KLM mag ongevaccineerde sollicitanten niet weigeren

KLM mag sollicitanten voor de functie piloot niet vragen of zij gevaccineerd zijn tegen Covid-19. Ook mag de vliegmaatschappij geen kandidaten afwijzen op basis van hun vaccinatiestatus. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag besloten. KLM eist van nieuwe werknemers dat zij gevaccineerd zijn. Pilotenvakbond VNV was het daar niet mee eens en spande een kort geding aan. Bij overtreding van de uitspraak moet KLM een dwangsom van 100.000 euro betalen.

Volgens de rechtbank is de eis van KLM een „inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de kandidaat-vlieger”. KLM zou niet voldoende hebben aangetoond waarom dat nodig is. De vliegmaatschappij zegt mede door de coronacrisis steeds vaker te maken te hebben met piloten voor wie een vliegrestrictie geldt omdat ze niet gevaccineerd zijn.

De rechter betwijfelt of dit probleem met een vaccinatieplicht op te lossen valt. Medewerkers die zich aanvankelijk wel laten vaccineren kunnen later van gedachten veranderen en besluiten geen herhaalprik te halen. In de toekomst kunnen zij daarom mogelijk alsnog met vliegrestricties te maken krijgen.

KLM heeft nog niet op de uitspraak gereageerd. De VNV zegt blij te zijn met de uitspraak. De pilotenvakbond noemde de eis van KLM eerder discriminerend en in strijd met het recht op privacy en lichamelijke integriteit. De vaccinatieplicht zou daarnaast haaks staan op eerdere afspraken. Zo meldt de cao dat Covid-19-vaccinaties „uitsluitend plaatsvinden op vrijwillige basis”.