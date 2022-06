Geen trams en bussen in Den Haag door staking

In Den Haag kunnen reizigers donderdag de hele dag geen gebruik maken van het openbaar vervoer. Vanwege een staking bij vervoerder HTM rijden er geen bussen en trams op de tien buslijnen en dertien tramlijnen. Ook de Randstadrail van en naar Zoetermeer rijdt niet. De FNV en CNV willen dat de lonen bij HTM met 5 procent stijgen. Eerder had de vervoermaatschappij een loonsverhoging van 3,1 procent voorgesteld.

Tot nu toe zijn er nog geen berichten van reizigers die door de staking in grote problemen zijn geraakt. Volgens de woordvoerder van HTM waren reizigers er immers op voorbereid dat ze geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. De staking werd eerder al aangekondigd.

Volgens de woordvoerder zitten de reizigersaantallen inmiddels op 80 procent van die voor de coronacrisis. De vervoerder probeert het reizen per bus en tram daarom nog steeds aantrekkelijker te maken. Dat medewerkers vandaag staken is daarom wel „vervelend” voor de reizigers. Een dag niet rijden kost de vervoerder daarnaast 250.000 euro.

Door de coronacrisis heeft HTM verschillende bezuinigingen ingevoerd. Onder meer zijn dertien haltes tijdelijk opgeheven, een servicekantoor is gesloten en in de cao werd opgenomen dat er voorlopig geen loonsverhogingen doorgevoerd zouden worden. Nu deze cao is afgelopen, zijn de vakbonden en HTM weer in gesprek over de lonen. De woordvoerder kan niet zeggen of er een kans is dat het eerdere bod van 3,1 procent loonsverhoging wordt aangepast.

OV-stakingen in grote steden komen niet vaak voor. Twee jaar geleden werd voor het laatst grootschalig gestaakt in grote steden, toen vervoerpersoneel in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zijn werkzaamheden neerlegde.