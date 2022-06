Markante nieuwslezer Jan de Hoop stopt na 33 jaar met RTL-ochtendjournaal

De kijkers van het RTL Ontbijtnieuws zijn vanmorgen voor de laatste keer bijgepraat door de vriendelijke basstem van Jan de Hoop. De presentator neemt na 33 jaar afscheid van de televisiejournalistiek. Geëmotioneerd sprak de 67-jarige De Hoop donderdag zijn laatste woorden als nieuwslezer uit, waarin hij onder anderen zijn echtgenoot Coen en voormalig RTL-hoofdredacteur Harm Taselaar bedankte voor hun steun.

Ook zijn collega’s en kijkers konden op warme woorden rekenen van De Hoop, die zoals wel vaker de kleur van zijn koffiemok had afgestemd op zijn trui. Met een brok in zijn keel, vertelde hij „duizenden lieve berichtjes” te hebben ontvangen, „daar ben ik jullie heel dankbaar voor”. Vervolgens sloeg hij een hand voor zijn mond, om vol zelfspot te constateren dat zijn afscheid „nog erger” was dan dat van afzwaaiend Studio Sport-presentator Toine van Peperstraten, die het jaren geleden eveneens niet droog hield.

De op de achtergrond weergegeven portretfoto’s illustreerden de uiterlijke veranderingen die De Hoop in de de ruim dertig jaar ochtendnieuws had ondergaan: de bruine krullencoupe met snor veranderde in de loop der jaren naar een wat formeler voorkomen met bril en pak. Toch was er tussen de heftige nieuwsgebeurtenissen door bij De Hoop ook vaak ruimte voor een knipoog of een grap. Op die manier wist hij ook geregeld zijn soms moeizame relatie tot de techniek te maskeren.

Technische malheur

RTL publiceerde donderdag een video met momenten waarop het even misging tussen de techniek en De Hoop. Zo hadden zijn collega’s jaren geleden een iPad onder zijn bureau gelegd die zijn naam scandeerde. „Er slaat een apparaat op hol, u moet het mij naar niet kwalijk nemen.” Terwijl hij zijn lach nauwelijks kon onderdrukken, legde hij de iPad aan de kant. Vervolgens las hij stoïcijns de weersvoorspellingen op.

Het was vaker improviseren geblazen voor De Hoop, als de autocue verkeerde informatie toonde of de beelden niet correspondeerden met de gesproken tekst. „Het is nog vroeg, moet u maar denken”, relativeerde hij een verkeerd ingestarte video. Niet zelden volgde een schaterlach. Ook voerde hij geregeld werkoverleg ten overstaan van duizenden kijkers. „Misschien kan de regie mij vertellen - het is een klassieke zin inmiddels - wat we dan nu gaan doen? De toestanden bij de regie zijn op dit moment onbeschrijfelijk.”

Ruim dertig jaar was hij het vaste gezicht achter de RTL-desk bij de ontbijtjournaals. Het vroege opstaan beschreef hij als „een drama”, maar hij heeft zich naar eigen zeggen nooit verslapen. Na zijn laatste nieuwsuitzending kreeg hij een koninklijke onderscheiding van de burgemeester van Apeldoorn. Hoewel De Hoop zich jarenlang uit veel uitdagende situaties verbaal heeft weten te redden, lukte dat niet bij het opspelden van het lintje. „Ik heb hier geen woorden voor.”

RTL publiceerde in 2014 al een compilatie met leuke momenten van Jan de Hoop: