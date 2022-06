Hogere tarieven voor freelancejournalisten bij DPG Media vanaf juli

Freelancejournalisten bij DPG Media gaan vanaf 1 juli meer verdienen. Dat hebben de Belgische mediagroep en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) afgesproken na onderhandelingen. Freelancers gaan 167 procent van het caoloon verdienen, voor startend journalisten geldt een minimum uurloon van 30 euro en fotojournalisten krijgen een basistarief van 65 euro per opdracht. De tarieven worden geïndexeerd zodat deze ook meegroeien als de lonen stijgen. Leden van de NVJ moeten nog over het voorstel stemmen. De NVJ zegt een positief advies te geven.

Milen van Boldrik, secretaris Zelfstandigen bij de NVJ, denkt dat DPG - eigenaar van onder meer de Volkskrant en Algemeen Dagblad - sneller in actie kwam dan verwacht door de protestacties en rechtszaken van freelancers. Vorig jaar mei begonnen twee freelancejournalisten nog een zaak tegen DPG, waarin zij 388.000 euro van de mediagroep eisen vanwege te lage vergoedingen. Dit jaar werden om dezelfde reden opnieuw twee zaken aangespannen tegen DPG. Deze freelancers zijn tot een schikking gekomen met de mediagroep. De NVJ zegt al ruim drie jaar te proberen de tarieven bij DPG te verhogen.

Freelancers die per woord of teken verdienen, moeten zelf een inschatting maken van de tijd die ze kwijt zijn aan een opdracht. Het door DPG Media voorgestelde bedrag per woord moeten ze vervolgens omrekenen tot een uurbedrag om te zien of dit een eerlijk tarief is. „De nieuwe afspraken met DPG Media gelden als een ondergrens voor het uurloon”, zegt Van Boldrik. „Voorheen was dit onduidelijk. Nu is er een kader: we zeggen met z’n allen dat minder dan 30 euro voor beginnend journalisten niet kan.”

Mediahuis, de tweede grootste mediagroep in Nederland met bekende merken als De Telegraaf en NRC, kan de NVJ binnenkort ook op de stoep verwachten, zegt Van Boldrik. „We gaan ook graag met hen in gesprek. Zij kunnen niet achterblijven. DPG is al met ons meegegaan. Mediahuis is nu het slechtste jongetje van de klas.” De NVJ hoopt dat Mediahuis de nieuwe afspraken met DPG ziet als „een uitgestoken hand”.

