Op NRC.nl werden woensdagochtend een column over thuiswerkers (‘labbekakkers’) en een tv-recensie over een 62-jarige die een kasteeltje opknapt (‘prettig gestoord’) het meest gelezen. Het is maar een snapshot van uw leesgedrag, maar het is illustratief voor een zekere Oekraïne-vermoeidheid die postvat nu de oorlog honderd dagen duurt. Toch vielen alleen al aan Oekraïense kant deze week bij hevige gevechten in de Donbas vijftig tot honderd doden. Per dag.

Poetins oorlog is een uitputtingsslag geworden. Voor de soldaten in de loopgraven, maar ook voor het Westen. Zonder steun van Europa en VS is het voor Kiev snel afgelopen. Maar naarmate de oorlog langer duurt, wordt het moeilijker de solidariteit van de eerste weken vol te houden. Sancties gaan ook hier meer pijn doen (energieprijs), de eenheid van het Westen staat onder druk en de verleiding groeit een korte vakantie te nemen van het oorlogsleed. „De vermoeidheid is begrijpelijk”, zei minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock op de Duitse tv, „maar ook als we uitgeput zijn moeten we achter Oekraïne blijven staan.”

De eenheid is vooral een Europees probleem. De EU is al weken bezig om de Hongaarse conservatieve premier Viktor Orbán, leider van 2,2 procent van alle EU-inwoners (9,7 van 447,7 miljoen), zover te krijgen dat hij een boycot van Russische olie accepteert. Op een tweedaagse EU-top begin deze week werd 's nachts een politiek akkoord bereikt. Waarna Hongarije woensdagochtend doodleuk nieuwe eisen op tafel legde.

Orbán is een duivelse lastpak met een veto, maar Hongarije is niet het echte probleem. Het echte probleem in Europa is dat „elke regio een andere nachtmerrie” heeft, zoals Arancha González Laya, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Spanje en nu verbonden aan de Parijse universiteit Sciences Po, het deze week verwoordde.

Elke regio in Europa is bang voor een andere vijand. Het zuiden vreest de gevolgen van anarchie in de Sahel. Het oosten krijgt al decennia hartkloppingen van Vladimir Poetin en ziet nu hoe terecht die vrees was. In het westen schrijft men de risico’s op in analyses maar ligt er niet elke nacht wakker van. „In Europa heeft iedereen zijn eigen risico-analyse”, zei González Laya.

De verontwaardiging over Poetin’s agressie oversteeg die verschillen, maar de oude breuklijnen kunnen Europa zomaar opnieuw parten spelen. Er is één Oekraïne-scenario dat politici daarom nu zorgen baart: Poetin neemt de hele Donbas in om vervolgens af te wachten. Hij heeft dan een trofee om de oorlog thuis te rechtvaardigen en kan achterover leunen totdat het westerse front verbrokkelt. Zou het Westen op den duur niet in de verleiding komen hem die Donbas dan in vredesnaam maar te laten behouden - een deel had hij toch al onder controle?

De vraag of je überhaupt met Poetin moet praten, is nu al een splijtzwam. President Macron en bondskanselier Scholz spraken vorig weekend met hem en drongen aan op een wapenstilstand. Dat zou uit humanitair oogpunt een zegen zijn, maar het betekent wel dat Poetin in eerste instantie enorme terreinwinst in zijn zak steekt - drie keer Nederland als je de Krim meetelt.

Oost-Europeanen zijn des duivels over gesprekken met Poetin. Zij zijn de haviken in de Europese diplomatieke arbeidsdeling. „Als iedereen hem de hele tijd belt, krijgt hij niet de indruk dat hij geïsoleerd is” zei de Estse premier Kaja Kallas, welbespraakt vertolker van de compromisloze lijn al eens. In de ogen van Kallas kan het conflict alleen maar eindigen als Poetin verjaagd wordt uit heel Oekraïne, anders probeert hij het vroeg of laat weer. Sommige militaire analisten denken overigens dat Oekraïne niet in staat zal zijn Rusland helemaal terug te dringen.

Gelukkig voor Oekraïne wordt de westerse strategie niet alleen in Estland of in Frankijk bepaald. De marsorders voor het Westen komen uit Washington. President Biden zette zijn Oekraïne-strategie deze week simpelweg in de krant. De VS blijven Oekraïne steunen met wapens en geld zodat het land straks in onderhandelingen zo sterk mogelijk staat, schreef hij in The New York Times. En: „Ik zal de Oekraïense regering – noch privé, noch openlijk – onder druk zetten om territoriale concessies te doen.”

Poetins oorlog kan alleen door diplomatie eindigen. Wanneer het moment voor Oekraïne aanbreekt om aan tafel te gaan zitten, kan alleen Oekraïne zelf bepalen. Tot die tijd moet het Westen het hoofd koel houden -vooralsnog worden bijna dagelijks nieuwe wapens beloofd.

Redacteur geopolitiek Michel Kerres schrijft om de week over de kantelende wereldorde.

Nieuwsbrief NRC Europa Inschrijven