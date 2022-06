Oorlog wakkert voorkeur aan voor Oekraïense taal

‘Als iemand Russisch tegen mij spreekt, zou ik vroeger ook Russisch antwoorden. Dat doe ik nu niet meer”, zegt Mychajlo Markin (34) in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Markin, goedlachs met donkerblond haar en brede schouders, is een van de deelnemers van de Oekraïense taalclub ‘Jedyny’ – ‘Verenigd’. „Ik antwoord nu in het Oekraïens, maar ik praat nog steeds terug.”

‘Jedyny’ organiseert sinds april Oekraïense les en praatbijeenkomsten in het hele land en online. Deze zijn bedoeld als een veilige plek, waar mensen hun Oekraïens kunnen oefenen. De club trok onverwacht veel bezoekers. In de eerste maand deden er bijna 12.000 mensen mee. De jongste deelnemer is dertien, de oudste boven de zeventig.

„We hebben de situatie dat er twee talen zijn in Oekraïne”, zegt Markin, die voor de oorlog in de marketing werkte, nabij metrostation Loekjanivska. „Russisch, de taal van agressie, oorlog, geweld en allemaal andere verschrikkelijke dingen. En Oekraïens, een taal voor pure en essentiële zaken die een onderdeel van ons zijn.” Markin werkt er nu aan de overstap te maken naar alleen maar Oekraïens. „Door de taalclub ben ik ook in het Oekraïens gaan denken”, zegt hij. „Ik voel me er meer Oekraïens door. Maar als ik boos ben, scheld ik nog wel in het Russisch.”

De organisator van de bijeenkomsten is Sonia Denysjoek. Zij komt uit het westen van Oekraïne en groeide op in een Oekraïenssprekende omgeving. Ze was verrast door het enthousiasme voor de taal. „Mensen zijn nu echt bewust van taal aan het veranderen. De taal is de sleutel tot onze identiteit.”

De oorlog die Rusland tegen het land voert, zorgt voor een herwaardering van het Oekraïens. Voor meer mensen is het de voorkeurstaal geworden. Op straat wordt soms stoïcijns Oekraïens teruggesproken als iemand in het Russisch een vraag stelt. Geen verwijt, geen verzoek om geen Russisch te praten, maar wel een antwoord in het Oekraïens.

Sinds de Russische aanval op 24 februari begon, stapten meerdere publieke figuren en influencers over op het Oekraïens. Zoals model, Playboy playmate en actrice Daria Astafjeva. Zij publiceerde haar foto’s altijd met een Russisch onderschrift, maar op 10 maart postte ze tot verrassing van haar volgers opeens een video in het Oekraïens.

Aan het front wordt door soldaten zowel Russisch als Oekraïens gesproken. „Als de zon is ondergegaan spreken alle soldaten Oekraïens, zelfs degenen die overdag Russisch praten. Het is een kwestie van leven of dood geworden,” zegt de Oekraïense soldaat Pavel Vysjebaba via Instagram. Vysjebaba groeide op in een Russischtalig gezin in Kramatorsk in het oosten van Oekraïne. Hij sprak zijn leven lang vooral Russisch – tot in 2014, toen stapte hij over op het Oekraïens omdat pro-Russische separatisten zijn geboortestad probeerden te bezetten. Nu noemt hij de Oekraïense taal „een amulet van veiligheid”. ‘s Nachts, als kleding, insignes en vlaggen minder zichtbaar zijn, kan Oekraïens spreken voorkomen dat een soldaat door vriendschappelijk vuur om het leven komt.

Nationaal wapen

De Oekraïense taal is een nationaal wapen geworden, niet alleen voor het leger. Vorige eeuw werd de taal door een parlementariër in een naburige grootmacht nog gezien als een „dialect van knechten en dienstmeisjes, bestemd voor paardenstallen, mest en modder”, schrijft historicus Marc Jansen in zijn boek Grensland: een geschiedenis van Oekraïne. Onterecht, zegt Volodymyr Dibrova, docent in Slavische talen en literatuur aan de universiteit Harvard. „Het Oekraïens is een aparte taal en moet zo behandeld worden.”

Borden met Russische plaatsnamen worden verwijderd van een wegwijzer in Odessa. Foto NurPhoto via Getty Images

Tot enkele jaren terug was het nog de taal die je alleen thuis spreekt, vertellen Oekraïners. „Het is de taal van je moeder, van je huis, van je familie”, zegt historicus Oleksandr Babitsj in Odessa. Hij zit op een schommelbank in de schaduw op een stoffige binnenplaats. Hij heeft zijn grijze haar gemillimeterd, het werpt een zilveren gloed over zijn hoofdhuid. Babitsj zou zijn doctoraat moeten afronden, maar leert nu om medische noodhulp te verlenen.

Russisch was de taal voor buiten, de taal waarmee je carrière kon maken, bij de overheid, in het recht, of in het onderwijs of op de universiteit – een resultaat van decennialang beleid in de Sovjet-Unie en het Russische rijk. Het maakte van het Oekraïens een secundaire taal. Nog steeds krijgen Oekraïners op straat in eigen land soms „praat eens normaal” te horen. Toch breekt het Oekraïens nu de voordeur uit.

Het grondgebied van Oekraïne was historisch een multi-etnische regio. Als gevolg van inlijving, onderwerping, deportaties, de holocaust en oorlog bestaat nu zo’n 40 tot 45 procent van de bevolking uit Oekraïenstalige Oekraïners, zo’n 30 tot 35 procent uit Russischtalige Oekraïners en zo’n 20 tot 22 procent uit Russischtalige etnisch Russen. Grof gezegd spreekt een groter deel van de bevolking in het noordwesten van het land Oekraïens, terwijl in het zuidoosten Russisch meer voorkomt.

Officiële staatstaal

Maar de taalkwestie laat zich moeilijk geografisch en procentueel vatten, want ongeacht de taal die thuis wordt gesproken, schakelen veel Oekraïners met gemak tussen de twee talen heen en weer. Een deel spreekt zelfs een mengvorm van de twee talen, Soerzjyk.

Sinds de onafhankelijkheid van het land in 1991 is het Oekraïens de officiële staatstaal. Een wet op initiatief van voormalig president Petro Porosjenko, die in januari van kracht werd, stelt kennis van de Oekraïense taal verplicht voor iedereen die in de publieke sector werkt. Ook moet 90 procent van de televisieprogramma’s in het Oekraïens zijn, en moet bij kranten- en tijdschriftwinkels minstens de helft van het aanbod in het Oekraïens zijn. De wet werd in 2019 met overgrote meerderheid door het parlement aangenomen toen Porosjenko de presidentsverkiezingen al had verloren van Volodymyr Zelensky. Zelensky was geen voorstander van de wet, waarover hij zei dat de gevolgen ervan niet goed te overzien waren. Als acteur trad Zelensky op in zijn eigen Russischtalige comedyshow; Oekraïens is niet zijn eerste taal.

Human Rights Watch sprak in januari nog zijn zorgen uit over de wet, die „er niet in geslaagd is een eerlijk evenwicht te vinden”. Het bevorderen van de Oekraïense taal is een bijzonder gevoelig punt, omdat Rusland haar oorlog deels motiveert met het argument dat Russischtaligen beschermd moeten worden in Oekraïne.

Oost-Slavische talen

„Sinds de onafhankelijkheid zijn mensen op zoek gegaan naar iets om zich te onderscheiden van hun buren”, zegt Harvard-docent Dibrova over de telefoon. „Het is de enige manier waarop je je kan onderscheiden van een indringer, onderdrukker of bezetter.” Dibrova ziet het bij veel van zijn vrienden gebeuren, ongeacht hun leeftijd, sociale status of politieke overtuigingen. „Ze realiseren zich allemaal dat ze Oekraïens zijn en moeten overstappen naar Oekraïens.”

Hoewel Russisch en Oekraïens beide Oost-Slavische talen zijn, is het overstappen niet direct makkelijk. „Ik heb studenten met Russische achtergrond. Die denken vaak dat ze het Oekraïens direct goed zullen kunnen”, zegt Harvard-docent Dibrova. „Ze zeggen dan dat het dezelfde taal is, maar anders uitgesproken. Dan zeg ik: ‘Oké, lees dit artikel maar.’ En dan is het ‘uhh...’ en realiseren ze zich dat het echt iets anders is.”

Vijf Russische plaatsnamen zijn verwijderd van een wegwijzer in Odessa. Foto NurPhoto via Getty Images

Het Oekraïens gebruikt een aantal letters die het Russisch niet kent, en andersom. Verder verschilt de uitspraak van de woorden, al komt volgens een analyse zo’n 60 procent van de woorden in de twee talen grofweg overeen. Volgens dezelfde methode komt het Nederlands evengoed met zo’n 60 procent overeen met het Engels. „Vraag een vriend in een artikel drie van iedere acht woorden in de krant weg te gummen, en kijk hoeveel van de tekst je nog kan volgen”, vergeleek Neil Bermel, een Britse professor van Russisch en Slavische studies.

Toch is het ontwarren van het Russisch en het Oekraïens nog niet eenvoudig, zegt Dibrova. „Want Russisch heeft zich gedragen als een olifant in een porseleinwinkel in de Oekraïense taal.” Wat er gaande is in de Oekraïense taal, lijkt nog het meest op dekolonisatieproces, zegt ook Dibrova. „Het is een heel lang proces, maar het Oekraïens is een levende, ademende taal in ontwikkeling. Het is spannend.”

Het zich ontdoen van Russische invloeden, beperkt zich lang niet alleen tot de taal. Momenteel wordt alles in Oekraïne tegen het licht gehouden. Zo begon de hoofdstedelijke metro zich af te vragen waarom er eigenlijk stations waren vernoemd naar de Wit-Russische steden Minsk en Brest, of de Russische schrijver Lev Tolstoj. „Als er bedreigingen uit Minsk komen, is dat geen vriendelijke herinnering voor de inwoners”, zei burgemeester Vitali Klytsjko. De stad schreef een online stemming uit waarin inwoners alternatieve namen mochten aandragen en nu liggen namen als ‘Boetsjanskaja’ naar de Kievse voorstad Boetsja, en station ‘Vasyl Stoes’ naar een Oekraïense schrijver, op tafel. In Charkiv werd onder andere de 22 kilometer lange Moskovskiy Prospekt hernoemd naar ‘Helden van Charkiv’. En zo zijn er nog veel andere voorbeelden.

Historicus Oleksandr Babitsj zit in de commissie in de zuidelijke havenstad Odessa die zich namens het stadsbestuur buigt over het hernoemen van de straatnamen in die stad. Ik kan niet slapen van dit vraagstuk”, zegt hij. Meer dan driekwart van de inwoners van Odessa heeft Russisch als voertaal, Babitsj spreekt ook Russisch tijdens het interview. „De stad Odessa was een Russisch imperiaal project. Het was een heel Europees project, met Italiaanse architecten en dergelijke, en er wonen en woonden mensen van alle nationaliteiten en culturen, maar het werd in gang gezet door tsarina Catherina de Grote. De straten hebben Russisch-imperiale en Sovjetnamen, maar het zijn ook historische namen. De hele wereld kent Odessa’s straten. Hoe kunnen we tweehonderd jaar geschiedenis weggooien?”