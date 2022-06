Justitie gaat Johan Derksen niet vervolgen voor actie met kaars

Het Openbaar Ministerie gaat Johan Derksen niet vervolgen vanwege de uitspraken die hij eind april deed in Vandaag Inside. Daarin vertelde hij aanvankelijk dat hij een kaars bij een laveloze vrouw zou hebben binnengebracht. Een dag later nuanceerde Derksen zijn verhaal en stelde hij het object alleen tussen haar benen te hebben gezet. Het OM heeft een „kortdurend opsporingsverzoek” uitgevoerd, maar besloten de zaak te seponeren, zo is donderdag bekendgemaakt. Justitie kan „de feitelijke toedracht” niet vaststellen.

Het OM stelt Derksen en een andere getuige te hebben gesproken, maar dat de identiteit van de vrouw in kwestie niet is vastgesteld. De politie heeft haar daarom niet kunnen spreken. Uit het onderzoek is niet vast komen te staan of „het incident met de kaars daadwerkelijk heeft plaatsgevonden”. Daarom heeft het OM de zaak geseponeerd. Justitie deed onderzoek omdat Derksen mogelijk strafbare zedenfeiten zou hebben gepleegd en het verhaal „heftige reacties in de samenleving heeft veroorzaakt”.

Derksen en zijn tafelgenoten René van der Gijp, Wilfred Genee en Steven Brunswijk kregen veel kritiek op de uitzending. De lacherige toon en het gebrek aan veroordeling van Derksen aan tafel, wekten wrevel in andere programma’s en sociale media. Allerlei radiostations verbraken de banden met de televisiepersoonlijkheid en ook Talpa zelf wilde in gesprek met Derksen. Het bedrijf stelde „geschrokken te zijn”. De volgende dag kwam Derksen terug op zijn verhaal, al weigerde hij excuses aan te bieden.

Het incident gebeurde volgens Derksen in de jaren 70, toen hij voetbalde bij Veendam. Zelf was hij na een avond stappen „met de doelman” bij twee vrouwen op de kamer beland. Zij zouden zo veel hebben gedronken dat de voetballers werden ondergekotst. Bij het verlaten van de ruimte zou Derksen de kaars tussen de benen van een van de vrouwen hebben achtergelaten. Na het vertellen van het incident en de storm van kritiek die losbarstte, is Vandaag Inside enkele weken van televisie geweest. Onlangs keerde de show terug op de zender.