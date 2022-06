Glazenier Robert-Paul (57): ‘Glas in lood is te leuk om mee te stoppen’

Op de hoek van de Suikertuin in Groningen staat een rode boogvormige loods. Tussen een groen camperbusje en een houtwerkplaats is een regenboog aan kleuren in de ramen te zien. In de gevel van de loods is elk hoekje gevuld met glasplaatjes: kleine gele met een druppelpatroon, Delfts blauwe vierkanten met bloemen, marmerkleurige plaatjes. Ook op de houten werktafels liggen de veelkleurige plaatjes – klaar voor verwerking in ramen, kunstwerken en tuinhangers.

Het is de werkplaats van glazenier Robert-Paul Sprenkeling (57). Hij werkt al twintig jaar met glas-in-lood. Eigenlijk is hij milieudeskundige, maar een cursus glas-in-lood die hij in zijn vrije tijd volgde, wakkerde een nieuwe passie aan. Sprenkeling besloot het roer om te gooien en ging in de leer bij een glazenier in Groningen. Geld kreeg hij daar niet voor, maar stoppen was geen optie. „De liefde voor glas was te groot.”

Een goede glazenier ben je pas als je veel ervaring hebt opgedaan, en dat had Sprenkeling – ondanks zijn curus en leertraject – nog niet echt. Toch trok hij de „stoute schoenen aan” en begon hij in 2005 zijn eigen bedrijf, Glas in Lood Groningen. Hij volgde nog meer cursussen en leerde zichzelf al werkend de vaardigheden aan. Zijn werkplek, de loods, heeft hij zelf gebouwd. Van oude zeecontainers, hout en glas. Sprenkeling werkt er aan opdrachten, en ontvangt er cursisten. Zodat hij anderen kan helpen „het glas-in-lood ook te ontdekken”.

Lees ook: Weinig jonge mensen hebben nog interesse in zeilenmaken. ‘Dit is echt arbeid’

Woonhuizen en monumenten

Hoeveel glazeniers er nog zijn in Nederland, is moeilijk te zeggen. Velen zijn parttimer of hobbyist. De Ondernemersvereniging voor Glazeniers (OVG) schat dat er zo’n tweehonderd glazeniersbedrijven zijn. Die houden zich voornamelijk bezig met decoratief vlakglas voor gevels van woonhuizen, kerken en monumenten. Sprenkeling werkt aan huizen en monumenten. Kerkramen doet hij niet, dat vindt hij minder leuk, omdat het meer tijd kost.

Het gaat goed met zijn glas-in-loodbedrijf. In de hoek van de loods staat een whiteboard volgekalkt met opdrachten. Ruimte en tijd voor nieuwe opdrachten is er nu even niet. Door corona nam de vraag naar glas-in-lood toe, en Sprenkeling snapt wel waarom. „Mensen willen hun huis mooier maken omdat ze er veel tijd doorbrengen.”

Een dikke portemonnee houdt de glazenier er alleen niet aan over. Het maken of de restauratie van een glas-in-loodraam levert tussen de 500 en 5.000 euro op. Dat hangt af van de grootte en complexiteit van het raam. Voor de leek zijn dat grote bedragen, maar er gaat „ontzettend veel tijd in zitten en de materialen zijn duur”. Een gemiddeld raam restaureren duurt al gauw een week. Collega-glazeniers vinden het soms lastig dat het werk financieel niet veel oplevert, maar voor Sprenkeling heeft geld nooit een rol gespeeld. Hij leeft een eenvoudig, maar rijk leven, zegt hij. „Mijn woning kost niet veel, ik maak geen grote reizen en mijn vriendin is financieel zelfstandig.”

Sprenkeling, eenvoudig gekleed in een zwarte trui en grijzige jeans, brengt het overgrote gedeelte van zijn dagen door in de loods. Op zijn werktafel staat een vierkant glas-in-loodraam van ruim een meter breed en een meter hoog. Het raam is groen, wit en rood en in het midden is een kruis afgebeeld. De glazenier heeft een wit vel vol vakjes, lijntjes en cijfertjes voor het raam neergelegd. Op het papier heeft hij het raam nagetekend voor een nieuwe versie. „De eigenaren wilden een raam in dezelfde stijl, maar met aangepaste kleuren.”

Foto Kees van de Veen

Lijnenspel

Werken met glas-in-lood luistert nauw. Eerst wordt het lijnenspel van het glas-in-lood bepaald, daarna worden de glaskleuren en -structuren gekozen. Bekende stijlen zijn art nouveau – te herkennen aan asymmetrische vormen van bloemen, bomen en dieren – en de Amsterdamse School, met veel felle kleuren en geometrische vormen als driehoeken en rechthoeken.

Naast de houtkachel is een anderhalve meter hoog raam tentoongesteld. Het glas heeft de kleuren van een zonsopgang. Elke lijn met lood en elk stukje glas is zorgvuldig uitgemeten. Een millimeter te lang of te breed, en het raam past niet meer in de ‘sponning’. Het blijft mensenwerk, dus fouten komen weleens voor. En dan moet Sprenkeling met dat stuk glas opnieuw beginnen. De glazenier glimlacht. „Dit is wat het werk de moeite waard maakt: die reis, het spel, de puzzel om alles precies in te bouwen.” En het eindresultaat, „dat is een kunstwerk”. Hij pakt zijn telefoon en laat zijn laatste werk zien. Ronde gevelramen met blauw, wit en geel glas in een cirkelpatroon van een huis aan de Oostersingel, in het centrum van Groningen. Het huis is honderd jaar oud, het lood van de ramen was broos en gescheurd en het raam zat niet goed in de sponning. „Bij elke windvlaag hoorden ze de ramen rinkelen.” Aan Sprenkeling de taak het raam perfect te herstellen en dat is gelukt. „Geen gerinkel meer te horen.”

Een glazenier word je niet zomaar. „Je hebt jarenlange training nodig om het vak goed te beheersen.” Daardoor is het vak minder aantrekkelijk voor jonge mensen. „Die willen een opleiding doen en dan aan het werk, maar als glazenier ben je eigenlijk altijd in opleiding.” Sprenkeling ziet zijn vakgebied vergrijzen. De meeste van zijn collega’s zijn van zijn leeftijd of ouder.

Vroeger gingen veel ambachten over van vader op zoon, maar dat is geschiedenis. Sprenkelings zoon heeft in ieder geval geen interesse in het vak. „Hij heeft een opleiding bedrijfskunde en sociologie gevolgd en doet nu prachtig werk. Glas, dat wordt hem niet. Maar zeg nooit nooit, ik ben ook geswitcht.”

Leerling Eva: „Ik zie mijn toekomst echt in het glas-in-loodwerk. Ik ben blij dat ik bij Robert-Paul in de leer kan en ondertussen geld kan verdienen.” Foto Kees van de Veen

Cursus cadeau

Toch heeft de glazenier geen zorgen over zijn opvolging. De 37-jarige Eva Olthof is bij hem in de leer. Ze kreeg een cursus glas-in-lood van 250 euro cadeau voor haar verjaardag en kwam zo bij Sprenkeling terecht. Ze bleek talent te hebben, en dat niet alleen. „Ik heb dezelfde liefde voor glas”, lacht ze. Ze richtte een eenmansbedrijfje op en werkt nu samen met Sprenkeling aan projecten. „Ik zie mijn toekomst echt in het glas-in-loodwerk. Ik ben blij dat ik bij Robert-Paul in de leer kan en ondertussen geld kan verdienen.”

Cursussen door glazeniers kunnen het voortbestaan van hun ambacht helpen, denkt Sprenkeling. „Helaas is er nog maar één erkende vakopleiding voor glazeniers, dus is het vooral aan de glazenier zelf om zijn kennis en vaardigheden door te geven.”

Op zijn cursussen komen de meeste mensen om een nieuwe hobby te beginnen. Sommigen, zoals Olthof, raken verknocht aan glas-in-lood. Als ze talent hebben, kunnen ze bij de glazenier in de leer. Sprenkeling: „En het moet een beetje klikken, anders is samenwerken wel lastig.” Hij zou het zijn collega’s aanraden. „De meeste glazeniersbedrijven stoppen nu als de eigenaar te oud is voor het vak.”

Het idee dat het ambacht kan uitsterven, maakt hem verdrietig. „Dan verdwijnt een kunstvorm, prachtig spelen met licht, kleur en lijnen, een verrijking van het leven in huis en het openbare leven.”

Glas in lood is volgens de glazenier een prachtige toevoeging aan straten. „Het zou zonde zijn als die juweeltjes verdwijnen.”

Over deze serie In Nederland werkt slechts 1 procent van de beroepsbevolking nog in vakspecialistische beroepen. Oude ambachten hebben soms maar enkele tientallen beoefenaars. Welke beroepen worden met uitsterven bedreigd? Hoe zorgen ambachtslieden ervoor dat hun ambacht niet verloren gaat, en wat verliest Nederland als dat toch gebeurt? NRC ging voor een zesdelige serie op bezoek bij een molenaar, een glazenier, een zeilenmaker, een klompenmaker, een binnenvisser en een klokkenmaker. Bekijk hier alle verhalen