dollar (14 miljoen euro) aan Depp betalen. De jury vond dat Depp andersom ook smaad had gepleegd tegen Heard, maar in zijn geval werd een schadevergoeding van 2 miljoen dollar opgelegd. Depp klaagde zijn ex in 2019 aan vanwege smaad, en vroeg daarbij om een schadevergoeding van 50 miljoen dollar. Heard beschuldigde hem in The Washington Post impliciet van misbruik en huiselijk geweld, zonder hem bij naam te noemen. Volgens Depp liep hij daardoor rollen mis. De wekenlange rechtszaak kreeg grote belangstelling op sociale media; online werd de zaak gevolgd alsof het een dramaserie was.

Een versie van dit artikel verscheen ook in de krant van 2 juni 2022