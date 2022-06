Onderzoek bevestigt grensoverschrijdend gedrag oud-PvdA-Kamerlid Van Dijk

Oud-PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk heeft grensoverschrijdend gedrag vertoond „richting meerdere personen”. Dat is de uitkomst van een extern onderzoek dat de PvdA had ingesteld, nadat bij de partij meerdere meldingen waren binnengekomen over Van Dijk. De PvdA heeft een samenvatting van het onderzoek donderdag gepubliceerd. Onderzoeksbureau Bezemer & Schubad concludeert dat Van Dijk „verschillende normen” van de Gedrags- en Erecode van de PvdA heeft geschonden, en dat zijn gedrag niet alleen in de privésfeer plaatsvond.

Details over het grensoverschrijdend gedrag van Van Dijk geeft de PvdA in de samenvatting niet. Het partijbestuur schrijft „geschrokken” te zijn van de conclusies van het onderzoeksbureau. „Vast is komen te staan dat de gedragingen van Van Dijk negatieve invloed hebben gehad op slachtoffers, op zijn positie als Tweede Kamerlid en op de wijze waarop hij de partij naar buiten vertegenwoordigde.” Om die reden acht het bestuur het „onwenselijk” dat Van Dijk de komende vier jaar een functie als volksvertegenwoordiger of bestuurder namens de PvdA bekleedt.

Van Dijk trad vanwege de beschuldigingen in februari terug als Kamerlid. Na het vertrek van Lilianne Ploumen als fractievoorzitter van de partij kon hij in theorie terugkeren in de Kamer, maar omdat het onderzoek nog niet was afgerond besloot hij hiervan af te zien. Wel zei hij eind mei in NRC te hopen op eerherstel en een terugkeer in het parlement. De partij sluit nu een terugkeer binnen de PvdA-fractie uit.

Eerder onderzoek

Bezemer & Schubad heeft ook gekeken naar of een eerder onderzoek uit 2019 en 2020 naar grensoverschrijdend gedrag van Van Dijk zorgvuldig en onafhankelijk is verlopen. Dat is volgens het bureau het geval. „Hiermee is opnieuw bevestigd dat deze klacht ongegrond is en dat de PvdA zorgvuldig gehandeld heeft in de afhandeling ervan”, schrijft het partijbestuur.

Partijvoorzitter Esther Mirjam-Sent noemt het „dapper” van de melders dat zij zich hebben uitgesproken. De uitkomsten van het onderzoek zijn volgens haar „verdrietig en ernstig”. Fractievoorzitter Attje Kuiken spreekt van „een nare periode voor alle betrokkenen”.