Dirk Kuijt moet ADO Den Haag terugbrengen naar Eredivisie

ADO Den Haag heeft Dirk Kuijt donderdag gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer. De 41-jarige oud-international tekent een eenjarig contract bij de club. Hij is de opvolger van Giovanni Franken, die sinds eind februari als interim-trainer de leiding had. Voor Kuijt is het zijn eerste baan als hoofdtrainer bij een profclub. ADO stelt daarnaast de ervaren John Metgod aan als zijn assistent.

Bij zijn presentatie zei Kuijt ADO „binnen een jaar” terug te willen brengen naar de Eredivisie. „ADO moet niet in het rechter-, maar linkerrijtje van de ranglijst staan.”. De geboren Katwijker beëindigde in 2017 zijn actieve carrière, waarin hij uitkwam voor FC Utrecht, Feyenoord, Liverpool en Fenerbahçe. Nadien was hij trainer van het hoogste jeugdelftal van Feyenoord en assistent bij amateurclub Quick Boys, waar hij voor zijn professionele loopbaan speelde. Sinds begin 2021 schoof hij geregeld aan als analist bij uitzendingen van voetbalwedstrijden.

ADO, dat in het seizoen 2020-2021 voor het laatst op het hoogste niveau uitkwam, liep afgelopen zondag op dramatische wijze promotie mis in het play-offduel met Excelsior. De club stond een kwartier voor tijd nog met 3-0 voor, maar Excelsior kwam terug en maakte in blessuretijd gelijk. Strafschoppen bepaalden uiteindelijk dat de Rotterdammers komend seizoen in de Eredivisie spelen. Na de wedstrijd ontstonden binnen en buiten het ADO-stadion rellen en moest de ME ingrijpen.