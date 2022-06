NS komt tegemoet aan een grote wens van veel reizigers: de OV-fiets wordt elektrisch

Een kinderzitje? Versnellingen? Een leuk mandje voorop? Zulke extra’s zal NS niet snel aanbieden op zijn OV-fietsen. Treinreizigers vragen er regelmatig om, maar het risico dat er iets stuk gaat aan de fiets wordt daarmee veel groter.

NS heeft een kleine 22.000 fietsen in beheer op driehonderd locaties in Nederland. Die fietsen moet je gemakkelijk en snel kunnen onderhouden. „Op elk boutje liefst hetzelfde moertje”, zegt Dennis Evers, bij NS Stations onder meer verantwoordelijk voor de OV-fiets.

Binnenkort komt NS wel tegemoet aan een andere grote wens van veel reizigers. De OV-fiets wordt elektrisch, meldde het bedrijf deze week. Deze zomer begint NS een proef voor de verhuur van elektrische OV-fietsen. Op vier stations zijn een jaar lang dertig OV-e-bikes beschikbaar.

Op welke stations wil Evers nog niet zeggen. „We denken aan middelgrote steden waar de reiziger minder keuze heeft in aanvullend vervoer.” In een grote stad stap je makkelijk op de bus of in de metro, bedoelt hij, maar als je in een kleinere plaats een halfuur moet wachten op de bus wil je wellicht sneller een e-bike huren voor een tientje per keer.

De OV-fiets is een succes, vooral voor de laatste kilometers tussen aankomststation en bestemming. Dit jaar verwacht NS dat reizigers 4,9 miljoen ritten zullen maken met de geelblauwe fietsen die je voor 4,15 euro huurt op het station. Voor de coronacrisis, in 2019, zat NS op het recordaantal van 5,3 miljoen ritten. Regelmatig trof de reiziger destijds een leeg OV-fietsenrek.

„In de afgelopen maanden herstelde het gebruik van de OV-fiets zich sneller van de pandemie dan het treingebruik”, zegt Evers. „Mensen gingen minder snel met de bus of de metro, en kozen liever voor een lekker frisse rit op de fiets. Zelfs als het regende.”

Duurzame mobiliteit

De elektrische OV-fiets is een volgende stap in de plannen van NS op het gebied van deelmobiliteit. De Nederlandse Spoorwegen willen niet langer uitsluitend een treinbedrijf zijn, legt Evers uit, maar een bedrijf dat ‘duurzame mobiliteit’ biedt. Dat kan natuurlijk met de trein zijn, maar ook per fiets, met een nieuwe taxidienst die NS ontwikkelt, en per deelauto (via partner Greenwheels). Of door reizigers die met hun eigen fiets of auto naar het station komen stalling- en parkeerfaciliteiten te bieden.

Nog meer vormen van elektrisch vervoer, zoals scooters of steps, zal NS niet snel aanbieden, verwacht Evers. Liever investeert NS in manieren om het gebruik van de deelfiets te verbeteren. Denk aan nieuwe diensten in de NS-app om een fiets te reserveren of een nieuw, ‘slim’ slot dat je kan openen met je OV-chipkaart. Duizend OV-fietsen hebben al zo’n slot. Op die manier kan NS efficiënter OV-fietsen aanbieden op stations zonder personeel. Evers: „De ervaring die we opdoen met de digitale diensten van de OV-fiets helpt bijvoorbeeld ook bij een project als nieuwe bagagekluizen op het station.”

Lees ook deze reportage van een ‘microbility-beurs’ in Amsterdam: De elektrische step is niet meer te stoppen

Deelmobiliteit is een populair thema in het denken over openbaar vervoer. Het kabinet maakt tot 2030 265 miljoen euro vrij om verschillende manieren van duurzaam vervoer en reisgedrag te stimuleren, zoals thuiswerken, het opschalen van deelmobiliteit en het versterken van de fietsinfrastructuur (fietspaden).

NS is de grootste aanbieder van deelmobliteit in Nederland, stelde het onderzoeksbureau Multiscope in november 2021. Het bureau ondervroeg drieduizend Nederlanders. Zij kiezen voor een deelfiets of een deelauto, omdat dat kosten bespaart (aldus 59 procent van de ondervraagden), duurzaam is (49 procent), en de aanschaf van een eigen vervoermiddel duur is (26 procent).

„Jongeren zijn in potentie het meest geïnteresseerd in deelmobiliteit”, aldus Multiscope. Een derde van de ondervraagden tussen 18 en 34 jaar wil een deelauto gebruiken. Een kwart van de jongeren heeft interesse in een deelfiets.

Deur-tot-deurreis

Kees Miedema besefte dat al tientallen jaren geleden. Tot zijn pensioen in januari gold de Brabantse verkeerskundige bij NS als de vader van de ‘deur-tot-deurreis’. Hij werkte 41 jaar bij NS, de laatste jaren vooral als aanjager van de OV-fiets en gerelateerde diensten. Miedema kreeg een koninklijke onderscheiding voor zijn werk voor het openbaar vervoer. Zijn gedachtegoed lees je ook in het jaarverslag van NS. „De reiziger verwacht in toenemende mate een drempelloze deur-tot-deurreis met alles wat daarbij hoort”, meldt het verslag over 2021.

„Na de verzelfstandiging van NS in de jaren negentig gingen we enorm op zoek naar groei”, vertelt Miedema. „Hoe trek je reizigers die normaal niet zo snel de trein zouden nemen? Uit onderzoek bleek dat mensen de tijd ín de trein veel meer waardeerden dan de reis naar het station. Om te groeien moesten we dus investeren in betere faciliteiten voor de auto, de P+R-parkeerplaatsen bijvoorbeeld, en de fiets op het station.”

Begin 2008 nam NS de exploitatie van de OV-fiets volledig over van een onafhankelijke stichting. „In de eerste jaren voldeed de OV-fiets niet aan de heilige rendementseis van 8 procent die NS stelde aan elke activiteit”, zegt Miedema. „Tot 2015 moest NS geld toeleggen op de OV-fiets, maar daarna vertoonde de activiteit elk jaar een plus.”

NS probeert de OV-fietsen zo robuust en simpel mogelijk te houden, legt Dennis Evers uit. „Daarom heeft elke fiets een terugtraprem en geen handremmen.” Het onderhoud moet behapbaar zijn voor de medewerkers op de stations, aldus Evers. Er werken vijfhonderd service- en stallingsmedewerkers voor OV-fiets, een kwart zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op kantoor werken nog eens honderd mensen (deels) voor de deelfietsafdeling.

Aanbesteding OV-fiets

Op dit moment loopt een openbare aanbesteding voor zevenduizend nieuwe OV-fietsen. Tegelijkertijd worden de oude fietsen volledig gereviseerd en daarna opnieuw in gebruik genomen. Dat is een order van miljoenen euro’s.

Evers hoopte aanvankelijk dat de eerste nieuwe fietsen midden volgend jaar zouden komen, maar de problemen in de wereldwijde logistiek die ook sterk de fietsenindustrie raken, zorgen mogelijk voor een half jaar vertraging.