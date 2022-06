Een drukke weg met bomen geldt in India als bos

Een doordeweekse ochtend in New Delhi. Werkverkeer beweegt zich stapvoets tussen villawijken van gefortuneerde ambtenaren richting de overheidsgebouwen in het stadsgebied dat bekend staat als Lutyens’ Delhi, naar de Britse architect Edwin Lutyens die onder de Britse heerschappij enkele van de bekendste gebouwen hier ontwierp. Het is een kakofonie van sputterende motoren en claxons, van bedrijfswagens, riksja’s en motoren. Het geluid en de uitstoot blijven hangen in de ochtendlucht, en onder de brede kruinen van grote bomen die langs deze belangrijke weg zijn geplant.

Ziehier wat voor de Indiase bosbouwinstantie van het ministerie van Milieu door zou kunnen gaan als een ‘bos’. Midden in de Indiase hoofdstad: een gebied „met een oppervlakte groter dan één hectare en een boomkruindichtheid van meer dan 10 procent”. De instantie identificeert zulke bebossing aan de hand van satellietbeelden, en telt de gebieden bij elkaar op voor een algehele analyse van het nationale grondgebied. Elke twee jaar wordt een nieuw rapport gepubliceerd.

In 2021, zo maakte de regering afgelopen januari bekend in de laatste versie van het Forest Survey Report, was 24 procent van het Indiase landoppervlak bedekt met bos. Er was in twee jaar tijd ruim 2.200 vierkante kilometer bos bijgekomen.

Groene pixels

Dit jaar leidde de publicatie, en vooral die conclusie, tot veel kritiek. Op Twitter werd de gehanteerde methode uitgebreid bekritiseerd: de geanalyseerde satellietbeelden worden niet onafhankelijk gecontroleerd voor publicatie, en door de grove resolutie van de beelden zou onder elke ‘groene pixel’ van alles schuil kunnen gaan. Een verkeersader, bijvoorbeeld.

„Het moge duidelijk zijn dat het overzichtsrapport geen antwoord geeft op de vraag hoe het gaat met de Indiase bossen”, beaamt Kanchi Kohli, onderzoekster bij het in New Delhi gevestigde Centre for Policy Research. Aan de telefoon legt zij uit dat de door de overheid gehanteerde methode een vertekend beeld geeft van de Indiase ecosystemen. „Er zijn veel verschillende soorten bossen – maar om daar een beeld van te krijgen, moet je kijken wat er in die gebieden gebeurt. Welke dieren er leven, welke planten. Je zou zelfs kunnen onderzoeken hoe omwonenden gebruik maken van deze natuurlijke bronnen. Maar zulke kwalitatieve aspecten worden door de overheid helemaal niet meegenomen.”

Hoe ‘groen’ ook, het blijven theeplantages – verboden voor olifanten Vijay Dhasmana ‘rewilder’

In het Survey Report wordt niet ontkend dat „kunstmatige plantages van bamboe, palm en boomgaarden”, of bijvoorbeeld theeplantages, worden meegerekend. Die aanpak past juist bij het in 1988 vastgestelde nationale doel om de bosbedekking uit te breiden tot 33 procent van het Indiase landoppervlak. Premier Narendra Modi nam dat streven ook mee in de nationale verplichtingen die India bij de klimaattop in Parijs zeven jaar geleden op zich nam in de strijd tegen klimaatverandering. Het ministerie van Milieu noemt dat ‘compenserende bebossing’, in plantages waar per hectare duizend bomen moeten komen. Tegen 2030 moeten er zoveel nieuwe bomen zijn, dat die in hun leven 2,5 tot 3 miljard ton koolstofdioxide kunnen absorberen.

De aanplant moet andere overheidsplannen compenseren. Recente gegevens duiden erop dat Indiase bossen onder druk staan: volgens persbureau Reuters werd tussen 2016 en 2021 in heel India bijna 83.000 hectare bos gekapt, voor de ontwikkeling en bouw van grote infrastructuurprojecten. Daarvan was bijna 5 procent beschermd land, zoals in nationale parken. In het overheidsrapport ontbreekt volgens Kolhi, die als rechtsgeleerde juridisch onderzoek doet naar natuurbescherming, een grondige analyse van het verdwijnen van dergelijke „echte jungles”.

Verkeerde bomen op verkeerde plaatsen

Door de gepubliceerde cijfers – méér oppervlak met bomen erop – kan het beeld ontstaan dat India goed op weg is met zijn ambitie. „Maar die cijfers kunnen ons op het verkeerde been zetten”, waarschuwt Kohli. „Bosdichtheid helpt ons berekenen welke opslag van CO 2 mogelijk is. Maar dan weten we nog niet of de ecosystemen gezond zijn. Ik vrees dat mensen die twee zaken door elkaar halen.”

Bovendien, zo concludeerden andere deskundigen onlangs, is het aanplanten van bomen een slechte vervanging voor verdwenen volgroeide bossen. In een advies aan de regering, geschreven door een zevenkoppige commissie namens het Indiase Hooggerechtshof, staat dat de intensieve plantages „op korte termijn aantrekkelijk lijken, maar in de praktijk vaak gericht zijn op snelgroeiende, niet-inheemse boomsoorten die een zeer beperkte impact hebben”. Hoewel de aangeplante bomen inderdaad bijdragen aan het verminderen van CO 2 , zouden ze op sommige plekken schadelijk zijn voor de biodiversiteit. In mei concludeerden onderzoekers van de Amerikaanse University of Minnesota dat verschillende projecten in deelstaat Himalchal Pradesh „de verkeerde bomen op de verkeerde plaatsen” zetten.

Het Aravalli Biodiversity Park in Gurugram, een voormalige steengroeve die door de Indiase ‘rewilder’ Vijay Dhasmana is hersteld tot natuurgebied. Foto’s Saumya Khandelwal

Herstel

Rijd vanaf Lutyens’ een dik halfuur via de nationale snelweg naar het zuidwesten, en je komt in Gurugram. De satellietstad van New Delhi, direct over de grens in deelstaat Haryana, bestaat uit hoge wolkenkrabbers, kantoorgebouwen en viaducten. Tijdens een bezoek aan de belangrijkste werkplek van ecoloog Vijay Dhasmana is daar echter niets van te merken. In het Aravalli Biodiversity Park, aan de rand van de stad, hoor je vogelgekwetter, de ruis van een briesje door loofbomen en hoge grassoorten en knisperend wegschietende muisjes.

Vijay Dhasmana. Foto Saumya Khandelwal

„Hier vind je geen saaie, uniforme rij bomen om een quotum te halen”, zegt Dhasmana, India’s bekendste ‘rewilder’. Hij heeft zich een hele ochtend geduldig uitgelaten over de gecalculeerde waardering van ‘natuur’, tot hij tijdens de wandeling stilhoudt. De lange man, gekleed in een stevige broek en wandelschoenen, tilt zijn cowboyhoed van zijn hoofd om wat koelte te wuiven. „In plantages is geen plek voor wild leven, zoals in echte natuurgebieden. Hoe ‘groen’ ze ook zijn, het blijven theeplantages – verboden gebied voor olifanten, bij wijze van spreken. Het zijn gesaneerde gebieden, waarin alleen thee mag groeien. Al het andere dat leeft of bloeit, vermindert de productie en wordt verwijderd.” Dan wijst Dhasmana om zich heen, alsof hij wil zeggen: zo kan het ook.

Op ruim 380 hectare wist Dhasmana van een voormalige steengroeve een oase te maken. „De bodem was dor, grind-achtig. Er groeide bijna niets, het landschap was volledig afgegraven”, herinnert hij zich het gebied in 2010. Om de oorspronkelijke staat zo dicht mogelijk te benaderen, deed hij veldwerk in het noordwestelijke Aravalligebergte, dat uitloopt in heuvels rondom Gurugram en Delhi. Aan de hand daarvan introduceerde hij honderden plantensoorten, „op de plekken waar ze hoorden”. Invasieve planten worden constant gewied. Bezoekers mogen niet overal het park betreden, om kwetsbare ecologische processen ongestoord te laten plaatsvinden en te onderzoeken.

Detail van beplanting in het Aravalli Biodiversity Park in Gurgaon. Foto Saumya Khandelwal

Het internationale agentschap voor natuurbescherming IUCN prees het resultaat in februari als ‘hotspot’ voor biodiversiteit in India. Lokale wetenschappers en vrijwilligers telden er meer dan honderdduizend bomen, tienduizenden struiken en tientallen vogelsoorten. In het voorbijgaan strijkt Dhasmana over dikke karando-struiken: een droogtebestendige plant die in bloei staat. Uit de witte kleine bloemetjes komt een zoetige geur. Hij kent dit gebied als geen ander en onderbreekt zichzelf voortdurend. „Probeer op te letten welke vlinders je tegenkomt.” En: „Daar staat een bloeiende Boswellia serrata – die boom met de geelgroene bladeren en lichtroze bloesem. Die hebben we in 2015 geplant, zeven jaar geleden pas!”

Waardering

De autodidact, die als student natuurkunde betrokken raakte bij de natuurbeweging en demonstreerde tegen de zware industrie, onderschrijft na jaren uitproberen de conclusie die experts deelden met het Hooggerechtshof: „zomaar bomen planten” vindt hij geen goed idee. „We moeten alle soorten landschappen waarderen.”

Juist die waardering ontbreekt in de plannen en kaders van de overheid, vindt analist Kohli. Door het kwantificeren van de bebossing gaan officiële instanties volgens haar voorbij het culturele of economische belang van natuur voor mensen, de gemeenschappen die eromheen wonen. De publieke ophef over het Forest Survey Report laat volgens haar zien dat burgers dat in ieder geval wél begrijpen: „Onder onderzoekers was die tweejaarlijkse publicatie een beetje routine: het komt uit, ik en collega’s bekritiseren de methode, maar het bleef een beetje niche.”

Ook Dhasmana denkt dat de Indiase overheid, net als andere regeringen, de publieke druk voelt. „Ik hoop dat het park andere collectieven inspireert om elders hetzelfde te doen”, zegt hij. Hij is ervan overtuigd dat rewilden werkt. Maar hij is niet helemaal gerust, glimlacht hij wrang, zelfs na de internationale lof voor de biodiversiteit van het Aravalli-park.

Met zijn project wist hij enkele honderden hectaren te redden – nee, „te herstellen”, corrigeert hij. Tegelijk maakt hij zich zorgen over het eigenlijke gebergte, dat vele malen groter is. Terwijl lokale instanties goede sier maakten met zijn succes, hebben verschillende van de betrokken deelstaten recent plannen opgevat voor infrastructurele projecten in die bergen. „Er blijft gegoocheld worden met kaders, met juridische zaken. Dat is moeilijk. We moeten opletten dat onze successen echt beschermd blijven. En we moeten voorzichtig zijn met de cijfers en definities. Ik trek elk overheidsrapport in twijfel.”

Flora en fauna in het Aravalli Biodiversity Park in Gurgaon. Foto Saumya Khandelwal