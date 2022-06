Voor indie magazines werk je voor de vrijheid die je krijgt

Het ene na het andere modetijdschrift ging de afgelopen jaren ten onder. In Nederland sneuvelden alleen al in 2021 Glamour, Esquire en Vogue (dat inmiddels een doorstart heeft gemaakt bij een andere uitgever). Afgelopen februari werd aangekondigd dat het Amerikaanse InStyle alleen online verder gaat. Een lot dat ook – in de VS – Marie Claire in 2020 trof, en Glamour en Teen Vogue een paar jaar daarvoor. Stuk voor stuk grote namen die deel uitmaken van uitgeefkolossen als Condé Nast en Hearst.

Tegelijkertijd is er bijna een wildgroei aan onafhankelijke modetijdschriften: publicaties die niet worden uitgegeven door een groot bedrijf, maar een klein clubje individuen. Waar de grote glossy’s op een zo groot mogelijk publiek mikken, zijn deze titels meer niche. De fotografie is kunstzinniger en minder glamoureus. Er staan zelden Hollywoodsterren op de cover, en als dat wel zo is, dan zijn ze op een andere manier in beeld gebracht dan je gewend bent. Het gaat niet over de laatste trends of de zoveelste tas, maar over mode als expressiemiddel.

Het Berlijnse 032C bijvoorbeeld, vernoemd naar de Pantone-kleur waarin de eerste drie covers uitgevoerd waren. Drie exact dezelfde covers met alleen een logo en een rood kleurvlak: een weinig commerciële keuze die geen glossy ooit zou maken. Of System Magazine, met artikelen van minstens 5.000 woorden waarin modeprofessionals met elkaar in gesprek gaan op een nerdy niveau dat voor buitenstaanders lastig te volgen is. In het Nederlands-Britse mannenmodetijdschrift Fantastic Man staan ook mannen die dik, kaal of oud zijn. Het Franse Double moet je steeds een kwartslag draaien omdat de vormgevers graag wisselen tussen staande en liggende layouts. In het recentste nummer staat een surrealistische shoot waarin sterstylist Lotta Volkova modellen laat poseren in de nieuwste designerkleding, omringd door naturisten, ‘ridders’ en bodybuilders.

Independent modemagazines zijn geen nieuw fenomeen. De uit Londen afkomstige en op jeugdcultuur en mode gefocuste titels i-D en The Face bestaan allebei al sinds 1980 (al werd The Face tussen 2004 en 2019 niet uitgegeven). Maar zo’n groot aanbod als nu was er nooit eerder.

„Vooral de afgelopen tien tot vijftien jaar zijn er steeds meer bijgekomen”, zegt Anneke Reijnders (62) van Athenaeum Nieuwscentrum, dat met zo’n 3.000 titels in de schappen de grootste tijdschriftenwinkel van Nederland is. Ongeveer een derde van het aanbod is gewijd aan mode en lifestyle, en daar weer zeker de helft van geldt als independent. Reijnders, die er zeventien jaar werkt, importeert zelf de magazines die niet via de reguliere distributiekanalen te krijgen zijn. Ze verklaart de groei aan independent magazines door het grote publiek dat een aantal ervan heeft weten te bereiken. Het Amerikaanse Kinfolk (2011) bijvoorbeeld, dat over ‘slow living’ schrijft, Fantastic Man (2005), en de vrouwelijke variant, The Gentlewoman (2010). „Die hebben bewezen dat independent magazines commercieel succes kunnen hebben en hebben anderen gemotiveerd het ook te proberen.”

Zeker één keer per week komt iemand binnenlopen bij Athenaeum met een zelfgemaakt tijdschrift. „Per mail krijg ik wel vier, vijf keer per week iets aangeboden”, zegt Reijnders. „Soms met een totaal gebrek aan kennis: je moet mijn blaadje hebben, het kost 26 euro en bestaat uit drie bladzijden. Maar er zitten ook de prachtigste dingen tussen. Veel independent magazines besteden veel tijd en aandacht aan het design. Glossy’s zijn veel eenvormiger, dat is meer fastfood.”

Koffietafelboeken

De vaak luxer uitgevoerde independent magazines zijn dan ook een stuk duurder dan glossy’s. Met als toppunt Purple (42,50 euro), Perfect (40 euro) en Self Service (32,50 euro). Voor dat geld krijg je wel publicaties die meer op koffietafelboeken lijken dan op tijdschriften. Al heeft dat prijsverschil ook te maken met de kortingen die grote uitgeverijen dankzij hun hoge oplages bij drukkerijen en papierfabrieken kunnen bedingen.

„Het is een heel hoopvolle business” zegt Reijnders. „Goed design en goede inhoud, dat pikken de klanten echt op. En ik denk dat er nog groeiruimte is. Zeker nu het via social media makkelijker dan ooit is geworden om een publiek te vinden.”

In eigen beheer uitgegeven magazines hebben het tijdschriftenlandschap inclusiever gemaakt. Independent magazines gaan ook over de mensen die zichzelf lang niet altijd in bladen vertegenwoordigd zagen. Afgelopen februari werd het Amerikaanse Black Fashion Fair Volume 0: SEEN gelanceerd, helemaal gewijd aan zwarte ontwerpers, modellen en fotografen. Posture, Drøme en Fguk bekijken mode vanuit een queer perspectief. Reijnders: „Voor elk specifiek clubje is er inmiddels wel iets.”

Die focus op een kleinere doelgroep vertaalt zich in de verkoopcijfers. The Gentlewoman, Fantastic Man, i-D en Pop horen met oplages tussen de 80.000 en 100.000 nummers tot de allergrootste independent magazines, terwijl de Amerikaanse Elle en Vogue elke maand meer dan een miljoen nummers drukken.

Businessmodel

Dat grote uitgeverijen toch stoppen met glossy’s die nog honderdduizenden lezers hebben – het onlangs opgedoekte InStyle had in 2021 zelfs nog een oplage van 1,7 miljoen – heeft alles te maken met hun businessmodel, dat vrijwel helemaal op advertentie-inkomsten leunt. Dankzij de advertenties van grote modehuizen gold mode jarenlang als de een van de lucratiefste tijdschriftcategorieën. Maar de afgelopen jaren moeten magazines de advertentiebudgetten steeds vaker delen met influencers. In Nederland verdienden tijdschriftuitgeverijen volgens het jaarrapport Mediabestedingen van onderzoeksbureau Nielsen 189,9 miljoen euro met advertenties. In 2011 was dat nog 417,9 miljoen.

Onafhankelijke tijdschriften hebben geen cfo of aandeelhouders die zwarte cijfers willen zien. Sterker nog, de meeste eigenaren van independent magazines leven helemaal niet van hun titels. De oprichters van Self Service, Holiday en Double runnen reclamebureaus die campagnes bedenken voor grote modehuizen. Anderen combineren het bladenmaken met carrières als art director, fotograaf, stylist of, zoals Jaime Perlman, die in 2018 More or Less oprichtte, creative director en consultant voor grote modemerken. Perlman (45) via de telefoon vanuit New York: „More or Less is een passieproject. Een groot deel van de verkoopopbrengst gaat naar goede doelen. Met de advertentie-inkomsten kunnen we net de drukkosten betalen, al heb ik bij een paar edities zelf geld moeten bijleggen.”

More or Less is een groot, dik modeblad, ruim 320 pagina’s, dat één keer per jaar uitkomt („de oplage weet ik even niet meer”) en nadrukkelijk niét op de allernieuwste catwalkcollecties focust. Wel te zien: veel vintage, het werk van jonge ontwerpers die duurzaamheid als uitgangspunt hebben en zelfgemaakte kleren. „Mode die de planeet niet verwoest,” vat Perlman samen. „We zijn het eerste modetijdschrift met duurzaamheid als prioriteit.” In het recente nummer staat een modeserie met alleen maar kleren die zijn achtergelaten bij stomerijen, een serie waarin alle modellen tiener-milieuactivisten zijn en een serie waarin modeklassiekers uit de recente modegeschiedenis met bodypaint op de modellen zijn geschilderd. Perlman: „De enige tijdschriften die opvallen zijn de tijdschriften met een duidelijke visie. Als een magazine ergens voor staat, kan het een community van gelijkgestemden creëren die zich echt met de titel identificeert. Dat is de enige manier om relevant te zijn.”

Statussymbolen

Aan de zorgvuldig gecureerde stapels tijdschriften op Instagram en TikTok te zien, identificeren inderdaad nogal wat mensen zich met de publicaties op hun koffietafel. Het zijn nog altijd statussymbolen, verlengstukken van je identiteit. Niet voor niets staat AliExpress vol neptijdschriften: lege kartonnen hulzen die er precies uitzien als edities van bijvoorbeeld The Gentlewoman en Kinfolk, inclusief logo’s. Voor 5,78 euro heb je een rij van tien ‘tijdschriften’.

Perlman werkte twintig jaar bij Vogue, de laatste zes jaar als creatief directeur van de Britse editie. In een BBC-documentaire uit 2016 over die redactie is zij de enige die – tevergeefs – tegen de topmannen van uitgeverij Condé Nast ingaat als ze een brave coverfoto (Kate Moss in een leren jasje voor een grijze achtergrond) willen doordrukken, omdat ze bang zijn dat het minder traditionele alternatief (Kate Moss met wijd opengesperde benen en een Britse vlag over haar schouders gedrapeerd) niet goed zal verkopen.

Met een dergelijke managementlaag heeft ze inmiddels niet meer te maken, maar het grootste verschil tussen More or Less en haar oude werkgever zit ’m in de omgang met adverteerders, zegt ze. De modehuizen die advertentiepagina’s inkopen, weten dat glossy’s afhankelijk van hun investeringen zijn en stellen steeds meer eisen. Eens in de zoveel tijd verwachten ze hun kleding terug te zien op de cover, de nieuwste parfums of tassen moéten aandacht krijgen en een aantal modehuizen bedingt dat hun kleding in fotoshoots niet gecombineerd wordt met andere merken. „Dat gaat natuurlijk ten koste van de creativiteit”, zegt Perlman. „En dat voelen lezers, denk ik.”

Zodra een modehuis nu met een eisenpakket komt, kapt ze de deal af. „Ik wil eindelijk een magazine maken waar ik helemaal achter sta.” Modehuizen als Saint Laurent en Mulberry adverteren evengoed bij haar. „Veel grote bedrijven zijn aan het verduurzamen maar weten dat ze nog een lange weg te gaan hebben”, zegt ze. „Daarom willen ze maar wat graag geassocieerd worden met een magazine dat voor sustainability staat.” Onafhankelijke bladen als More or Less hebben bovendien vaak een alternatiever en cooler imago, waar veel modemerken graag op meeliften.

Niet alleen Perlman, maar ook de fotografen en stylisten die aan More or Less meewerken, investeren eigen geld in de shoots. En toch staan de populairste fotografen van nu – Jamie Hawkesworth, Angelo Pennetta, Theo Wenner – in de rij om mee te werken. „Voor ons kunnen ze de shoots maken die ze nooit voor een glossy zouden mogen maken.”

Hotelovernachtingen

De bedragen die medewerkers in producties steken, kunnen flink zijn. De Nederlandse Veerle Formannoij (36) is stylist en creative director en werkt regelmatig voor independent magazines. Een recente shoot voor het Londense Tank had een budget van 1.000 pond. Een symbolisch bedrag, zegt ze, waarvan niet alleen haar honorarium, maar ook dat van de fotograaf, de haar- en make-up artists, het model en een assistent betaald moest worden, alsook de studio, de huur van apparatuur, props voor de set, een video editor, catering, reiskosten, hotelovernachtingen, een retoucher en koeriers. „Ik heb alleen al 350 euro betaald om een doos met een jurk, een T-shirt en een rokje van een jonge ontwerper heen en terug naar Londen te laten vliegen.” Al met al investeerden zowel Formannoij als de fotograaf duizenden euro’s in de shoot.

Er zijn genoeg tijdschriften die zelfs helemaal niks betalen, zegt ze. „Maar je doet het voor de vrijheid die je krijgt. De magazines beseffen dat ze je carte blanche moeten geven, want als ze je niks betalen kunnen ze ook niks eisen.” Dat stelt fotografen en stylisten in staat hun portfolio aan te vullen met werk waar ze volledig achter staan. „En daarmee haal ik vervolgens commerciële klussen binnen.”

Hanka van der Voet (39) is (mede-)bedenker van Press & Fold, Warehouse Review en A Magazine Reader – tijdschriften die kritisch naar de mode-industrie kijken en in oplages van duizend verschijnen. De editie van Warehouse Review genaamd ‘People Wearing Off-White’ uit 2020 – een verzameling foto’s van mensen in het kledingmerk van de vorig jaar overleden ontwerper Virgil Abloh, aangevuld met intelligente analyses van Ablohs succes, was niet te koop, maar alleen te ruil. Er waren er maar honderd van, want „een exclusieve drop”. Van der Voet: „Mensen hebben de raarste dingen naar me opgestuurd of achtergelaten bij boekwinkel San Serriffe in Amsterdam: condooms, aspirientjes, een rolletje pepermunt. Iemand had ritalinpillen ingeleverd met een briefje erbij: ‘dit is heel sterk, pas op!’”

In geen van haar bladen staan advertenties. „Ik vind dat je een tijdschrift niet onafhankelijk kunt noemen als er advertenties in staan”, zegt ze. Ze verdient de kost met lesgeven aan onder meer de masteropleiding Critical Fashion Practices aan ArtEZ . Haar tijdschriften financiert ze deels met subsidies, deels met verkoopinkomsten.

Van der Voet begon haar publicaties uit frustratie met het aanbod. „Ik wilde over mode schrijven, maar kon geen geschikt platform vinden. Ik wilde niet over mode schrijven als consumptieproduct, maar als cultureel en sociaal fenomeen.” Voor de grote glossy’s voorziet ze geen rooskleurige toekomst. „Content over de nieuwste spullen kun je nu gratis op TikTok en Instagram vinden.”

De verhalen die ze wil vertellen zou ze natuurlijk ook in een nieuwsbrief, een video of een website kwijt kunnen. In het voorwoord van de laatste Warehouse Review legt ze uit waarom ze toch voor print kiest: „We verkiezen papier boven digitaal, omdat we je aandacht willen opeisen. Hoe vaak is je vinger niet weggeglipt, doorklikkend naar the next best thing, terwijl je online iets probeerde te lezen?”

Heel moeilijk is het volgens haar niet, een eigen blad beginnen. Bij de eerste editie van Press & Fold in 2019, mailde ze gewoon haar favoriete boekwinkels, onder meer Athenaeum en San Serriffe in Amsterdam, Tenderbooks in Londen en Do you read me?! in Berlijn. Ze zeiden allemaal ja. Lastig werd het pas toen de tijdschriften afgeleverd werden. „Er stond opeens een koerier voor de deur met 43 dozen. Ik woonde twee hoog en hij wilde ze niet naar boven dragen. Elke keer als de tijdschriften bezorgd worden, heb ik weer even spijt dat ik hieraan ben begonnen.”