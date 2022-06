Kabinet mocht geen vergunning verlenen voor fusie PostNL en Sandd

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in 2019 onterecht een vergunning verleend aan PostNL voor de overname van concurrent Sandd. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) donderdag beslist in een hoger beroep dat was aangespannen door het ministerie. Een eerdere uitspraak van de rechtbank in Rotterdam blijft hierdoor in stand.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaf in 2019 geen toestemming voor de overname van Sandd door PostNL, omdat hierdoor de marktmacht van het gefuseerde postbedrijf te groot zou worden. De twee partijen verkeerden vanwege de krimpende markt in financieel zwaar weer en hoopten met de fusie op een betere toekomst.

PostNL vroeg toenmalig minister Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) na de weigering van de toezichthouder om toch een vergunning voor de fusie te verlenen. De minister kan dit in uitzonderlijke gevallen doen, als het maatschappelijk belang van een overname zwaarder weegt dan de beperking van concurrentie. Volgens Keijzer en de postbedrijven was dit het geval, omdat zonder de overname de landelijke postdienstverlening en de werkgelegenheid in het geding zouden komen.

Rechtszaak

Vier kleinere postbedrijven gingen in beroep tegen de overname uit vrees voor prijsstijgingen of uitsluiting van zakelijke diensten die PostNL hun bood. De rechtbank stelde de kleine postbedrijven in 2020 in het gelijk en oordeelde dat de minister onvoldoende duidelijk had gemaakt waarom het algemeen belang zwaarder woog dan het voorkomen van marktconcentratie.

Toezichthouder ACM had al geoordeeld dat de continuïteit van de dienstverlening geen gevaar liep, aldus de rechtbank, waardoor verder geen maatschappelijke belangen overbleven die met de overname zouden zijn gediend. Het CBb volgt nu de redenering van de Rotterdamse rechtbank en vernietigt de vergunning.

Uitspraak definitief

De uitspraak van het beroepscollege is definitief. Bij de rechtbank Rotterdam loopt nog wel een beroep van PostNL tegen de weigering van de vergunning door de ACM. Deze zaak was opgeschort tot de uitspraak van het CBb. Als PostNL het beroep handhaaft, kan die procedure worden voortgezet. Het staat dus nog niet vast dat PostNL en Sandd de vergunning die de Mededingingswet voor de overname vereist niet kunnen krijgen.

Opmerkelijk genoeg zijn PostNL en Sandd ondertussen al meer dan twee jaar één bedrijf. De fusie kon in afwachting van de rechtsgang worden doorgezet. PostNL stelde eerder al dat de fusie dan ook niet meer ongedaan kan worden gemaakt. Het ministerie van EZK noemt de uitspraak tegen persbureau ANP „ingrijpend” en laat weten deze „zorgvuldig” te gaan bestuderen. PostNL heeft nog niet op de uitspraak gereageerd.