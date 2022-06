De Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Gabrielius Landsbergis lanceerde onlangs een plan voor een maritieme „coalitie van de willenden” om de Russische blokkade van Oekraïense havens op te heffen. Sinds Ruslands moorddadige aanval op Oekraïne afgelopen februari kunnen die niets meer in- of uitvoeren.

Willem-Gert Aldershoff werkte bij de Europese Commissie en is internationaal politiek analist. Hans Petter Midttun is non-resident fellow bij het Centre for Defence Strategies in Kiev en voormalig defensie-attaché van Noorwegen in Oekraïne.

Oekraïne is een van ’s werelds grootste producenten van granen en oliezaden. Veel arme landen (in Noord-Afrika en het Midden-Oosten) zijn sterk afhankelijk van Oekraïnes export. De blokkade heeft de prijs van graan op de wereldmarkt enorm de hoogte ingedreven en kan zelfs tot daadwerkelijke voedseltekorten leiden. Ruslands invasie kan een ‘tipping point’ zijn naar een wereldhongercrisis, volgens Ertharin Cousin, voormalig directeur van het VN Wereldvoedelprogramma. „De hele wereldgemeenschap zal hier hard door worden getroffen.”

Voor de oorlog voerde Oekraïne 98 procent van zijn landbouwproducten uit via de Zwarte Zee, 6 miljoen ton per maand. Nu kan er via het spoor niet meer dan 1 tot 1,5 miljoen ton het land uit. Volgens de VN ligt er momenteel 25 miljoen ton graan in opslag. 35 procent van de totale opslagcapaciteit zal nog vol zitten met de oogst van 2021 wanneer over enkele maanden de oogst van 2022 wordt binnen gereden.

Humanitaire missie

Het is onvoorstelbaar, en onaanvaardbaar, dat Rusland door middel van een geheel onuitgelokte oorlog tegen een vreedzaam buurland de wereldvoedselvoorziening gijzelt. Daarom is het dringend noodzakelijk dat er snel een internationale actie op gang komt om wereldwijd de ongehinderde uitvoer van landbouwproducten te verzekeren.

Landsbergis’ voorstel is daarvoor een effectief instrument. Hij beoogt een „non-militaire humanitaire missie” door een internationale coalitie van landen die met marineschepen, indien nodig begeleid door vliegtuigen, ervoor zorgt dat koopvaardijschepen veilig naar en van Oekraïense havens kunnen varen.

Technisch-organisatorisch is dat geen probleem, en op zich zijn er meer dan voldoende landen om aan zo’n operatie deel te nemen.

Internationaalrechtelijk is er niets tegen in te brengen. Het recht van vrije navigatie is een van de oudste basisprincipes van het internationaal recht: schepen van een soevereine staat mogen op vrije zee niet gehinderd worden door andere staten. We hebben echter met Rusland van doen, een land dat zich sinds jaren niets meer van internationaal recht aantrekt en zich vaak agressief en onvoorspelbaar gedraagt.

Steun van de VN zoeken

Daarom is het belangrijk om nu al te beginnen de internationale publieke opinie mee te krijgen, vooral die in de landen die sterk afhankelijk zijn van Oekraïense uitvoer. Idealiter zouden ten minste enkele van dergelijke landen deel uitmaken van de maritieme coalitie.

Essentieel onderdeel van de internationale actie is het indienen bij de VN Veiligheidsraad van een voorstel dat duidelijk maakt dat een ongestoorde toegang naar Oekraïense havens dringend nodig is om de wereldvoedselvoorziening veilig te stellen. Wanneer de Veiligheidsraad dat principe formeel heeft bevestigd, moet Rusland concrete garanties gevraagd worden dit onmiddellijk mogelijk te maken. Om nog meer steun te verkrijgen kan ook de Algemene Vergadering van de VN gevraagd worden de humanitaire actie te steunen. Daar lijkt een grote meerderheid praktisch verzekerd.

Weigert Rusland de gevraagde garanties te geven, dan zal de maritieme coalitie koers moeten zetten naar de Zwarte Zee ter begeleiding van de koopvaardijschepen die in Oekraïense havens graan moeten gaan laden.

Voor deze tijd zal de internationale coalitie al gesproken moeten hebben met Turkije. Dat land speelt een cruciale rol in de toepassing van het Verdrag van Montreux dat de toegang voor schepen naar de Zwarte Zee regelt. Voor oorlogsschepen van landen die niet aan de Zwarte Zee liggen bestaan er nogal wat beperkingen. Voor een missie als deze is het echter niet nodig dat de koopvaardijschepen begeleid worden door een groot aantal marineschepen. Een vijf- tot zestal fregatten en destroyers moet voldoen.

Laat Rusland doorvaren?

Stel dat al deze hindernissen succesvol genomen zijn en een internationale maritieme coalitie opstoomt naar Oekraïense havens, in eerste instantie naar de grootste haven, Odessa. Het kan zijn dat op dat moment Ruslands standpunt over het al dan niet verlenen van vrije doorvaart nog steeds niet geheel duidelijk is. Dan staat de internationale gemeenschap voor de keus: zwicht het voor een mogelijke dreiging van Rusland, geïsoleerd in de internationale publieke opinie, om geweld te gebruiken, of laat het zich niet afbluffen en vaart het door? Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat Rusland in deze omstandigheden het risico zou nemen om het vuur te openen op een internationale coalitie die een wereldwijd gedragen humanitaire missie uitvoert.

Voorlopig zijn we echter nog niet op dat punt aangeland. Oplossing van de voedselcrisis is meer dan urgent en daarom kan niet langer gewacht worden met het zetten van concrete voorbereidende stappen. Nederland is in een goede positie om daar actief aan bij te dragen; én om te zijner tijd met een oorlogschip aan de missie deel te nemen.