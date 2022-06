Merkel spreekt zich uit over ‘barbaarse oorlog’ in Oekraïne

Angela Merkel heeft zich voor het eerst sinds lange tijd ferm uitgesproken over de Russische invasie in Oekraïne. De voormalig bondskanselier van Duitsland sprak woensdagavond van een „barbaarse oorlog” in een volgens Duitse media eerste openbare toespraak na haar vertrek. Merkel noemde de invasie van Rusland in Oekraïne een grote schending van het internationale recht.

Merkel zei Oekraïne te steunen en maakte zich sterk voor de inspanningen van onder meer de Europese Unie, NAVO en VN om de „barbaarse agressieoorlog door Rusland te stoppen”. Volgens de oud-bondskanselier is sprake van mensenrechtenschendingen tegen de Oekraïense bevolking. Als voorbeeld daarvoor haalde ze Boetsja aan: de straten in de voorstad van Kiev lagen bezaaid met lichamen na het vertrek van Russische strijdkrachten. De situatie daar was „representatief voor deze horror”, aldus Merkel.

Ze sprak die woorden uit bij een afscheidsceremonie voor terugtredend DGB-topman Reinier Hoffman, waar zo’n tweehonderd gasten aanwezig waren. Merkel hield zich de afgelopen maanden op de vlakte over de (geo)politieke actualiteit. Ze nam vorig jaar december afscheid van de Duitse politiek, na zestien jaar bondskanselierschap. Een paar maanden voor haar vertrek bracht ze nog een bezoek aan het Kremlin van Vladimir Poetin. Daar bepleitte ze nog om de dialoog met Rusland voort te zetten.

