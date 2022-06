In het Gooise dorp Laren krijgen de inwoners dit jaar een wethouder aan de deur. Die komt vragen of ze zich veilig voelen, of het verkeer niet te druk is, wat er anders moet in de buurt. De drie partijen die de gemeente sinds woensdag besturen, Larens Behoud, VVD en D66, noemen het ‘buurtschouw’. In het coalitieakkoord beloven de wethouders dat ze „regelmatig” langsgaan. Dan weten ze, staat in de plannen, waar het asfalt zo versleten is dat het gevaarlijk wordt. Of waar meer groen nodig is.

Het was de VVD-strategie in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Met een oranje kaartje om hun nek belden kandidaten en vrijwilligers aan in VVD-buurten om VVD-kiezers, die vaak vinden dat ze het druk hebben, zover te krijgen dat ze gingen stemmen. In Laren zag ik hoe VVD-lijsttrekker Jan van Midden en oud-cfo van Endemol Alex Oostvogel bij de ene na de andere deur beloofden dat het verkeer veiliger zou worden, trottoirs zouden worden gerepareerd, tuinafval weer werd opgehaald.

Landelijk gezien was het een mislukking, de VVD verloor 144 van de 1132 raadszetels. Maar in Laren ging de VVD van drie naar vier zetels en werd samen met Larens Behoud, die er twee kwijtraakte, de grootste partij. Jan van Midden (61) is nu wethouder Financiën, Openbare Ruimte en Sport en net voor zijn beëdiging zegt hij dat de andere partijen het in de onderhandelingen hadden over ‘participatiestructuren’. „Ik zei: we moeten gewoon zelf de wijk in, zo snel mogelijk.”

In de raadsvergadering waar wordt gestemd over het nieuwe college, op dinsdagavond, hoor ik de fractievoorzitters van VVD, D66 en Larens Behoud zeggen dat het „gekissebis” moet stoppen, dat ze beter naar elkaar moeten luisteren, en VVD-burgemeester Nanning Mol begint over het vertrouwen van burgers. Ook in Laren is er verlangen naar een andere politieke cultuur.

In het publiek hoor ik iemand „wat een lul” zeggen als Bart Vos van Groen Laren vraagt om een extra stemming over de nieuwe wethouder van Larens Behoud. Die woont in Alkmaar. Groen Laren en het CDA vinden het onbegrijpelijk dat een dorpspartij iemand van buiten vraagt als wethouder. Niemand lijkt het onbegrijpelijk te vinden dat alle drie de wethouders mannen zijn. Begin deze week had het AD als nieuws dat dat zo is bij een derde van alle colleges die tot nu toe zijn gevormd. In Laren is het al heel wat, hoor ik, dat de wethouders niet boven de zeventig zijn, zoals de vorige drie. De nieuwe zijn 61, 64 en 67. „We gaan van hoogbejaard naar minder hoogbejaard”, zegt Jan van Midden.

Van de VVD kregen alle kandidaten en vrijwilligers een oranje button met ‘GR2022 was gaaf!’. De taal van Mark Rutte. Jan van Midden vond het „een beetje raar”. Alsof het overal goed was gegaan voor de partij. „Voor óns was het gaaf.” Na de zomer gaat hij weer aanbellen.

