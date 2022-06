Goudeerlijke emoties bij de vuurdoop van rapper Kans

Een totale nieuwkomer is Kans, echte naam Randall Felter, niet. Hij bracht onder de naam Youngbaekansie al wat ep’s uit, werkte mee aan een grote hit van Bizzey en diende als tweede stem bij Jonna Fraser op het podium.

In een uitverkochte Melkweg krijgt Amsterdam hem in zijn puurste vorm te zien. Hij beschrijft de zoektocht naar de liefde in het digitale tijdperk, en de daarbij komende worsteling met eenzaamheid, jaloezie, twijfels, verlangens en paranoia. Dat doet hij met een fijn stemgeluid en prachtige volzinnen. Voorbeelden te over: „Hoe krijg ik alleen de schuld van iets dat wij allebei doen?” Of: „Jij uit je gevoelens in je story, wil je het uitpraten of viraal gaan?”

Energie

Hoewel zijn emoties en zijn stem de sterren zijn van het optreden, verandert onder die gevoelens de sfeer continu. Er klinken Surinaamse invloeden, maar ook muzikale inspiratie uit de rest van Zuid-Amerika en Afrika. The Fisherman’s Collective, de kleine band achter hem, speelt mee over opnames die ook voor het album gebruikt zijn. Dat zorgt ervoor dat de energie van de pompende bassen uit de studio niet verloren gaan. Kans haalt ondertussen iedere belangrijke noot en rapt met net zo veel gemak.

„Fake love of goeie seks, schat, wat heb je liever? Hoe wil je dat ze van je houden, je moet zelf kiezen,” zingt hij in ‘wat is je snap?’ richting het einde. Maar Felter geeft tussen de nummers door ook advies: „Slechte keuzes zorgen vaak voor mooiere herinneringen dan goede keuzes.”

Dat hij covers speelt van Mario en Guus Meeuwis is leuk voor de afwisseling, maar eigenlijk heeft Kans de herkenbaarheid van die nummers helemaal niet nodig. In het publiek vindt hij namelijk vele lotgenoten; de herkenbaarheid van de situaties die hij schetst in zijn eigen repertoire is dan ook voelbaar tot achter op het balkon. Tijdens de pandemie kregen veel artiesten de tijd om zichzelf opnieuw uit te vinden. Kans vindt zichzelf klaarblijkelijk in zijn eigen goudeerlijke emotie.

Rap Kans. Gehoord: 1/6, Melkweg (Oude Zaal), Amsterdam. Kans staat op 26/10 in Upstairs in de Melkweg. Inl: melkweg.nl ●●●●●