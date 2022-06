‘In mijn dromen ben ik altijd al een meisje geweest’

Wie is Jayliah Jada van Gorkum is geboren op Haïti en werd als driejarige samen met haar broer en zusje in Nederland geadopteerd. Jarenlang deed ze atletiek op topsportniveau. Ze is transvrouw en krijgt binnenkort een hormoonbehandeling.

‘Jarenlang deed ik aan topsport. Atletiek. Ik trainde me helemaal kapot. Nóg weer iets sneller. Ik squatte met 220 kilo. Zo voelde ik me sterk en mannelijk. Als ik thuis kwam, was ik te moe om na te denken hoe ik me écht voelde. Het was een vlucht voor mij.

„Anderhalf jaar geleden kwam ik uit de kast als gay. Ik vertelde erover in deze rubriek. Het voelde als een enorme stap. Kort ervoor overleed mijn moeder. Ik kwam in een donker gat. Om daar uit te komen moest ik mezelf accepteren zoals ik was.

„De trigger werd mijn astma. Astma en topsport is geen goede combinatie. Weken moest ik herstellen na een zware aanval. Ik kreeg die steeds vaker. Ik kon niet sporten en dus niet vluchten voor mijn gevoelens.

„Het uit de kast komen was een eerste stap. De vrouwelijke kant die ik voelde, duwde ik niet meer weg. Ik ging die kant steeds meer ruimte geven. Dat werd nog sterker toen het uitging met mijn vriend. Voor hem was de overgang van masculien naar feminien best heftig, dus had ik de rem erop. Toen we uit elkaar gingen, ging die rem eraf.

„Als kind voelde ik me nooit echt een jongen. In mijn dromen was ik altijd meisje. Ik vond dat toen heel gek. Ik werd gepest vanwege mijn kleur, had dagelijks te maken met racisme. Ik ben een extrovert persoon, maar ik liet dat niet zien. Ik was bang om mezelf te verraden. Ik was al anders, maar eigenlijk was ik nog meer anders dan de anderen wisten.

„Mijn ouders vroegen wel wat er was. Waarom ben je zo stil? Ik durfde het niet te benoemen. Mijn moeder zei: ik accepteer je sowieso zoals je bent. Wellicht had ze het door, denk ik nu. In elk geval had ik het tegen haar kunnen zeggen.

„Drie jaar was ik toen ik in Nederland aankwam, met mijn zusje van één en mijn broer van vier. We kwamen uit Haïti, Port-au-Prince. Mijn biologische moeder kon niet voor ons zorgen. Mijn biologische vader was vertrokken. Mijn ouders wilden ons graag bij elkaar houden, daarom kregen ze in een keer drie kinderen – dat was best uitzonderlijk. Ze hadden al twee dochters. Zij werden onze grote zussen.”

Toen het uit ging met mijn vriend een half jaar geleden, had ik geen huis. Ik heb een tijd bij Marjan gewoond, mijn vroegere coach. Ze is heel belangrijk voor mij geworden. Ze zág me en luisterde naar me. Ik was onderdeel van haar gezin. Tegen Marjan heb ik als eerste verteld dat ik als meisje verder wilde. Daarna tegen mijn zusje. Die reageerde heel normaal. Zo van: ‘Je bent wie je bent.’ „Voor mijn broer was het ook geen probleem. Hij zei: ‘Maak je geen zorgen, zusje!’ Dat betekende heel veel voor me. Mijn familie accepteert het gelukkig. Mijn vader appte: ‘Ik moest eraan wennen, maar weet dat ik van je hou’.

„Hoe anders is het met mijn vrienden uit de topsportwereld. Toen ik zei dat ik gay was, verloor ik er veel. Toen ik uitkwam als transgender, verloor ik iedereen. Op één vriend na. De omgeving waarin je acht jaar lang je ziel en zaligheid en energie hebt gelegd, die kotst je uit. En ik ben nog steeds dezelfde persoon, hè. Alleen een vrouw.”

‘Veel mensen zitten vast in het vierkantje waarin ze leven. Ze willen dat jij in hún vierkantje past’

Een familielid noemde me een travestiet vanwege mijn make-up. Dat kwetste me erg en ik heb proberen uit te leggen waarom. Make-up gebruik ik om mezelf op een creatieve manier te uiten. Het heeft niets te maken met man of vrouw-zijn. Als een man make-up draagt, is hij niet per definitie gay.

„Veel mensen zitten vast in het vierkantje waarin ze leven. Ze willen niet accepteren dat andere mensen andere keuzes maken. Ze willen dat jij in hún vierkantje past. Zo niet, dan geven ze graag ongevraagd hun mening en willen ze dat jíj verandert. Ik heb meegewerkt aan een podcast waarin ik met Harm Edens praat over de acceptatie en emancipatie van lhbtqi’ers in Nederland.

„Ik sta op de wachtlijst van het VUmc én in Eindhoven. De wachtlijst is lang, het duurt drie jaar voordat je met mensen kan práten. Tot die tijd sta je er alleen voor. Gelukkig kwam ik terecht bij Trans United. Daar mag ik binnenkort met een hormoonbehandeling beginnen. Ik ben topsporter geweest, dus ik heb best wat spieren. Dat vind ik lastig omdat dat me heel erg man maakt.

„Ik heb het voordeel dat mijn gezicht er vrouwelijk uitziet. Ik werd al vaak als vrouw aangesproken. Nadeel is dat ik veel word lastig gevallen. Laatst nog een man die me volgde tot in de tram, omdat hij wat van me wilde. Ik heb dat gedrag van mannen nooit begrepen. Mannen zouden elkaar daarop moeten aanspreken, en zeker niet aanmoedigen. Als transgendervrouw van niet westerse afkomst moet je helemaal oppassen. De kans dat je wordt mishandeld of zelfs vermoord is groot. Juist daarom wil ik op scholen aan kinderen gaan vertellen wat lhbtq inhoudt. Als ik als kind een voorbeeld had gehad, dan had ik eerder mezelf durven zijn.

„Ik ben een vechter, dat is mijn geluk. Ondanks negatieve ervaringen laat ik niet over me heen lopen. Ik wens dat iedereen die het doormaakt ook toe. Zoals de transgendervrouw Dominique Jackson, zei: I am human, we are human , I am not going to ask for your acceptance, tolerance or respect, I am going to take it because that is my human right to be respected as every other human being.”

