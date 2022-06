Het nieuwe oude plastic komt straks uit Geleen

Nieuws in het kort: Overheden en plasticindustrie doen te weinig om de klimaatdoelen van Parijs te halen . Ook de reductie van plasticafval gaat niet snel genoeg.

Een vies boterhamzakje of het plastic dat om een komkommer zit: vanaf eind dit jaar is de kans íéts groter dat ze beter terechtkomen. Dan moet op het enorme industrieterrein Chemelot in Geleen, vlak naast de A2, een bijzondere fabriek operationeel zijn. Of beter gezegd, een fabriekje – hoewel de kluwen zilveren buizen indrukwekkend is.

Plasticproducent Sabic en start-up Plastic Energy zijn van plan hier jaarlijks 20.000 ton plastic ‘chemisch’ te recyclen – pakweg een half procent van de hoeveelheid die Nederland jaarlijks produceert. De aanpak in de nieuwe fabriek is experimenteel; het idee is dat die hoogwaardige kunststof oplevert – anders dan bij het huidige versnipperen en smelten van oud plastic. Hoe hoog de investering is, is niet bekendgemaakt.

In Geleen wordt het plastic straks in de buizen afgebroken tot de oorspronkelijke grondstof, olie, door het zonder zuurstof tot zeer hoge temperaturen te verhitten. Deze olie kan dan opnieuw naar de plasticfabriek van Sabic, om de hoek.

De chemische recyclingtechniek is complex en nog niet uitontwikkeld. Vandaar dus die proeffabriek in Geleen; er moet nog veel uitgezocht worden. Wel wordt de techniek al cruciaal genoemd voor de plasticindustrie. Fabrikanten als Sabic hebben er hoge verwachtingen van.

Met het oog op de klimaatdoelen is het de bedoeling dat de sector, die nu vooral plastics maakt op basis van aardolie, de komende jaren grootscheeps overstapt op nieuwe productietechnieken én veel meer recyclet. Foto Kees van de Veen

Hoge milieu-impact

De kunststofindustrie moet de komende jaren snel veranderen, vooral door de hoge milieu-impact. Ten eerste stoten plasticfabrieken door het energie-intensieve productieproces heel veel CO 2 uit. In Nederland zijn de megacomplexen van het Amerikaanse Dow in Terneuzen (circa 3.500 werknemers) en het Saoedische Sabic (1.400 werknemers in Limburg) met z’n tweeën goed voor enkele procenten van de totale uitstoot.

Ten tweede is er het wereldwijde afvalprobleem. Plastic belandt in zee of wordt op een vuilnisbelt gestort, en als het wordt verbrand, levert het opnieuw CO 2 -uitstoot op.

Met het oog op de klimaatdoelen is het de bedoeling dat de sector, die nu vooral plastics maakt op basis van aardolie, de komende jaren grootscheeps overstapt op nieuwe productietechnieken én veel meer recyclet. Maar die veranderingen gaan niet snel genoeg. Dat concludeerden in ieder geval onderzoekers van denktank Systemiq in een uitgebreide, onafhankelijke studie die de Europese plasticindustrie naar haar toekomst liet uitvoeren. Dat rapport kwam in april uit maar is buiten de sector tot nu toe nauwelijks opgemerkt. De acties van overheden en de bedrijfstak zijn tot dusver onvoldoende om in lijn te komen met het Klimaatakkoord van Parijs en de Europese Green Deal.

Zo heeft de single use plastics directive, een EU-richtlijn om wegwerpplastic terug te dringen, volgens de onderzoekers veel te weinig effect. Hoewel het een speerpunt is in het EU-beleid, leidt dit verbod op plasticgebruik in producten als wattenstaafjes en koffieroerstaafjes hooguit tot 5 procent minder Europese vraag naar plastic. Ook leidt plasticverbranding, dat nu door de EU gestimuleerd wordt, tot hogere CO 2 -uitstoot in vergelijking met het storten In Europa wordt slechts 14 procent van het plastic gerecycled, schatten de onderzoekers.

Het Systemiq-rapport was het eerste dat zowel naar de CO 2 -uitstoot keek als naar de circulariteit van de plasticindustrie. De sector liet het maken om, naar eigen zeggen, een beter beeld te krijgen van de stand van zaken en mogelijke maatregelen. Een stuurgroep met wetenschappers, NGO’s én bedrijven hield de onafhankelijkheid in de gaten. „Het is uiteindelijk erg volledig en goed onderbouwd geworden”, zegt Kim Ragaert, hoogleraar Circular Plastics aan de Universiteit Maastricht, die mede leiding gaf aan de stuurgroep.

Kras Recycling BV, Zeedijk 1 Volendam. Kras verzamelt, verwerkt en verhandelt onder andere kunststofafval voor veel bedrijven in Europa. Foto Olivier Middendorp

Cruciaal en handig

Zonder kunststoffen kunnen we volgens de onderzoekers niet. Ze zijn cruciaal en handig in bijvoorbeeld verpakkingen, auto’s en bouwproducten. De enige manier om de milieuschade terug te dringen, is daarom een radicale omschakeling op allerlei fronten – technisch, qua grondstoffen, productie en gebruik en wat de regelgeving betreft.

Zo moeten overheden het gebruik van nieuw plastic terugdringen door bijvoorbeeld percentages gerycled plastic (‘recyclaat’) verplicht te stellen, of bedrijfsmodellen te stimuleren waarbij producten als lampenkappen teruggenomen worden door de fabrikant om hergebruikt te worden. Ook moeten fabrikanten veel uitgebreider onderzoeken hoe ze zo min mogelijk plastic of gerecycled plastic kunnen gebruiken. Maar ook moeten simpele vragen worden gesteld als: moet die verpakking echt zo uitgebreid, met een doos in een doos met folie?

Van groot belang is dat de plasticsector snel zijn recyclingcapaciteit vergroot. Bestaande plasticfabrieken, die straks vooral werken op basis van ‘olie’ uit recyclingsfabrieken als die in Geleen, moeten daarnaast vergroenen – bijvoorbeeld door CO 2 af te vangen, en over te schakelen op groene waterstof of groene stroom als energiebron.

Al die maatregelen vormen een lange lijst. En er is ook nog eens haast. De komende drie jaar zijn volgens het rapport cruciaal. De investeringsbesluiten die concerns nú nemen, bepalen de recyclingcapaciteit over een aantal jaar.

Tegelijkertijd spelen nog ontelbare dilemma’s en onzekerheden bij recycling, dat op twee manieren kan worden gedaan. Nederland heeft al een aantal fabrieken voor ‘mechanische recycling’. Dat is een bewezen techniek waarbij bijvoorbeeld lege shampooflessen worden vermalen en gewassen, om daarna te worden omgesmolten tot ‘nieuw’ plastic.

Experts zien hier een toekomst voor, maar deze techniek kan niet worden toegepast bij alle typen plastic afval. Het levert bovendien vaak relatief laagwaardig materiaal op dat vaak niet in contact mag komen met voedsel – en daarom ongeschikt is voor veel verpakkingen.

‘Chemische recycling’, zoals in Geleen ,kent dat probleem niet, maar is als technologie erg pril. „Er zijn nog heel veel uitdagingen”, zegt Pieter Imhof, vanuit onderzoeksinstituut TNO betrokken bij chemische recycling.

De nieuwe technieken voor het recyclen van plastic zijn nog erg pril.

Foto: Olivier Middendorp

Praktische belemmeringen

Volgens Imhof is chemische recycling op de lange termijn absoluut een deel van de oplossing. „Maar nu is de technologie nog niet op grote schaal bewezen.” Veel bedrijven zijn begonnen met proeffabrieken voor chemische recycling. Naast SABIC in Geleen betreft dat ook Dow in Terneuzen. Maar het proces kan alleen nog maar plaatsvinden met hoge kwaliteit afval, en er is nog weinig bekend over de processen. Ook ontbreekt het nog aan voldoende informatie over de kwaliteit plastic die je krijgt met chemische recycling.

Bovendien moet het hele systeem rondom recycling verbeterd worden, wil het ooit op grote schaal plaatsvinden. Imhof somt de praktische belemmeringen op. „Afvalverwerkers en chemische recyclaars moeten veel beter samenwerken. Je hebt afval nodig van bepaalde kwaliteit om goed te kunnen recyclen. Dat vergt veel afstemming en samenwerking, daar moet een hele keten voor gebouwd worden.”

Ook wijst Imhof erop dat afvalverwerkers subsidie krijgen voor verbranding van afval. „Dat is nog gewoon een businessmodel.”

En dan heeft hij het niet eens over de wetgeving, die oud plastic nu ziet als afval in plaats van grondstof. „Daardoor zijn er nog beperkte mogelijkheden om het te gebruiken als circulaire oplossing.”

Gaat het lukken het systeem te veranderen? Hoogleraar Kim Ragaert zegt lachend dat ze een optimist is. Volgens haar kan het, maar vereist het héél veel afstemming tussen partijen die dat nu niet gewend zijn (zoals producenten en inzamelaars), en gaat het „handenvol geld” kosten. Bij de plasticconcerns liggen nu plannen klaar voor 7 miljard euro aan investeringen in chemische recycling, en dat is dan pas het begin. Systemiq schat de benodigde investeringen op 1.000 miljard euro.

„Van mij mag het dat ook kosten”, zegt Ragaert. Maar om de industrie zover te krijgen in deze risicovolle, nog niet rendabele technieken te investeren, moet de overheid volgens haar „veel druk uitoefenen”. „We hebben gezien dat als Europa ergens doelen op plakt, dat er dan wel dingen gebeuren.” Denk aan de elektrische auto, waarvan de verkoop mede door strenge emissienormen sterk groeit. Ook daarvoor hebben autobouwers enorm moeten investeren.

Systemiq geeft in zijn rapport talloze voorzetten voor maatregelen die de overheid kan treffen. Naast een verplichting circulair materiaal te gebruiken, zou er ook bescherming moeten komen tegen import van ‘vuil’ plastic uit continenten waar geen strenge milieustandaarden gelden.

Slechtere alternatieven

De plasticindustrie is niet per se tegen dit soort maatregelen, zegt Drea Berghorst, woordvoerder van brancheorganisatie Plastics Europe. „Je moet soms met prikkels en geboden komen om iets los te krijgen.” Wel moet je uitkijken zomaar plasticstromen te verbieden. „Vroeger waren koffiebekertjes van simpel plastic. Die kon je recyclen. Nu zijn die verboden en zijn er in feite slechtere alternatieven, zoals kartonnen bekertjes met een plastic laagje.”

Hoogleraar Ragaert ziet eenzelfde risico bij het terugdringen van CO 2 -uitstoot. „Je moet niet zoveel mogelijk plastic vervangen, maar alleen waar het echt impact heeft.” Dus moet je geen kunststof uit een auto halen als die vervolgens zwaarder wordt en daardoor meer benzine gebruikt.

In Geleen kijken ze intussen uit naar de opening van de chemischerecyclingfabriek dit najaar. Mogelijk is het een eerste stap in een veel grotere transformatie van het fabrieksterrein. Daar staan nu nog een aantal krakers: de grote installaties waarin met olie plastic wordt gemaakt. Maar er is een kans dat er daar in de toekomst minder van nodig zijn (nog los van dat ze op waterstof of groene stroom moeten gaan draaien). Immers, als meer plastic wordt hergebruikt en het materiaal minder wordt toegepast, is ook minder nieuw plastic nodig.

„De capaciteit van de huidige fabrieken is te groot voor die toekomst”, meent Imhof van TNO. Wat niet betekent dat banen verloren gaan, stelt Systemiq – de capaciteit voor recycling moet tenslotte de komende tijd juist sterk groeien.

Imhof verwacht dat ze in Geleen geen moeite zullen hebben hun gerecyclede plastic kwijt te raken, ook al kost het meer dan nieuw. En dat is misschien wel het belangrijkste positieve punt in de mega-opgave. „Er is absoluut vraag naar gerecycled plastic. Grote merken vragen er steeds meer naar.”