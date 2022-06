Extra gas uit Groningen? Onbespreekbaar voor de Groningers

Ondanks de hoge gasprijs, de inflatie en de oorlog in Oekraïne wil het kabinet geen extra gas winnen uit Groningen. Dit benadrukte premier Mark Rutte (VVD) woensdag bij zijn werkbezoek in Groningen. Het kabinet doet volgens Rutte alleen – „ultimo, ultimo, ultimo” – een beroep op Groningen als het echt niet anders kan.

Toch neemt de druk op het kabinet om meer gas in Groningen te winnen toe. De industrie en huishoudens hebben al maanden last van de hoge gasprijzen. Een daling van die prijzen lijkt nog verder uit zicht, sinds Rusland vorige week bekendmaakte te stoppen met een gedeelte van de gasleveringen aan Nederland.

Naast de hoge gasprijs doemen nog twee problemen op. Allereerst is de bouw van de stikstoffabriek in Zuidbroek vertraagd. De fabriek, die geïmporteerd gas kan omzetten naar gas dat geschikt is voor de Nederlandse industrie en huishoudens, had dit voorjaar al moeten draaien. Door corona, leveringsproblemen en conflicten tussen de aannemers kan het nog maanden duren voor de fabriek werkt.

Logisch alternatief

Dat is een flinke tegenvaller voor het kabinet, want als de stikstoffabriek eenmaal draait is veel minder gas uit Groningen nodig. Vanwege de vertraging adviseert de Gasunie, eigenaar van de fabriek, het kabinet de gaswinning dit jaar in Groningen te verhogen.

Verder moeten de gasopslagen vóór het najaar grotendeels zijn gevuld, zodat Nederland een koude winter kan doorstaan. Experts vrezen dat die bergingen door de hoge gasprijzen niet op tijd gevuld zijn.

Het kabinet wil het gasveld vanaf 2023 zo goed als sluiten

Zo lijkt meer gas uit het Groningenveld een logisch alternatief. In het veld zit nog ruim 450 miljard kubieke meter aardgas, evenveel als Nederland in ruim tien jaar verbruikt. Vanwege de bevingen, die schade aan huizen en een onveilig gevoel bij bewoners veroorzaken, wil het kabinet het gasveld vanaf 2023 zo goed als sluiten. Al blijft extra Gronings gas met Ruttes drievoudig „ultimo” toch een optie. Ook voor de Groningers?

Groningen houdt het kabinet aan de afspraken, zegt gedeputeerde Tjeerd van Dekken (gaswinning, PvdA) namens de aardbevingsgemeenten en de provincie: „Dat betekent dat de gaswinning in 2023 stopt.”

En, zegt Van Dekken, de gaswinning is recent verhoogd van 3,9 naar 4,5 miljard kuub aardgas dit gasjaar vanwege de vertraging van de stikstoffabriek en gascontracten met Duitsland. „Dat hebben we gebillijkt, maar daar blijft het bij.”

Huizen onveilig

Ook bewonersorganisatie de Groninger Bodem Beweging noemt een verdere verhoging van de gaswinning „niet onderhandelbaar”. Het gasveld in Groningen moet „hoe dan ook dicht”, zegt woordvoerder Merel Jonkheid. Financiële compensatie maakt geen verschil. „Toen vorig jaar bekend werd dat de gaswinning verhoogd werd, kwamen de Groningers met duizenden naar een fakkeloptocht omdat ze zo boos waren. Het gaat niet om geld, maar om de veiligheid in Groningen”, zegt Jonkheid.

Veel huizen in het gebied zijn nog niet veilig. Mogelijk moeten 27.000 panden worden versterkt, zodat mensen bij een zware beving levend hun huis kunnen verlaten. Daarvan is nog maar 17 procent afgerond.

Van Dekken ergert zich aan de „specialisten en hoogleraren” die in kranten en talkshows zeggen dat de gaswinning omhoog moet. „Iedereen vindt er wat van, ik vraag me af of ze wel eens in Groningen zijn geweest. Hier hoor je de verhalen over de angst van mensen en psychische problemen door de bevingen en de gevolgen van de gaswinning. De bewoners zijn de echte ervaringsdeskundigen.”

Intussen zoekt het kabinet naar alternatieven. Met Duitsland gaat Nederland een gasveld boven Schiermonnikoog aanboren, maakte staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw, D66) woensdag bekend. Dat leidt tot grote onvrede op het eiland. Burgemeester Ineke van Gent is „mordicus” tegen de plannen en beraadt zich op vervolgstappen.

Krijgt Nederland nu helemaal geen gas meer uit Rusland? Zes vragen over de gasafsluiting door Gazprom