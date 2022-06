Waarom giraffen een lange nek hebben

De evolutie heeft de giraffe niet van een lange nek voorzien vanwege het snoepen van verse boomblaadjes, maar vanwege het bevechten van soortgenoten. Dat concludeert een team van hoofdzakelijk Chinese onderzoekers deze week in Science, op basis van een 17 miljoen jaar oude fossiele giraffeschedel. De uitgestorven oergiraf Discokeryx xiezhi had een helmachtige kop waarmee hij flink op andere mannetjes kon inbeuken in de strijd om een vrouwtje.

Bij latere soorten zou dat beuken zijn overgegaan in ‘nekworstelen’, waarbij mannelijke giraffen met een sterkere, langere nek in het voordeel waren. Dat álle giraffen – dus ook de vrouwtjes – op den duur langere nekken ontwikkelden en daarmee vers boomloof konden eten, was een geslaagd bijeffect.

Al eeuwenlang zijn biologen gefascineerd door de giraffenek. De achttiende-eeuwse Jean-Baptiste de Lamarck opperde dat giraffen tijdens hun leven steeds langere nekken ontwikkelden doordat ze steeds hogere bladeren probeerden te bereiken, en die neklengte doorgaven aan hun kinderen. In de negentiende eeuw zag Charles Darwin in de giraffen een schoolvoorbeeld van natuurlijke selectie: de giraffen met de langste nekken waren in het voordeel omdat ze ongestoord boombladeren konden eten, en kregen het meeste nageslacht.

Nekken voor seks

In 1996 kwamen de Amerikaanse zoölogen Robert Simmons en Lue Scheepers met een revolutionaire nieuwe hypothese: necks for sex. Giraffen eten, zo schreven ze, net zo vaak van lage vegetatie als van hoge vegetatie, en hebben die lange nek dus helemaal niet per se nodig. De neklengte was volgens hen vooral van belang voor mannetjes, die met een sterke, lange nek de fysieke strijd konden aangaan met rivalen, om zo een vrouwtje voor zich te winnen.

Mannelijke giraffen hadden volgens Simmons en Scheepers ook sterkere, grotere nekken dan vrouwelijke giraffen. Maar in 2013 werd hun theorie weersproken door drie Zuid-Afrikaanse onderzoekers in het Journal of Zoolog, die op basis van metingen aan dierentuingiraffen vaststelden dat er helemaal geen duidelijk verschil in nek- en schedelgroei was tussen mannetjes en vrouwtjes.

Toch komen de Chinese paleontogen in Science nu, na analyse van een recent ontdekt fossiel uit het noorden van China, met eerherstel voor de ‘necks-for-sex’-hypothese. Discokeryx xiezhi, een tot nu toe nog onbekende uitgestorven giraffeachtige uit het vroege Mioceen, leefde zo’n 16,9 miljoen jaar geleden en had stevige halswervels en een kloeke discus-achtige ‘helm’ van keratine.

De gewrichten tussen zijn nek en schedel waren ‘gecompliceerder dan van welk zoogdier dan ook’, schrijven de auteurs en ‘geoptimaliseerd om kopstoten uit te delen’. Die wervels, discuskop en sterke nekgewrichten kwamen hem goed van pas bij kopgevechten met andere mannetjes, volgens de onderzoekers vergelijkbaar met het nekworstelen dat hedendaagse giraffenmannen soms doen om hun krachten te meten.

Ander tandglazuur

De nek van Discokeryx xiezhi was beduidend korter dan die van huidige giraffen. Wel at de soort al ‘andere vegetatie’ dan de overige grote grazers die destijds leefden, concluderen de onderzoekers op basis van het tandglazuur van de oergiraf. Of dat boombladeren waren, is niet te zeggen.

De kopstoters evolueerden uiteindelijk tot de nekworstelende giraffen. Dat ze daarmee ook uit hoge bomen konden eten was een mooie bijkomstigheid. Ook vrouwelijke giraffen, die niet nekworstelen, profiteren van dat extra voordeel.

Menno Schilthuizen, evolutiebioloog bij Naturalis Biodiversity Center en hoogleraar aan de Universiteit Leiden, denkt desgevraagd dat het Science-artikel goed bewijs levert dat competitie tussen mannetjes door kopbeuken al vroeg in de lijn van de giraffen ontstond. „En de nekverlenging pas later. Dat maakt het aannemelijk dat de lange giraffennek eveneens een gevolg is van seksuele concurrentie en pas in tweede instantie van pas kwam bij het foerageren, in plaats van andersom.”