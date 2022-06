Nijmegen breidt de tippelzone juist uit: ‘Een dikke middelvinger naar de andere steden’

Het liefst voert de 35-jarige Nijmeegse door het open raam van de auto van de klant even een gesprekje, om te kijken wat haar gevoel zegt. Meegaan, of niet? Dan scant ze op zenuwtrekjes of een rare blik, kijkt ze of ze geen wapens ziet. Tot voor kort kon ze dat niet. Daar was simpelweg geen tijd voor, omdat ze er eigenlijk niet mag staan.

Tot een maand geleden werkte ze zonder vergunning op de tippelzone, een loods aan de rand van het centrum in Nijmegen. Omdat ze ook nog een baan heeft in de zorg wil ze niet met haar naam in de krant. Ze had geen pasje, een vergunning die toegang geeft tot de loods waar mannen hun auto naar binnen kunnen rijden. In die ‘afwerkloods’, vlak bij het politiebureau, ruikt het altijd chemisch, naar een sterk soort schoonmaakmiddel.

De ‘illegale’ sekswerkers stonden een stukje verderop, voor een studentenhuis. Dat heeft een hoop nadelen, zegt de Nijmeegse. „Als je daar gaat staan, bellen andere dames soms de politie. Want je hebt geen pasje, je pakt werk af, zo zien ze dat.” En rustig bekijken bij wie je in de auto stapt, is er dan niet bij.

Sinds een maand is dat anders. Ze heeft een pasje. En ze is niet alleen: in april kregen zeven nieuwe sekswerkers een vergunning om te werken. Negentien vrouwen vroegen recent een pasje aan, in negen gevallen ging het om een hernieuwing.

„Het is fijn om mijn eigen werkplek te hebben, rustig koffie te kunnen halen, even te plassen”, zegt de 35-jarige vrouw. „Ik hoef er niet steeds om me heen te kijken. Ik sta er nu met rust, met zelfvertrouwen.”

Veilige werkplek

Rond de eeuwwisseling hadden zeven steden een tippelzone: Den Haag, Rotterdam, Groningen, Utrecht, Amsterdam, Nijmegen en Arnhem. Juist om straatsekswerkers een vaste, veilige werkplek te bieden en overlast in de rest van de stad tegen te gaan. Al snel kreeg een aantal zones een slechte reputatie door geweldsincidenten en drugshandel. Steeds meer gemeenten sloten de tippelzones, de overige gingen met vergunningen werken. Arnhem is twintig jaar later de enige andere plaats met een vast gebied voor sekswerkers, maar dat ligt politiek gevoelig in de Gelderse hoofdstad.

Ook het college in Nijmegen wilde af van de zone, waar vooral vrouwen met een verslaving werken. In 2007 werd het pasjessysteem ingevoerd en twee jaar later werd gestopt met de uitgifte – wat neerkwam op een uitsterfbeleid. „Sluiting verplaatst het probleem naar andere delen van de stad”, zegt Charlotte Brand, fractievoorzitter van de PvdA. Haar partij diende samen met GroenLinks de afgelopen jaren verschillende moties in voor het openhouden van de afwerkloods. „Gezondheid en persoonlijke vrijheid zijn zo het beste geborgd”, vindt Brand.

De meeste van haar collega’s zijn inderdaad verslaafd, ziet de Nijmeegse sekswerker met het nieuwe pasje. „Sneu”, vindt ze. „Maar gemeenten noemen ons kwetsbaar en gooien de boel vervolgens dicht. Daar worden we alleen maar kwetsbaarder van.”

De Nijmeegse raad stemde dit jaar voor behoud én uitbreiding. Er kwamen verschillende sekswerkers inspreken, raadsleden gingen op werkbezoek naar de tippelzone. „Ik ben trots op Nijmegen”, zegt de Nijmeegse. „Het is een dikke middelvinger naar de andere steden.”

Hiervóór werkte de sekswerker afwisselend illegaal in Nijmegen en legaal in Utrecht, op de ‘baan’, die vorig jaar sloot. „Toen heb ik drie maanden gehuild”, zegt ze. Ze zegt: „De meiden waren mijn familie. Dat is dan in één keer weg.” Door haar werk in de zorg hoefde ze niet per se te tippelen. Ze gaat wel, en zoekt dan een oppas voor haar kinderen. „Want ik vind het ook gewoon leuk, het hoort echt bij me.”

Alleen vrouwen vanaf 18 jaar die na 1 januari 2020 hebben getippeld in Nijmegen of gebruik hebben gemaakt van de huiskamer in de afwerkloods – waar iedereen, met of zonder vergunning, toegang heeft tot hulpverlening, gratis condooms en koffie – mochten zich inschrijven. Binding met de stad is dus een voorwaarde. Tot 1 mei konden vrouwen zich aanmelden. Dat deden er negentien, drie vrouwen wachten nog op antwoord. Er geldt een maximum van 55 pasjes, zegt Brand.

Dat de sekswerker met het nieuwe pasje al weleens in de huiskamer kwam, hielp dus bij haar aanvraag. Ze zegt: „Een hulpverlener regelde het voor me.” Toen ze de pas kreeg, is ze meteen dezelfde dag naar de loods gegaan. „Niet alle vrouwen stonden te springen. Nieuwe lopen vaak beter in het begin, dat weet iedereen. Dat was maar één dag zo. Nu hoor ik erbij.”

Mischa (46), een sekswerker uit Eindhoven zonder vergunning, meldde zich ook voor een pasje. Ze heeft nog geen uitsluitsel. Ze heeft een oude, ietwat wazige foto, gemaakt in de afwerkloods. Twintig jaar geleden – voor invoering van het pasjessysteem – tippelde ze namelijk in Nijmegen. Op de foto staat een groepje vrouwen – veel vrouwen van kleur en trans vrouwen – tussen de slingers en ballonnen, met Mischa achteraan.

Supersaai

Toen het pasjessysteem kwam, wilde ze zich niet laten registreren, uit angst nooit meer kans te maken op een carrière in het bedrijfsleven. „Dat bleek ik toch supersaai te vinden”, zegt ze. Nu ze wél een pasje wil, weet ze nog niet ze dat krijgt. Ze is bang niet bekend genoeg te zijn in Nijmegen. Met een pasje zou ze af en toe komen. „Dat hoort ook bij het beroep, de afwisseling”, vertelt ze. Veel sekswerkers zijn, of waren, vrije vogels. Als ik af en toe kom, creëer ik schaarste. Dan weten de mannen: morgen is ze er misschien niet.”

Mischa wijst op haar foto. „Die vrouwen, veelal trans vrouwen, stonden daar vroeger gewoon met mij, het grote voordeel van straatwerk. In seksclubs worden zij vaak geweigerd.”

Julia (34), bijvoorbeeld, een trans vrouw uit Guatemala, zou als ze kon graag in Nijmegen werken. Ze doet een master aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit en maakt schoon. „Sekswerk doe ik als ik geld tekortkom. „Het heeft mij in eerste instantie geholpen mijn schulden in Guatemala af te betalen, toen ik nog geen verblijfsvergunning had. Het geeft me onafhankelijkheid en een gevoel van empowerment.”

Julia woont en werkt in Eindhoven en weet niet zo goed of en hoe ze een pasje kan krijgen. Ze werkt nu zonder vergunning vanuit huis, maar zou veel liever legaal werken. „Als ik de deur opendoe, ben ik altijd bang dat het de politie is, of een gewelddadig iemand. Ik heb geweld meegemaakt, in verschillende vormen. Mijn geld is gestolen en ik ben twee keer verkracht, een keer in mijn eigen huis. Ik durfde niet te schreeuwen omdat ik helemaal niet thuis mag werken.”

Julia ziet wel het nut van een pasjessysteem. „Ik zou willen dat elke provincie iets had zoals in Nijmegen. In Nijmegen zou ik weten dat ik naar de politie kan. En ik heb meer macht over wíe ik uitkies.”

Ook de 35-jarige Nijmeegse vrouw heeft, toen ze nog zonder pasje op de hoek van de straat stond, weleens uit een auto moeten stappen. „De klant werd agressief, deed dingen die we niet hadden afgesproken. Zo iemand hoef je niet te vragen of hij je terug kan brengen. Met niet eens al mijn kleren moest ik een heel stuk lopen om de bus te kunnen pakken. Als ik toen een pasje had gehad, was dit niet gebeurd.”

De Nijmeegse begrijpt dat haar stad geen extra aanloop wil. „Als ik het voor het zeggen had, zou ik de zones in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht weer openen, dan voorkom je dat.”

Mischa ziet het liefst helemaal geen pasjessysteem. Dat was er twintig jaar geleden ook niet, zegt ze, en op die tijd blikt ze met warme gevoelens terug. „Ik weet nog niet zeker of ik kans maak op een pasje. Als ik er geen krijg, span ik een zaak aan. Burgemeester Bruls bracht me op het idee.” In een brief van Bruls aan de gemeenteraad staat dat de verplichte binding met Nijmegen in strijd is met de dienstenwet. Mischa: „Hij denkt vast dat sekswerkers toch niet naar de rechter zullen stappen.”