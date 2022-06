OM ziet groothandel voor de wietteelt achter een ‘rookgordijn van tomaat en paprika’

Onder perfecte omstandigheden groeit een wietplant razendsnel. Dan schiet hij omhoog, bloeit op, en voor je het weet kun je oogsten. Het gaat zo snel dat de plantjes soms bezwijken onder de zwaarte van hun toppen, daarom gebruiken veel wiettelers een steunnet. Eén vierkante meter steunnet houdt vijftien hennepplanten omhoog.

De eigenaren van HGP, een groothandel in tuinbouwartikelen op een bedrijventerrein in Nieuwegein, verkochten tussen 2015 en 2018 2,2 miljoen vierkante meter aan steunnetten. Dat is genoeg voor de teelt van 34 miljoen hennepplanten op 343 voetbalvelden. En volgens het Openbaar Ministerie waren die netten niet bestemd voor de hobbyteler of farmaceut, maar voor grootschalige illegale hennepteelt. In dat geval zouden de steunnetten - gezien de marktprijs van 4.000 euro per kilo wiet - hebben bijgedragen aan bijna 4 miljard euro omzet in de illegale hennepteelt.

Het is één van de astronomische getallen die voorbij kwamen in de grootste cannabis-gerelateerde rechtszaak van de afgelopen jaren. Sinds maandag staan voor de meervoudige kamer in Utrecht vijf mannen terecht wegens verdenking van het faciliteren van grootschalige illegale wietteelt. Jorrit van der L. en Michael S., de eigenaren van HGP, twee medewerkers van het bedrijf en de eigenaar van Het Groeipaleis, een gerelateerde onderneming. Samen bestierden zij volgens justitie de groothandel der groothandels in wietbenodigdheden, voor Nederland en ver daarbuiten.

Na een jaar onderzoek viel de politie op 9 oktober 2018 de bedrijfspanden van HGP binnen. Daar trof ze metershoge stellages aan vol groeimiddelen, koolstoffilters en ventilatoren, in omvang vergelijkbaar met een Ikea-magazijn. Gelijktijdig zette de politie vijf vrachtwagens van de groothandel aan de kant en nam ze de administratie in beslag.

838.151 strijkzakken

Nog wat cijfers, uit de administratie van HGP. Op een omzet van ruim 100 miljoen euro maakte de groothandel tussen 2015 tot 2018 bijna 10 miljoen euro winst. In die periode verkocht het bedrijf 838.151 aluminium strijkzakken om hennep luchtdicht in te verpakken, 358.565 grote jerrycans met specialistische plantvoeding, 70.000 koolstoffilters, waarmee ongewenste lucht gefilterd kan worden zodat een plantage onopgemerkt blijft, 29.085 kweektenten, 3.755 cannacutters – machines die je kunt gebruiken om grote hoeveelheden henneptoppen te verwerken - en 663 valsgeld-detectoren. De cijfers geven volgens het OM een indicatie van de omvang van de hele illegale wietteelt.

In 1998, toen de hoofdverdachten een growshop begonnen, waren hun activiteiten nog legaal. Maar op 1 maart 2015 werd het faciliteren van grootschalige illegale hennepteelt strafbaar gesteld. Volgens het OM hadden ze toen met hun activiteiten moeten stoppen. In plaats daarvan zouden ze „een rookgordijn” voor de buitenwereld hebben opgetrokken „van tomaten, paprika’s en chilipepers”.

De catalogus was alleen in te zien voor personen die waren ingelogd en bij transporten werden groente- en fruitzaadjes meegeleverd. De vrachtwagens waren volledig wit, zonder bedrijfsnaam, terwijl, meent het OM, geen legaal bedrijf zo’n gratis mogelijkheid voor reclame-uitingen laat liggen. ‘Normaal’ tuinbouwgereedschap werd er amper verkocht.

‘Know your customer’

Het leveren van de spullen op zichzelf is niet strafbaar. Alleen als de verdachten wísten, of een ernstige reden hadden te vermoeden, dat hun goederen bestemd waren voor grootschalige illegale hennepteelt, overtreden zij de Opiumwet. En op dat punt, bleek op de zitting deze week, verschillen de groothandel en justitie van mening.

„Know your customer, dat is altijd onze leidraad geweest”, zei een strijdbare Jorrit van der L. tegen de rechters. Om aan de wet te voldoen deed HGP geen zaken met particulieren, alleen met bedrijven „voorzien van kvk-nummer en bekend bij de Belastingdienst”. Medewerkers van HGP controleerden het adres, zochten uit of er een fysieke winkel bestond en werkten volgens richtlijnen die HPG zelf had opgesteld om te controleren of een bedrijf malafide was. Ook stuurden ze vóór 1 maart 2015 alle klanten een brief om hen op de hoogte te stellen van het nieuwe beleid en drongen ze contante betalingen zoveel mogelijk terug.

Mijn cliënten kunnen niet begrijpen dat zij zich schuldig zouden hebben gemaakt aan enig misdrijf Maurice Veldman advocaat

Oprecht verontwaardigd

Van een rookgordijn was geen sprake, betoogde Maurice Veldman, Van der L.’s advocaat. HGP heeft volgens hem nooit opzettelijk of bewust aan grootschalige henneptelers verkocht. Het gros van de klanten zouden groente- en fruittelers zijn geweest en winkels die kleine thuistelers bedienden. En al die goederen, van steunnetten tot jerrycans, groeimiddelen, ventilatoren en kweekkassen, kun je óók gebruiken voor de teelt van tomaten en paprika’s, voor medicinale hennep of hobbyteelt. Dus wie zegt dat het spul bestemd was voor de professionele illegale hennepteelt? „U heeft twee oprecht verontwaardigde zakenlieden voor u gezien”, vatte Veldman de stemming van de twee eigenaren samen. „Zij kunnen niet begrijpen dat zij, na alles wat ze hebben gedaan om binnen de wet te blijven, zich schuldig zouden hebben gemaakt aan enig misdrijf.”

Voor de twee hoofdverdachten eist het OM 18 maanden gevangenisstraf waarvan zes voorwaardelijk en de maximale geldboete van 81.000 euro. Op 21 juli doet de rechtbank uitspraak.