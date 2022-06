Het leek me zo heerlijk ’s ochtends heel vroeg naar het strand te gaan, koffie te drinken en naar de zee te staren. Dus ik vroeg aan de strandtenthoudster hoe laat ze ’s ochtends openging. Ze antwoordt: „Hoe laat zou u willen dat ik openging?” Ik: „Nou... eh, om een uur of acht?” Zij: „U denkt toch niet dat ik voor u om acht uur ’s ochtends openga.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl