Plasticbranche haalt milieudoelen niet

Overheden en plasticindustrie doen te weinig om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Ook de reductie van plasticafval gaat niet snel genoeg. Dat blijkt uit een onafhankelijke studie van denktank Systemiq in opdracht van de Europese plasticindustrie. Volgens Systemiq zijn veel dwingender maatregelen en investeringen nodig.

De productie van plastic vergt veel energie, wat tot een hoge CO 2 -uitstoot leidt. Daarnaast belandt veel plastic na gebruik in verbrandingsinstallaties, wat extra CO 2 -emissies veroorzaakt. Het is de bedoeling dat die uitstoot de komende decennia daalt door minder plasticgebruik en meer recycling.

De huidige plannen leiden volgens het rapport niet tot voldoende afname van de CO 2 -uitstoot of een significante daling van het plastic afval. Zo leidt het Europese verbod op plastic in wegwerpartikelen als koffieroerstaafjes de komende jaren hooguit tot 5 procent minder vraag naar plastic. En tegengaan van afvalstort door stimulering van afvalverbranding betekent dat er méér CO 2 vrijkomt uit kunststofafval.

Weliswaar groeit de capaciteit om plastic te recyclen, maar dat lijkt niet snel genoeg te gaan om bijvoorbeeld de doelen te halen van de Circular Plastics Alliance. Bij dit ‘circulaire’ initiatief van de Europese Commissie hebben zich driehonderd plasticproducenten en -afnemers aangesloten.

Systemiq pleit ervoor snel strengere maatregelen in te voeren, zoals een verplicht aandeel gerecycled plastic in bepaalde producten. Ook bepleit de denktank strengere richtlijnen voor het ontwerp van producten met plastic onderdelen, waardoor die kunststof materialen makkelijker opnieuw kunnen worden gebruikt of gerecycled. Verder moet de inzameling van afvalplastic beter worden georganiseerd.

De Europese brancheorganisatie Plastics Europe heeft naar eigen zeggen het onderzoek aangevraagd om beter zicht te krijgen op de stand van zaken bijde verduurzaming. Het rapport verscheen enkele weken geleden, maar is buiten de sector nauwelijks opgemerkt.

